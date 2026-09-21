你穿的“100%绵羊绒”，可能一根羊绒都没有

央视新闻微信公众号、《每周质量报告》 2026-09-21 10:04:06

不少业内经营者将绵羊毛，甚至化纤原料，统统冠以“绵羊绒”的名义对外销售。这种乱象在部分电商平台上同样屡见不鲜。

提到羊绒，大家的第一印象就是高端、昂贵。但最近不少消费者在购买羊绒衫时发现，市场上突然多出了不少标着 “绵羊绒”的产品。

“绵羊绒”属于羊绒吗？这种模糊概念的标注，是不是在给商品打“擦边球”？

“绵羊绒”流行市场

商家解读五花八门

河北省清河县被誉为 “中国纺织名城”和“世界羊绒之都”，这里的羊绒小镇汇集了数百家毛绒产品商家。记者走访看到，绝大多数店铺的招牌上都明确标注了产品材质。

在一家名为“胜酷羊绒”的店铺里，商家告诉记者，他们销售的服饰材质是“100%绵羊绒”，根据厚薄程度 ， “绵羊绒”衫的 价格各异。

记者了解到，目前市场上正宗的羊绒衫每件售价至少在 300元以上，高品质的甚至达数千乃至上万元。价格如此悬殊，这家店铺宣称的“绵羊绒”衫，真实材质到底是什么？在记者的反复追问下，商家透露，他们口中的“绵羊绒”，其实就是绵羊毛。

记者调查发现，标注 “绵羊绒”的产品在市场上并不少见。浙江省嘉兴市是我国著名的羊毛衫生产与集散中心，在桐乡濮院轻纺服装城，一家宣称为中高端双面 呢 源头工厂的店铺，主打产品之一同样是 “绵羊绒”。

在当地一位经营者的口中， “绵羊绒”的含义又变了，指的是更细的绵羊毛。 “羊毛有粗有细，用机器多梳一遍它就会细，少梳一遍它就会粗。其实我们家里边也叫绵羊毛。”

而在嘉兴市秀洲区洪合镇，更有商家透露，他们宣称的 “绵羊绒”，甚至连一根羊毛都没有，完全是纯化纤产品，起这个名字是为了打开销路。

不少业内经营者将绵羊毛，甚至化纤原料，统统冠以 “绵羊绒”的名义对外销售。这种乱象在部分电商平台上同样屡见不鲜。

在某电商平台，一家精品轻奢男装店宣称，他们销售的 Polo衫是“100%绵羊绒”。当记者询问绵羊绒与山羊绒有什么差别时，客服答复称，绵羊绒材质更柔软亲肤，保暖性稍弱但更透气，更加适合春秋单穿或冬季内搭。绵羊绒更轻盈保暖，穿着舒适度更高。

而另一电商平台的同家时装店宣称，他们卖的是绵羊绒产品，当记者咨询材质详细情况时，客服透露，他们的服装实际成分是 5%羊绒和95%绵羊毛。

检验揭开真相

绵羊绒是 “毛”不是“绒”

看到标注为“绵羊绒”，不少消费者会误认为就是“羊绒”。实际上，真正意义的羊绒特指“山羊绒”。“绵羊绒”和山羊绒有何不同？把绵羊毛梳细了，难道就能变成“绒”吗？

在国家毛绒质量检验检测中心，借助高倍电子显微镜，记者看到，羊绒和羊毛的鳞片结构差异非常明显。国家毛绒质量检验检测中心总工程师 李晓梅介绍——

山羊绒的鳞片边缘 比较 光滑，紧贴毛干，呈环 状 规则包裹在毛干上，鳞片较薄，张角比较小，所以表面显得很 光 滑；

绵羊毛的鳞片呈瓦片状排列，更厚更密，张角比较大，表面相对 比较 粗糙，这也是穿绵羊毛产品有刺痒感的主要原因。

专家介绍，检测结果显示，电子显微镜下粗细不同的所谓 “绵羊绒”，在鳞片结构上与羊毛高度相似。这充分证明，“绵羊绒”本质上就是“毛”而不是“绒”，它不过是直径更细的绵羊毛。

专业人士告诉记者，根据国家标准和相关国际标准，山羊绒和绵羊毛均为专属法定规范术语：

山羊绒 特指从山羊身上梳取下的绒毛；

而 绵羊毛 是从绵羊身上剪下的毛纤维，简称羊毛。

虽然羊绒和羊毛都是高价值天然纤维，但外观与微观结构截然不同。这也导致了 “羊绒”和“羊毛”虽只有一字之差，但在品质、经济价值 和 加工性能方面存在巨大差异。

团标制造 “绒概念”

误导消费 被责令 废止

本质是羊毛，却打着 “绵羊绒”的旗号在市场上流传多年。此前，这个概念还被写入一份《绵羊绒交易技术规范》的团体标准中。 然而日前，国家市场监督管理总局依法下发责令改正通知书，要求该团体标准的起草单位立即废止该团体标准。 这背后有什么深层原因？

在这份被责令废止的《绵羊绒交易技术规范》团体标准中，起草单位中国畜产品流通协会 将绵羊毛中分梳出的直径 30微米及以下较细羊毛，定义为“绵羊绒”。专家表示，这种定义从根本上违背了纺织行业 “按物种来源定义纤维” 的基本原则。

国家强制性标准 GB 1523-2013《绵羊毛》的规定，生长在绵羊身上的毛纤维统称为绵羊毛，简称羊毛。同时，根据国家标准《天然纤维 术语》，在所有动物纤维中， 仅有取自山羊、骆驼、牦牛这三种动物身上的细绒毛 ， 被 允许使用 “绒”来命名。绵羊、兔子、狐狸等 其他 动物纤维，依法只能称作 “毛”，不能叫“绒”。

专家介绍，目前山羊原绒经过分梳后市场价格每公斤在 600～800元之间，而分梳后的绵羊毛，市场价格每公斤40～60元，两者的原料价差高达10倍以上。部分利益相关方为了牟取暴利， 强行 制造 “绵羊绒”概念，将普通羊毛包装成高端“绒类”商品，混淆概念，误导消费者。

国家市场监督管理总局的责令改正通知书显示，中国畜产品流通协会发布的团体标准 《绵羊绒交易技术规范》， 自行创设出 “绵羊绒”这一术语和定义，与现行国家标准相冲突， 违反了《中华人民共和国标准化法》。 不仅如此，中国畜产品流通协会在制定团体标准的程序上也存在严重问题。

记者了解到， 市场监管总局 已 下发责令改正通知书，要求中国畜产品流通协会 立即 废止《绵羊绒交易技术规范》 ， 同时 开展团体标准乱象专项整顿 行动，坚决查处超出章程规定的业务范围制定团体标准、制定不符合相关法规和强制性标准要求的团体标准、制定过程不符合程序要求、利用编制团体标准乱收费等违法违规行为。

《绵羊绒交易技术规范》被 责令废止 ， 释放出明确信号，无论是 “绵羊绒”，还是其他消费品，凡是企图套上华丽概念，假借标准之名收割消费者的行为，都必将受到法律和监管部门的重拳整治。企业唯有摒弃浮躁、恪守诚信，把精力放在提升产品实打实的品质上，才是长久立足之道。

来源：央视新闻微信公众号、《每周质量报告》

原标题：你穿的“100%绵羊绒”，可能一根羊绒都没有

本文转自：温州新闻网 66wz.com