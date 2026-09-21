不知从哪一天起，风里多了一丝温柔。细心留意——栾树已斑斓了半条街、商铺换上秋装、山野晒秋在即，往后还有稻田、桂花、粉黛、银杏……温州的秋天，刚刚开启

三垟湿地 @小红书-温州生态园文旅

温州的栾树总是最先察觉风里的那丝凉意，然后在枝头不声不响地铺开颜色。

苍南体育场路 @看苍南app

细碎的金黄还未落尽，粉红的蒴果已急着登场，一树之上，黄与红温柔地交叠，是这个时节最动人的过渡。

永嘉溪山大街 组图@楠溪江、小红书-大佬妹子

公园里、道路旁，一排排栾树次第染开，秋天就这样沿着街巷，一路铺陈而来。

推荐观赏地：景山公园、马鞍池公园、杨府山公园、九山公园、三垟湿地等各大公园，新城大道、机场大道、乐清晨曦路、瑞安第一桥路、永嘉溪山大街、平阳山门大道、文成泗溪河畔、泰顺文祥大道、苍南体育场路、龙港世纪大道等主干道路

@小红书-茜茜蒋

这个秋天，滨江万象城在瓯江边搭了一座限时农场。焦糖色花艺拱门、巨型南瓜、漫开的麦穗与秋花……城市高楼与田园秋意在这里奇妙同框。

组图@小红书-茜茜蒋、珈洛

现场备好了围裙和草编头饰，随手一套便有了田园的味道。蓝天白云配农场布景，日落时再借一抹瓯江霞光，原片直出，便是秋天最好的样子。

推荐观赏地：滨江万象城L4望江平台

@小红书-铁定溜溜度假区

铁定溜溜的花海草坪上，一座南瓜童话小镇悄然落成。

组图@小红书-铁定溜溜度假区

小木屋换上了温暖的南瓜主题秋装，一如既往地治愈、可爱，等着大小朋友们来过一个童话里的秋天。

推荐观赏地：铁定溜溜花海草坪

推荐购买中秋/国庆双节预售票（供参考）

门票类型：①成人票138元/人 | 入园票+虎溜溜/水溜溜/山地滑车（三选一）；②成人畅玩票168元/人 | 入园票+虎溜溜+水溜溜+山地滑车；③亲子畅玩票238元/人｜亲子入园票+双人虎溜溜+双人水溜溜

预售时间：9月15日—9月30日（需提前一天购票）；使用时间：9月25日—11月30日；购票方式：微信搜索“铁定溜溜”小程序进入购票

组图：筱村公社供图

竹篾盘架，黑瓦屋顶，上万斤果实从村民手中汇集而来，层层叠叠的南瓜橙、辣椒红、玉米黄……铺出筱村公社最浓的秋意。温州今年最早的晒秋，就在这里。

组图：筱村公社供图

搓玉米、抓鸡捉兔、赶小猪、赚工分，日常农事化作沉浸体验；萌宠乐园的兔子窝被改造成南瓜屋，芦苇银杏一装点，童话感拉满。

组图@小红书-啥也不是、是筱村公社呀

@温州晚报

晒秋在这里，不只是晾晒，更是一场沉浸式的秋日乡野狂欢。

推荐观赏地：筱村公社

门票价格（供参考）：成人票30元/人（含晒秋画卷打卡+民俗非遗表演+晒秋栈道观光+乡野市集漫游）

购票方式：微信搜索“筱村公社线上”小程序进入购票

@温州晚报

泰顺南浦溪的龙尾滩，正在布置一场盛大的秋天。浙江最大的天然石壁晒场上，5万斤物产将铺出撼人的晒秋长卷，9月25日启幕，持续半年。

组图@温州晚报

碧水青山间藏着“水上晒场”，今年还有竖版国旗晒秋图、巨型南瓜鱼、鱼跃龙门等新景观。畲族竹竿舞、打糍粑、划乌篷船，一并等你来体验。

推荐观赏地：南浦溪龙尾滩

门票价格（供参考）：成人票94元/人（含16元景区交通）

购票方式：微信搜索“新好玩泰顺”小程序进入购票

岭北稻田 @泰顺旅游

茗岙梯田 杨伟兴/摄

秋风拂过，稻田里青绿渐退、金黄渐浓。稻穗低垂，稻浪翻涌，在大地上铺开沉甸甸的秋意。

推荐观赏地：永嘉茗岙梯田、瓯海泽雅梯田、泰顺岭北稻田、瑞安金川梯田、文成金瓶湾田园、乐清下坭村梯田、苍南莒溪大坪梯田等

雁荡山风景区 梁琳/摄

江心屿&九山公园 组图@小红书-阿正出发

温州的秋天，是泡在桂花香里的。满城细碎的金黄次第绽开，风一吹，满城都是温柔的味道。

推荐观赏地：九山公园、马鞍池公园、黄石山雕塑公园、雁荡山风景区、苍南碗窑古村、大罗山、三垟湿地等

乐清北塘现代农业观光园 @山海乐清

瓯海宁波路附近 @瓯海区综合行政执法局

粉黛乱子草，是秋日大地上泛起的一抹烟粉云雾。风起时，万千柔絮摇曳，仿佛在低语一首无声的浪漫诗行。

推荐观赏地：三垟湿地、鹿城七都岛、乐清北塘现代农业观光园、瓯海宁波路与六虹桥路交叉路口西侧等

@三垟湿地

秋天的标配里，一定有芦苇荡。风一过，蓬松的苇花随风起伏，满眼都是温柔的诗意。

推荐观赏地：三垟湿地、平阳半天山、苍南鹤顶山、楠溪江滩林等

马鞍池公园 @鹿城园林

永嘉银泉村 @楠溪江

银杏鎏金，是深秋最明亮的信号。一树银杏黄，写满了温州的诗意。

推荐观赏地：马鞍池公园、绣山公园、白鹿洲公园、瓯江路、雁荡山风景区、永嘉银泉村、永嘉屿北村、瑞安贾岙村、文成安福寺、苍南钱库兴中北路等

接下来的温州，每天都在上新。愿你不错过每一阵花香、每一片叶落，以及每一场与秋天的温柔相遇~

编辑：诸葛之伊|责任编辑：叶双莲|监制：阮周琳