湖南长沙“电动车时速超25码要被抓”不实（2026·09·20）

全国网络辟谣 2026-09-20 16:54:28

辟 谣 湖南长沙“电动车需称重”“时速超25码要被抓”均不实

详情：近日，网上流传多个聊天记录截图，称“高于25码的车通通抓”“五一芙蓉广场绕道走，电动自行车开始称重了”，并配文“湖南省长沙市将对电动自行车乱象重拳出击”，引发关注。长沙市公安局交通管理支队明确：网传“电动自行车称重”“对时速高于25码的电动车进行查处”等信息不实。此次电动自行车交通违法乱象整治的重点是闯红灯、逆行、不按车道通行、不戴头盔、搭载多人、酒驾醉驾等6类突出交通违法行为，旨在保障道路的畅通有序，营造良好的交通环境，压降事故，保障人民生命安全。（来源：“湖南网络举报”微信公众号、中国新闻周刊）

辟 谣 “四川彭州山区蛇患严重、致人死亡”不实

详情：近日，网上流传“彭州山区蛇患严重、致人死亡”的消息，引发关注。经属地公安部门排查核实，彭州所辖山区近期未发生蛇患泛滥情况，未接到蛇伤致死相关警情及事件报告，网传消息不实。该传言系违法行为人陈某某为博取眼球、赚取流量，在没有事实依据的情况下凭空编造，通过网络平台发布，误导广大网民，扰乱正常网络秩序和社会公共秩序。目前，公安机关已依法对陈某某作出行政处罚。（来源：四川互联网举报辟谣平台）

误 区 酒精能杀灭诺如病毒

真相：诺如病毒是引起急性胃肠炎的常见病原体，具有传染性强、传播途径多、人群普遍易感等特点。感染后最常见症状为突发的恶心、呕吐、腹痛、腹泻（通常为水样便），有时伴有发热、头痛、肌肉酸痛等。每年10月至次年3月是诺如病毒流行高峰，学校、托幼机构等人员密集场所易发生聚集性疫情。

对此，一类常见的误区是“用酒精消毒能杀灭诺如病毒避免感染”。实际上，酒精主要通过破坏病毒包膜的脂质层来杀灭病毒，而诺如病毒是一种无包膜病毒，其外层由蛋白质衣壳组成，结构非常稳定，对酒精具有较强的耐受性。因此用酒精难以杀灭诺如病毒，此外酒精类免洗手消毒液或湿巾杀灭诺如病毒效果亦不佳，不能替代流动水洗手。

保持良好的手卫生是预防诺如病毒感染和控制传播最重要、最有效的措施之一。饭前、便后、加工食物前、接触公共物品后，应使用肥皂或洗手液和流动水洗手。学校和托幼机构应在教室、食堂、卫生间等场所配足洗手设施及肥皂、洗手液。

如果不慎感染诺如病毒，应尽量居家休息，减少与他人密切接触。学生、外卖快递员和食品从业人员应在症状消失后72小时再返校或上岗。居家护理期间，应主动隔离，使用独立的餐饮用具和生活用品。不要盲目用药，止吐、止泻药物应遵医嘱使用。如出现严重呕吐腹泻、高热不退、精神萎靡、口干、眼窝凹陷、尿量明显减少等脱水迹象，应立即前往医疗机构就诊。（来源：“新华社”微信公众号、科学辟谣）

通 报 “清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动公开曝光第二批典型案例

详情：近期，国家网信办组织开展“清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动，对恶意诋毁抹黑企业、集纳炒作涉企负面信息、借监督之名牟取非法利益等问题进行集中整治。同时，有针对性治理企业“内卷式”竞争，从严处置一批散布涉企不实信息、挑动消费群体对立的账号。专项行动期间，各级网信部门和重点商业网站平台清理涉企侵权信息156万余条，处置违法违规账号2.6万余个。现将部分典型案例通报如下：

1.“观澜FinResearch”等账号发布涉企负面不实信息，牟取非法利益。小红书账号“观澜FinResearch”、今日头条账号“康子”、微博账号“天天观C”、搜狐号“天下G查”发布涉企负面不实信息。在企业与其沟通删除不实信息时，要挟开展商务合作，支付所谓“宣传费”。

2.“赵亦雷”等账号持续散布贬损企业信息，挑动消费群体对立。抖音账号“赵亦雷”、微信视频号“快快变小胖哥”、小红书账号“周章”等账号运营主体在被有关部门行政处罚后拒不改正，仍旧通过上述账号发布攻击贬损企业产品信息，蓄意挑动消费群体对立。

3.“车市博览”等账号发布虚假不实信息，抹黑诋毁企业商誉。今日头条账号“车市博览”、哔哩哔哩账号“1号车盟”、微博账号“造车局”，频繁在企业新品上市发布等节点，捏造散布企业经营困难、产品质量不佳等虚假信息，抹黑企业形象声誉。

4.“菜乡之剑”等账号恶意集纳企业负面信息，翻炒企业旧闻旧事。新浪微博账号“菜乡之剑”、今日头条账号“糊涂大师”、微信视频号“探索第一现场”，恶意集纳涉企负面信息，频繁炒作企业旧闻旧事，持续唱衰企业发展前景。

目前，涉事账号已被依法依约采取处置措施。（来源：“网信中国”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com