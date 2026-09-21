造谣“某企业基地班长不让普工上厕所”者被行拘（2026·09·21）

全国网络辟谣 2026-09-21 17:53:28

辟 谣 “新疆一光伏工地因废料管理问题被环保罚款50万元”系谣言

详情：近日，有网民在社交平台发布帖文称：“光伏工地千万别忽视废料管理！工地清运不专业，清运滞后，环保直接开出50万环保罚单”，引发关注。经核实，视频内容与事实不符。新疆克拉玛依市生态环境局调阅了近两年行政处罚案卷及执法检查记录，未发现视频所称“光伏工地因废料管理问题被环保罚款50万元”的行政处罚案件，也未对定位指向区域内相关企业作出过与该描述相符的处罚决定。生态环境部门提示，涉及生态环境行政处罚的信息，会按照“双公示”工作要求在“信用中国”网站进行公示，社会公众可登录政府官方网站自主查询核验。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号、“克拉玛依互联网联合辟谣平台”微信公众号）

科 普 磕碰擦伤千万不要随便消毒！

详情：日常生活中，磕碰擦伤、割伤、烫伤时有发生，不少家庭都会常备消毒剂。但用酒精擦拭破损伤口、拿紫药水处理化脓创面、反复用双氧水冲洗轻微擦伤……这些错误做法容易损伤创面组织，延缓伤口愈合时间。一种消毒剂并非万能，不同消毒剂，使用场景不一样，依据伤口实际情况选择消毒剂，才能有效保护创面、规避感染风险。

75%医用酒精：完整皮肤

这种消毒剂仅适用于完整无破损的皮肤，比如，打针前擦拭皮肤或小件物体表面消毒。切忌直接用于破皮、较深伤口，以及口腔等黏膜部位。酒精刺激性强，接触破损创面会破坏新生肉芽，加剧疼痛感，损伤伤口组织，阻碍愈合。同时，禁止在室内大面积喷洒，酒精遇明火极易引发火灾。

碘伏（聚维酮碘）：浅表破损

这是家庭处理外伤的首选，刺激性小，疼痛感轻微，成人、儿童都适用。擦伤、割伤、抓伤、小切口、小面积轻度烧烫伤，以及部分黏膜破损，都可使用碘伏消毒。但要注意，大面积、深度创面不建议自行反复长期使用；碘过敏人群严禁使用，甲状腺疾病患者、孕妇及哺乳期女性使用前应遵医嘱。消毒时要从伤口中心向外环形涂抹，切记不可与红药水混用，二者接触会生成有毒物质。

双氧水（过氧化氢溶液）：脏污深伤

双氧水主要用于处理泥沙污物多、污染较重、存在厌氧菌感染风险的较深伤口，只做短暂冲洗，起到辅助清创、分解污物作用。冲洗完成后，最好用生理盐水冲去创面泡沫，干净的小伤口尽量避开双氧水。

此外，曾经常用的红药水与紫药水，如今已逐步淡出家庭常备清单。红药水含有汞，破损皮肤吸收后存在汞中毒隐患，家庭不建议储备，绝不能和碘伏搭配使用。紫药水会在伤口表面形成痂壳，把脓液封闭在皮下，加重感染，还会遮盖创面，难以观察恢复情况，切勿口服，也不要大面积长期涂抹，容易造成皮肤染色。

家庭处理伤口这4条原则要记牢：先清洗再消毒，如果创面沾有泥沙、尘土，要先用流动清水或生理盐水冲洗干净再消毒；伤口重早就医，评估破伤风等风险；消毒剂勿混搭，部分药剂相遇会产生有害物质；保管好防误服，定期检查保质期，过期及时丢弃。（来源：“人民日报”微信公众号）

通 报 造谣“宁德时代宜宾基地班长不让普工上厕所”，林某某被行拘

详情：9月9日，网民林某某在某社交平台编造关于“某企业宜宾基地员工被管理人员侮辱，导致心理崩溃，做出过激行为”的谣言信息，引发各网络平台迅速传播，大量网民关注和讨论，造成不良社会影响。

经核实，该信息所述涉事企业、事发地均与事实不符，林某某为“博取眼球”，营造“掌握行业内幕”人设编造网络谣言，其行为涉嫌故意虚构事实扰乱公共秩序。目前，四川宜宾三江新区公安分局已依据《中华人民共和国治安管理处罚法》对林某某作出行政拘留并处罚款的行政处罚。（来源：四川互联网举报辟谣平台、“成都网络辟谣”微信公众号）

通 报 安徽滁州通报5起打击整治网络谣言典型案例

详情：2026年以来，为有效净化网络环境，安徽滁州网信、宣传、公安等部门持续深化网络谣言治理，切实维护网络空间秩序和人民群众合法权益。现公布5起打击整治网络谣言典型案例：

案例1：网民陈某为博取眼球，编造发布“听到两声巨大的爆炸声，有人说是飞机掉下来了”的不实信息。

案例2：网民赵某发布视频并配文“洪水防汛荒草圩二圩又要炸圩喽”，造成不良影响。经核实，相关言论系谣言。

案例3：网民马某某编造发布“星期一下午白海豚来我们这里，有人被吹河里面了，旁边一个人拉他的一起都掉下去了，蓝天救援队怎么打捞都没找到，星期三自己漂上来了，2个男人都在40岁左右”的不实信息。

案例4：网民张某某为博人眼球，编造发布“农贸市场一名保安因救人掉进窨井里没能救回来”的不实信息。

案例5：网民刘某发布一条自己拍摄到的直升机视频并配文“一级逃犯逃到山里了，武装直升机在找”，经核实，相关言论系谣言。

目前，相关部门已依法对上述信息发布者予以行政处罚，并责令删除不实信息。（来源：“安徽网络举报”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com