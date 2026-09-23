辟谣学堂NO.345丨全株有毒！温州街头出现这种植物，千万别碰

温州辟谣综合央视新闻客户端 2026-09-23 10:13:00

最近，赏花界“顶流”石蒜迎来一年中最后的观赏窗口。欣赏美景之余，一定要小心，石蒜全株有毒，千万别碰！

最近，赏花界“顶流”石蒜迎来一年中最后的观赏窗口，温州公园、路边都能见到成片花海，吸引不少人前来拍照打卡。欣赏美景之余，一定要小心，石蒜全株有毒，千万别碰！

石蒜也叫“彼岸花”

石蒜最“出圈”的外号是彼岸花，也叫曼珠沙华，花期可从7月一直延续到9月。

石蒜原产于我国南方，多生于阴湿的山坡、河岸草地，在阳光充裕的环境下，会开得更加鲜艳茂盛。如今，国内许多南方城市的植物园都栽种了大片的石蒜。

为何石蒜“碰不得”？

石蒜全株都有毒，含有石蒜碱等多种神经毒素。

误食可导致恶心、呕吐、腹痛、腹泻，严重时伴随头晕、肢体麻木，甚至呼吸困难。

皮肤接触其汁液，可能出现红肿、瘙痒。

万一碰到或误食怎么办？

若皮肤不慎接触到石蒜汁液，需立即用大量清水和肥皂反复冲洗，冲洗时间不少于15分钟。冲洗后如果依旧红肿刺痛，要及时前往医院就诊。

一旦发生误食，应立即就医，并携带误食的植物样本，以便医生快速识别毒素。切勿自行催吐！尤其是患者已经出现抽搐、意识不清的情况，催吐可能导致窒息。

来源：温州辟谣综合央视新闻客户端

原标题：全株有毒！温州街头出现这种植物，千万别碰

本文转自：温州新闻网 66wz.com