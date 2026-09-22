央广网 2026-09-22 09:59:00

这些来路不明的低价针剂，大多是央视近期曝光的非法“回流药”，不仅买卖本身属于违法行为，药效和安全性更是毫无保障。

最近刷小红书、朋友圈乃至二手交易平台，总能刷到有人低价转售司美格鲁肽、利拉鲁肽等“网红减肥针”，号称“医院同款、全新未拆、价格腰斩”，甚至还有人拆分售卖“半支剂量”，吸引了不少想减重又觉得医院开药贵的人下单。

但很多人不知道：这些来路不明的低价针剂，大多是央视近期曝光的非法“回流药”，不仅买卖本身属于违法行为，药效和安全性更是毫无保障。

低价“减肥针”来路成疑

实为非法回流药

所谓“回流药”，指的是通过医保报销开出、本该用于患者疾病治疗的药品，被不法分子通过各种手段低价回收后，倒手进入黑市二次售卖。

为了套取这类高价药品，有犯罪团伙专门组织人员辗转多家医院，利用虚假就医、分次顶格开药的方式大量套取药品，再通过药贩子层层加价，流向线上线下的非法销售渠道。司美格鲁肽这类热门减重降糖药，因为单价高、市场需求大，早已成为回流药黑色产业链的重灾区。

冷链全程断裂

药品早已变质失效

这类药品最大的隐形风险，是冷链运输完全断裂，有效成分早已变质失效。

司美格鲁肽属于GLP-1多肽类生物制剂，药品说明书明确要求全程2-8℃冷藏保存，一旦长时间处于高温环境，多肽链会发生断裂、蛋白质变性，不仅会彻底失去减重和降糖的药效，变性的蛋白还可能成为致敏原，引发人体过敏反应。

但据央视曝光的涉案现场，不法分子将回收的药品直接堆放在30℃以上的闷热仓库里，纸箱随意堆叠，没有任何冷藏温控措施；发货时仅用泡沫箱裹一层铝箔纸，放几个冰袋就伪装成冷链配送，普通消费者仅凭外包装根本无法分辨。

注射回流药

不止没效果更伤身

注射这类变质回流药，后果远比“没效果”更严重。

首先是感染风险，药品长期常温存放容易滋生微生物、被污染，加上很多私下售卖的针头并非一次性无菌包装，注射后可能引发注射部位红肿、硬结、脓肿，甚至出现全身感染。

其次是药效失控风险，部分回流药被药贩子拆分稀释、剂量不准，或是药品过期失效，本身有糖尿病的患者使用后，可能出现血糖大幅波动，诱发酮症酸中毒等急症。

除此之外，私下买卖处方药品本身就属于违法行为，一旦出现健康问题，消费者没有正规购药凭证，维权无门。

官方严打整治

扫码可查药品真伪

2025年以来，国家医保局依托药品追溯码在全国范围内严打回流药，一药一码实现全程溯源。截至目前，全国已累计破获相关案件近千起，查处违法违规医药机构6.2万家，涉案总金额超30亿元，仅广州一地就查获涉案药品8000余盒，打掉多个跨省倒卖团伙。目前国家医保服务平台已开通药品追溯查询功能，消费者扫码即可核验药品来源。

提醒广大市民，司美格鲁肽是处方类药物，切勿贪图低价私下网购针剂，更不要自行注射，别拿自己的健康去赌“白菜价”的来路不明药品。

来源：央广网

原标题：“半价减肥针”是医院同款？别信！打了白花钱还伤身

本文转自：温州新闻网 66wz.com