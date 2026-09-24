央视新闻客户端 2026-09-24 09:46:25

有公司利用AI批量炮制虚假测评文章，专门蹭同行热度，把潜在客户硬生生“拐”到自家店里。这种靠AI技术“搭便车”、截和流量的做法，不仅让消费者晕头转向，还可能涉嫌侵犯他人合法权益、踩法律红线。

明明搜的是自家产品，跳出来的却是竞争对手的广告？这种“李鬼”变“李逵”的闹剧，如今有了新花样。近日，最高人民法院发布了一起反不正当竞争典型案例，有公司利用AI批量炮制虚假测评文章，专门蹭同行热度，把潜在客户硬生生“拐”到自家店里。这种靠AI技术“搭便车”、截和流量的做法，不仅让消费者晕头转向，还可能涉嫌侵犯他人合法权益、踩法律红线。技术不是挡箭牌，一起来看案件始末。

搜A软件被“拐去”B家 警惕蹭流量套路

来自四川的某科技公司开发了数款帮助企业记录采购、销售、库存情况的商品管理软件，市场反响不错。企业负责人在网上搜索企业的软件名称时，却发现排名靠前的搜索文章链接的却是另一家软件公司的官网。

无锡市新吴区人民法院法官 李浩：平台的搜索规则就是关键词搜索。消费者在检索这些关键词的时候，比如说“某某软件怎么样”“某某软件怎么操作”，就会对应出现这一篇文章。进而点击那篇文章，就进入了被告官网的对应文章里面，里面也就有了被告自营竞品软件的一些相关信息，他自己的软件也就暴露在我们消费者面前了。

这家科技公司的企业负责人发现，某软件公司在其官网发布介绍、评论自己所经营的科技公司开发的软件产品的文章，并设置“某某进销存”的关键词，使公众在检索自己公司产品时被引流至某软件公司网站。某科技公司认为，这种行为是在变相攫取流量，从而减少了自己公司的交易机会。该科技公司于是将这家软件公司告上了法庭，诉请停止不正当竞争行为并赔偿损失。

原告委托诉讼代理人 李艳：买家本来是想选择我们原告的产品，但是被你们被告的产品给吸引过去，导致了一种不是很良性的竞争。

警惕AI搜索“投毒”生成大量伪测评

海量的竞品测评文章看似是真实用户体验、专业测评内容，实则全部为人工智能批量生成。法院审理查实，被告某软件公司为抢占行业流量，借助AI工具批量炮制数万篇低质测评文章，覆盖行业搜索词条，以此实现引流目的。

法院审理查明，被告某软件公司为抢占行业搜索流量，以“进销存”为词根，利用AI批量生成文章标题，再交由AI自动生成相应文章，文章内容均为对某科技公司进销存软件的介绍和点评。

无锡市新吴区人民法院法官 李浩：被告的软件是一款进销存软件，它以“进销存”为词根，根据网站上出现的关键词，把它拓展成一个带有疑问的短句，里面就带着原告的软件以及其他同行软件的名称。比如说，这里面就是“A进销存软件怎么样”“A进销存软件怎么操作”“B进销存软件怎么定制”等等。生成了这么一批词根之后，被告再根据这些词条、词根把它交给AI软件，批量生成了相关的文章，规模高达数万篇。

法院认为，这种批量AI造文的模式，形成了流量垄断效果，几乎覆盖了行业内大量关键的搜索场景，变相攫取了搜索流量。

无锡市新吴区人民法院法官 李浩：我们分析被告的行为，本质上是利用AI，用一种“大力出奇迹”的方式，将想用来引流的关键词拓展到文章题目以及文章的内容。这些文章，它足以覆盖整个行业可能出现的这种搜索标题，实际上是攫取了整个行业的流量。目的就是为了引流，吸引流量，让自己的软件被更多的人看到。消费者去甄别和筛选有用信息的成本增加了，也损害了消费者的知情权。

法院认为，该行为不仅降低了某科技公司的用户流量和交易机会，同时在网络中制造了大量垃圾信息，造成数据污染，扰乱了竞争秩序，根据我国反不正当竞争法规定，认定被告相关行为构成不正当竞争。

无锡市新吴区人民法院法官 李浩：如果我们的软件，我们的产品想被更多的人看到，那靠的是口碑、点击量、广告投放等，那这个被告的行为就是相当于在每家公司门口都刷上了自己的广告，而且还没有经过对方的同意。被告的行为损害了原告的潜在的经济利益，就是说原告的一些可能交易机会，因为被告的行为丧失了。

所有AI内容都要在醒目位置标注“AI生成”

无事实依据、内容同质化严重的AI低质测评文章泛滥网络，不仅扰乱市场竞争，还严重干扰用户判断、抬高消费者信息筛选成本。法官提醒，AI是工具而非违规借口，使用者须对AI生成内容承担法律责任。根据我国现行的《人工智能生成合成内容标识办法》规定，所有AI生成的内容都要在醒目位置标注“AI生成”。经法院查明，被告某软件公司在《标识办法》施行前，主动删除官网上相关AI生成文章。法院最终判决，被告某软件公司赔偿原告经济损失3000元。

来源：央视新闻客户端

原标题：警惕套路！利用AI批量生成软文“搭车”引流被判侵权

本文转自：温州新闻网 66wz.com