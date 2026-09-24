科技日报 2026-09-24 09:46:25

“养砖头”虽能让人放松，也存在健康风险。部分网友反映，养砖头后出现了打喷嚏、流鼻涕、眼睛发痒等症状。

不用精致花盆，也不买昂贵绿植，只需在池塘边、路边、拆迁废墟捡一块旧红砖带回家，每天喷少量清水，静静等待砖面长出毛茸茸的青苔——这就是最近在年轻群体中悄然流行起来的“养砖头”。

年轻人为什么喜欢“养砖头”？

陆军军医大学第一附属医院（西南医院）呼吸内科副主任医师熊福说：“不内卷、不焦虑、不强求即时反馈，是‘养砖头’最打动年轻人的特质。”而且，不同于养猫养狗，“养砖头”能用更低的成本获得放松和治愈。

“养砖头”也存在健康风险

不过，记者采访发现，“养砖头”虽能让人放松，也存在健康风险。部分网友反映，养砖头后出现了打喷嚏、流鼻涕、眼睛发痒等症状。

“这多半是过敏了。”熊福表示，导致“养砖星人”过敏的，主要是曲霉菌。潮湿的苔藓和泥土会持续产生曲霉菌孢子，浇水、挪动砖头会让微小孢子弥散在空气中，并直接到达人体支气管与肺泡。健康人群经常吸入这些孢子，可能诱发过敏性鼻炎、过敏性支气管炎等，出现打喷嚏、咽痒、干咳、胸闷、喘息等症状。有哮喘、慢阻肺、支气管扩张等肺部基础病，或免疫力低下的人群，则可能患上侵袭性肺曲霉病，出现反复咳嗽、咳痰等症状。

“除了曲霉菌，还要警惕破伤风梭菌。”陆军军医大学第一附属医院（西南医院）皮肤科主任医师吴亚光说，野外、工地、河滩捡到的老旧砖块，可能附着泥土粉尘、残留涂料与有害杂质，徒手接触易引发接触性皮炎。如果手部有伤口，破伤风梭菌等可能通过伤口侵入，引起破伤风。砖块质地坚硬，搬运易磕碰，有些苔藓还可能带有申克孢子丝菌，手上有破皮、倒刺，再接触被污染的苔藓泥土，真菌可能侵入伤口，诱发孢子丝菌病，导致手部长出硬疙瘩。

那么，如何科学“养砖头”？

专家建议，操作时必须佩戴橡胶手套和口罩，减少与尘土的接触，以及孢子的吸入。如果手上有伤口，或有呼吸道基础疾病，尽量不要“养砖头”。不要把砖头摆放在卧室等密闭空间，应放在阳台通风处；避免风扇、空调直吹砖体，防止孢子扩散到全屋。操作结束后应及时洗手、洗脸，清理鼻腔。如手部出现不明疙瘩、结节、久不愈合的溃疡，或突然干咳、胸闷、喘息、持续发热，应及时就医，并主动告知医生“养砖头”的经历。

来源：科技日报

原标题：年轻人开始“养砖头”，有人出现打喷嚏、眼睛发痒等症状，医生紧急提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com