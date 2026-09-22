中国蓝新闻、健康中国 2026-09-22 09:59:00

选择饮料时，不必只盯着“果葡糖浆”这几个字，更应该看营养成分表中的碳水化合物或糖含量，同时还要注意一整瓶饮料的容量。

9月21日，话题“把配料表中的白砂糖还给我们”登上热搜，引发热议。

有消费者发现，现在大量饮料、调味品的配料表里，白砂糖被换成了果葡糖浆，引发网友的担忧。

白砂糖比果葡糖浆更健康吗？

浙江省中山医院内分泌科留菁菁副主任医师表示，白砂糖的主要成分是蔗糖，进入人体后，会在肠道里迅速分解成葡萄糖和果糖，再被人体吸收。果葡糖浆通常由玉米淀粉加工制成，本身就是葡萄糖和果糖的混合物。因此，从最终被人体吸收的糖类成分来看，两者其实非常接近。

选择饮料时，不必只盯着“果葡糖浆”这几个字，更应该看营养成分表中的碳水化合物或糖含量，同时还要注意一整瓶饮料的容量。因为有些饮料每100毫升含糖量看起来不高，但一整瓶喝下去，摄入的糖仍然可能超标。

无论使用的是白砂糖还是果葡糖浆，长期过量摄入都可能增加肥胖、脂肪肝、甘油三酯升高、2型糖尿病以及龋齿的风险。因此，控制添加糖的总量、少喝含糖饮料、多喝白水，才是更科学的选择。

生活中如何控糖？

每天添加糖摄入不超过50克，最好控制在25克以下。这里管控的是添加糖，也就是加工、烹饪时人为加入的蔗糖、果糖、果葡糖浆等，不包含食物本身天然含有的糖分。

·少吃高糖甜食

大部分糖果、蛋糕、饼干等含糖量很高，应尽量少吃。儿童青少年更应控制甜食摄入。

·家庭烹饪少放糖

做菜时少做糖醋、红烧等加糖较多的菜式。做菜时加糖不仅会增加糖摄入，还会掩盖咸味，间接导致盐摄入过多。

·少喝或不喝含糖饮料

奶茶、碳酸饮料等是添加糖的主要来源，糖含量占8%~11%。日常补水优先选择白开水、淡茶水。

·读懂食品标签识别隐形糖

购买食物时要学会看配料表，蔗糖、果糖、蜂蜜、玉米糖浆都属于糖类，配料表排名越靠前，表明含量越高，应尽量选购含糖量低的食物。

·控糖循序渐进

喜爱甜食不必一下子完全戒掉，可以逐步减量，让自己慢慢适应低糖饮食。

来源：中国蓝新闻、健康中国

原标题：“把配料表中的白砂糖还给我们”上热搜！医生提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com