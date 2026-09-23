充电器没接手机也有危险！男子睡梦中被烧成三度烧伤

橙柿互动·都市快报 2026-09-23 09:44:11

人在熟睡时，皮肤感知能力下降，同一部位长时间持续接触通电的金属接头，就会造成电灼伤。

你有过被充电器电一下的经历吗？指尖恰好碰到插着电的数据线金属头，猛地一阵发麻刺痛，手瞬间弹开。

“做梦虎口长了个大痘贼疼……醒来就这样了皮肤烧黑了，而且手边只有充电线，目前高度怀疑充电线漏电……”近日，一位网友的帖子引起热议。

这位网友自述，睡觉时60W快充充电线一端插在充电头上，另一端没有接手机，裸露的金属接头贴在了虎口位置。睡着之后没有感知，等清晨醒来，虎口处已经留下两处焦黑创面。到医院就诊，拿到诊断结果大吃一惊——三度烧伤。

这个帖子炸出了不少有相似遭遇的网友：

“我肚皮上两个疤就是这么来的”

“苹果的原装的也会，有几次碰到刺痛，后面发现是它”

“和我一样，被电流烧出一个洞，我这个差不多两年了，不过你这个小的话应该留疤不会太明显”

评论区也有人疑惑，手机快充头已经把220V市电降压，输出的是安全范围内的低压直流电，为何还能造成三度烧伤？这样的伤口会留疤吗？记者就此采访了杭州市萧山区第三高级中学物理老师沈玲萍和杭州市第一人民医院皮肤性病科副主任医师钟剑波。

低压不等于绝对安全

皮肤潮湿就有受伤风险

沈玲萍老师解释，这可以用“欧姆定律U=IR”来理解：人体本身存在电阻，皮肤干燥时，人体电阻可以达到数万欧姆；可一旦出汗、沾水，或是皮肤存在破损伤口，人体电阻会急剧下降，最低可降至几百欧姆。

“大家熟知的安全电压36V，是针对普通环境下的参考标准。一旦皮肤潮湿，人体电阻大幅降低，安全阈值也会随之下降，即便是低于36V的低压直流电，同样存在受伤风险。”沈玲萍老师补充道，接触时间同样至关重要，电流流过人体就会产生热量，哪怕只是微弱的低热刺激，如果持续接触，热量不断累积，依旧会造成严重的皮肤灼伤。

对此，钟剑波医生同样表示，大众千万不要存有“低压就绝对安全”的误区。“12V电压就足以让人产生明显触电感受，就算6V，用舌头舔也会有异样刺激。如果手部出汗、皮肤潮湿，皮肤电阻下降，同等电压下的受伤风险还会明显升高。”

“正常清醒状态下，人体感受到电击会本能缩手，这是天然的保护反射，所以严重损伤并不常见。”钟剑波分析，但人在熟睡时，皮肤感知能力下降，同一部位长时间持续接触通电的金属接头，就会造成电灼伤。

20岁男子好奇碰插头

一秒接触烧成三度烧伤

钟剑波介绍，高压电烧伤往往会出现的“外小内大”的特征：皮肤表面伤口看着不大，但皮下深层肌肉、组织已经大面积坏死。“充电线引发的属于低压电灼伤，和高压电击伤不一样，一般不会出现深度穿透性的皮下大范围坏死。”

那么，是不是这类低压灼伤就不会留下疤痕？钟剑波表示，这样的烧伤是否留疤，要看损伤深度。

一度烧伤仅伤及表皮，皮肤发红疼痛，愈合后基本不会留下疤痕；

达到二度烧伤，损伤累及真皮层，出现水泡、创面渗血，就有留疤风险；

如果发展到三度烧伤，皮肤已经炭化发黑，局部神经被电流高温损毁，甚至痛感都会减弱，这种损伤已经到达真皮深层，大概率会留下永久性疤痕，部分创面还需要做清创处理。

“我还接诊过一个20岁的年轻男子，他当时就是想知道手碰到电插头是什么感觉。”钟剑波介绍道，这名小伙子在拔插头的时候，特意用手去“裹住”插头通电的金属端头。

虽然身体保护反射立刻起效，小伙瞬间把手弹开，实际接触只有短短一瞬，可手掌接触的部位，还是留下了一块焦黑的电灼伤创面。“万幸他躲闪及时，没有造成更加凶险的后果，但他同样属于三度烧伤，是会留下疤痕的。”

身体过电就要查心脏？

心内科专家：不用多度焦虑

“你要去检查下心脏，我没开玩笑”

“身体过电就要查心脏，有个评论说得没错”

“去检查心脏！前两天看到个差不多的帖子，也是被充电器电手了，评论区心内医生说去检查一下心脏，有可能导致心肌损伤的”

评论区里，类似的提醒比比皆是，不少网友看到后也有了新的担忧：不小心被电一下要去心内科检查吗？对此，快报记者采访了杭州市第一人民医院心内科副主任医师段徐。

“大家会有这样的担心很正常，但还是要分清‘高压市电触电’和‘普通充电线低压接触灼伤’这两种完全不同的情况。”段徐解释，如果是直接触碰家用220伏火线，电流会以人体作为通路流向大地，电流贯通全身，途中势必经过心脏。这种情况下，电流会扰乱心脏电活动，轻则诱发血管痉挛、心肌损伤，严重时会引发恶性心律失常，甚至心跳骤停，这类触电，是有可能危及生命的。

“但在充电器完好，没有发生高压窜入漏电的前提下，数据线输出的仅仅是几伏到二十伏左右的低压直流电，此类伤害对心肌造成损伤的概率很低。”

段徐进一步说明，日常我们碰到充电线金属头有发麻的感受，大多只是皮肤局部的电刺激，电流只作用在接触点附近，并不会穿过胸腔影响心脏，对于身体健康的普通人来说，没有胸闷、心慌、胸痛等不适症状，并不需要专门到医院做心脏筛查。

“如果本身存在严重心脏基础病，或是体内植入了心脏起搏器、除颤仪这类设备，即便是低压电刺激，也存在诱发心脏异常的潜在风险。”段徐提醒，这类人群一旦发生触电，无论当下有没有不舒服，稳妥起见，都建议前往心内科就诊评估。

此外，段徐也特别补充，假如充电器出现损坏、绝缘破损，发生220V市电窜到数据线输出端的异常漏电，性质就等同于高压触电，这种情况无论什么人群，触电之后都要密切观察身体反应，出现心慌胸闷要立刻就医。

来源：橙柿互动·都市快报

原标题：没接手机也有危险！60W快充线插着电放床头，睡梦中被烧成三度烧伤

本文转自：温州新闻网 66wz.com