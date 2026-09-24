“上海化工园区发生大爆炸”不实（2026·09·24）

全国网络辟谣 2026-09-24 18:02:20

辟 谣 “上海化工园区发生大爆炸”不实

详情：近日，网上流传“上海化工园区发生大爆炸”的信息，引发关注。经属地公安部门核实、相关部门处置和检测，9月23日7时许，上海楚华路某厂区内，一废气罐体在泄压过程中罐体破损，造成部分残留气体泄漏，现场无明火，未造成人员伤亡，且未对周边环境造成影响。所谓“上海化工园区发生大爆炸”的不实信息，系方某路过现场时，在未了解事实的情况下，编造并发布上网，造成恶劣影响。目前，方某已被警方依法行政处罚。（来源：@警民直通车-上海）

科 普 手足口病该如何预防

详情：手足口病高发于夏秋换季期，传染性极强，传播途径多样，低龄儿童普遍易感，少数重症病例还可能引发并发症，威胁身体健康。近日，中国疾控中心发布提示：手足口病防控重在提前阻断传播，而非病后治疗。

1.勤洗手。手是肠道病毒的主要传播媒介，家长应督促孩子在饭前便后、外出归来、接触公共物品后，使用流动水配合洗手液按七步洗手法洗手，时长不少于20秒。免洗洗手液仅可应急，不能替代流动水洗手。家长应及时纠正孩子吃手、揉眼等不良习惯，并在护理孩子、处理污物后同样做好手部清洁。

2.做好通风和环境消杀。日常对餐具煮沸消毒，用含氯消毒剂擦拭玩具、门把手等高频接触物，对织物进行暴晒消毒。居室、教室每日通风2—3次，每次不少于30分钟，保持室内干燥通风，减少病毒在密闭环境的扩散。

3.患者居家隔离。病毒高发季节，家长尽量少带儿童前往密闭的人员密集场所；学校应落实晨午检，学生出现发热、出疹、口腔溃疡等症状时，及时送医，严禁带病返校。患者需居家隔离，待症状完全痊愈后方可返园返校，避免持续传播。

4.及时接种疫苗，守住重症底线。EVA71灭活疫苗可有效预防该型病毒所致重症手足口病，建议6月龄—5岁儿童尽早全程接种。应注意该疫苗不能覆盖全部肠道病毒血清型，接种后仍需坚持落实日常防护措施。（来源：人民日报）

通 报 山西省公开曝光一批违法违规典型账号

详情：今年以来，山西省网信办持续加强网络生态治理，深入开展“自媒体”治理工作，严厉处置一批违法违规账号，现将部分典型案例通报如下：

1.“正义*天”等账号杜撰、散布谣言信息。经查，“正义*天”等账号通过杜撰加工、以讹传讹等方式，持续散布涉山西省某旅游景点相关谣言信息，并以此博眼球、博流量。

2.“清居*人”等账号违规开展互联网宗教信息服务。经查，“清居*人”等账号以图片、视频等方式传播拜佛、烧香等涉宗教内容，宣扬有求必应、因果报应等封建迷信思想，并以宗教名义开展商业营销，售卖宗教商品。

3.“企业家**”等账号利用舆情信息对企业实施敲诈勒索。经查，“企业家**”等账号通过断章取义、杜撰臆测、集纳负面信息等方式，炒作企业舆情信息、干扰企业正常经营活动，反复蹭炒舆情热度，并要挟企业缴纳“会费”，实施敲诈勒索。

4.“临汾*末”等账号假冒仿冒新闻媒体。经查，“临汾*末”等账号以带有新闻媒体属性的词汇命名，假冒仿冒官方媒体机构，公开征集、编辑发布未标注信息来源或未经证实的“爆料信息”，蹭流炒作社会热点舆情。

5.“宿毋于*”等账号消费灾难事故，炒作热点舆情。经查，“宿毋于*”等账号以网络水军形式，利用大量名称相似的账号，持续、频繁发布通过AI工具拼凑而成的不实信息，翻炒旧闻旧事，蹭流热点舆情。

目前，相关违规信息已被清理删除，所涉及的账号已被处置。（来源：“山西网络举报”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com