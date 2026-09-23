温州防诈骗 2026-09-23 10:25:00

中秋、国庆双节将至，涉节日礼品类诈骗进入高发期。近期全国多地网友收到冒用抖音、京东等平台名义邮寄的“中秋现金卡”“月饼礼盒”包裹，实为诈骗分子精心设计的引流陷阱，市民们一定要提高警惕！

中秋、国庆双节将至，涉节日礼品类诈骗进入高发期。近期全国多地网友收到冒用抖音、京东等平台名义邮寄的“中秋现金卡”“月饼礼盒”包裹，实为诈骗分子精心设计的引流陷阱，市民们一定要提高警惕！

△多地网友发帖称莫名收到中秋礼盒

诈骗手法分析

一、撒网引流，精准投递

诈骗分子通过非法渠道获取受害人个人信息，批量邮寄带有“中秋礼遇”、“现金卡”字样的虚假卡片及廉价小礼品。

二、扫码诱骗，建立信任

卡片上的二维码会跳转到一个仿冒的官方页面或客服聊天窗口，声称受害者中奖，可以领取现金或礼品。为获取信任，骗子会让受害者做几单小额任务，并快速返还佣金。

三、诱导转账，实施诈骗

当受害者放松警惕后，骗子会以“任务未完成”、“需要缴纳保证金”等理由，诱导下载不明APP、进行大额转账或屏幕共享。一旦受害者转了大笔钱，对方就会立刻失联。

温馨提醒：

1.官方核实：抖音等平台不会邮寄“中秋礼遇”“现金卡”，可用抖音“验证助手”核验。

2.不扫码、不填信息：陌生快递中的二维码不扫，敏感信息不填，卡片直接销毁。

3.不垫资、不刷单：凡要求垫资做任务、充值返利的，都是诈骗。

4.不下载陌生App，不共享屏幕。

中秋团圆，防骗莫忘。天上不会掉月饼，更不会掉“现金卡”。

来源：温州防诈骗

原标题：紧急预警！双节临近，这类“中秋礼品卡”“月饼快递”全是诈骗！

本文转自：温州新闻网 66wz.com