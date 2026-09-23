人民日报 记者 齐志明 2026-09-23 10:25:00

部分经营者以赠送小礼品等方式，在乡村、社区招揽老年人，通过夸大净水器功效、虚构水质安全问题等方式，制造健康焦虑，诱导消费者高价购买产品。

近期，净水器“下乡、进社区”面向老年消费者虚假宣传、高价推销问题较为突出。根据全国消协智慧315平台统计，2026年前7个月投诉量已超过2024年全年水平。其中，仅7月份单月投诉量，较1月份增长40.17%，全年呈逐月走高态势。

部分经营者以赠送小礼品等方式，在乡村、社区招揽老年人，通过夸大净水器功效、虚构水质安全问题等方式，制造健康焦虑，诱导消费者高价购买产品。此类推销流动性强，多通过个人微信收款，不开具正规发票，售后易失联，农村及老年消费者普遍存在举证难、维权成本高的问题。为保护广大消费者特别是老年消费者合法权益，中国消费者协会从五个方面作出提示。

警惕会销陷阱，不信夸大宣传。部分经营者通过村镇集会、景区场地、上门推销等方式，面向老年消费者集中销售净水器。常见套路包括：以“免费赠送礼品”“健康科普”等名义吸引老年人到场；利用水质电解实验制造饮水恐慌；宣称净水器具有“调理身体”“改善慢性病”等治疗功效；将成本低廉的产品标以数千元甚至上万元高价，再以“下乡惠民”“限时优惠”等话术诱导购买。

中消协提醒消费者，净水器核心功能是改善饮水水质，不具备任何治疗疾病功效。凡是宣称能“治病”“养生”“改善慢性病”的，均属虚假宣传。面对“免费”“赠送”等宣传，务必保持理性，切勿轻信。

认准正规渠道，查验产品资质。流动会销组织者多无固定门店、无正规资质，活动结束后人员撤离、售后服务难以保障，极易出现失联跑路情况。纳入强制性认证目录的带电净水产品，部分产品机身及外包装未按规定张贴国家强制性安全认证CCC标识，存在漏电等安全隐患；个别产品属“三无”产品，无中文产品名称、厂名和厂址。

消费者购买净水器应选择证照齐全的商场、专卖店或品牌官方线上渠道。选购时核验产品资质，是否具有省级以上卫生健康部门核发的卫生许可批件且型号与批件信息一致；纳入强制性认证目录的带电净水产品，需有国家强制性安全认证CCC标识；同时应查验产品合格证及出厂检验报告。消费者可通过卫生健康部门官方网站，查询核实产品卫生许可批件的真实性。

了解产品性能，理性按需选购。净水器类型不同，过滤效果和适用场景各异。部分产品滤芯实际使用寿命与产品面板提示不符，消费者购买后才发现使用成本远高于预期。

消费者购买前应详细了解产品净水流量、额定总净水量、适用水压等参数，结合当地水质状况和家庭实际需求选择合适类型。同时要关注滤芯更换周期和价格，综合考虑使用成本。购买大件商品前多与家人商量，不盲目消费。

明确售后条款，索要正规凭证。部分经营者交易后仅出具简易收据，未提供正规发票和完整三包凭证；出现性能故障后，未按国家三包规定履行修理、更换、退货义务；个别经营者在安装环节临时加收配件费用，事先未予告知；部分品牌方与经销商相互推诿，消费者报修后长时间无人处理。

消费者购买时务必要求商家出具正规发票，提供完整的保修卡和三包凭证。详细了解安装费用、滤芯更换费用等后续支出，要求商家以书面形式明确相关收费标准。对于“免费送机”等宣传，要问清是否有附加条件。

善用法律武器，依法理性维权。消费者购买产品后要注意保存购物发票、收据、合同、保修卡、宣传资料、沟通记录及转账凭证等证据。若遭遇虚假宣传、消费欺诈等违法情形，依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条规定，要求经营者退还货款并主张购买价款三倍的惩罚性赔偿。如遇消费纠纷，可拨打消协投诉热线或通过全国消协智慧315平台投诉，也可向有关行政部门举报。如涉及较大金额，应及时向公安机关报案。

来源：人民日报

原标题：买净水器前，先看清这五件事

本文转自：温州新闻网 66wz.com