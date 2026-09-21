健康真相NO.704丨午睡越睡越困？真正原因藏在睡眠时间里！

乐清市第五人民医院 2026-09-21 09:54:57

午睡本身是科学的休息方式，并不会让人疲惫。之所以出现不适，根本原因不在于睡不睡，而在于睡多久。

忙碌的工作日，很多人都会选择中午小憩片刻，缓解上午的疲惫，为下午的工作和学习蓄力。但很多人都有过这样的体验：午睡过后不仅没有精神，反而浑身乏力、越睡越困。

其实，午睡本身是科学的休息方式，并不会让人疲惫。之所以出现不适，根本原因不在于睡不睡，而在于睡多久。人体睡眠分为浅睡眠、深睡眠等完整周期，不同午睡时长对应不同睡眠状态，睡醒后的体感差距极大。选对时长是高效午睡的关键。

10–20分钟：黄金小憩，最适合日常午休

这个阶段身体仅处于浅睡眠状态，不会进入深度睡眠，能快速舒缓神经、释放疲劳，醒来后头脑清醒、专注力回升，完全不会出现昏沉感。

适合：学生、上班族，大部分普通人。

30分钟：午睡最大雷区，最易越睡越累

很多人午睡后疲惫感加重，是踩中了30分钟的时间陷阱。30分钟恰好是浅睡眠向深睡眠过渡的关键阶段，属于睡眠最不稳定的过渡期。

若此时被叫醒，睡眠进程被强行中断，身体会产生强烈的睡眠惯性，出现头晕乏力、反应迟钝、思维迟缓等问题，睡醒的状态甚至不如不睡。

40–60分钟：适合熬夜补觉，不适合日常午休

40至60分钟的午睡会进入部分深度睡眠，有助于大脑记忆巩固和体力修复，对熬夜后的身体恢复有一定帮助。

但这个时长的弊端十分明显，睡醒后睡眠惰性较强，需要较长时间才能缓过状态。因此只适合前一晚严重缺觉、身体过度疲惫时临时补觉，不适合作为每日常规午休，长期如此会导致下午状态低迷、效率下降。

60–90分钟：完整睡眠周期，仅适合周末补觉

60至90分钟可以完成一次完整的睡眠周期，能够充分修复情绪、恢复精力、提升记忆力。

但该时长耗时长，不适配工作日节奏。睡醒后会出现短暂迷糊，还会大幅挤占夜间睡眠，容易导致晚上入睡困难、作息紊乱，形成恶性循环。因此仅适合周末空闲时间深度补觉。

午睡误区

误区1：午睡越久越好

午睡超40分钟，容易越睡越困，还造成晚上失眠。

误区2：趴在桌上睡

趴着睡压迫眼球、颈椎，压迫胸腔，睡醒手麻眼胀；条件允许尽量靠椅躺或平躺。

午睡小建议

睡不着也可以闭目养神10分钟，同样有休息效果，不一定非要睡着。

睡醒不要猛地起身，静坐几十秒再站起。

夜间失眠的人，尽量不要午睡，避免加重夜晚入睡困难。

掌握科学的午睡方式，才能告别昏沉疲惫，让午休真正为身体高效充电。

来源：乐清市第五人民医院

原标题：午睡越睡越困？真正原因藏在睡眠时间里！

本文转自：温州新闻网 66wz.com