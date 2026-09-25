国家应急广播 2026-09-25 11:33:31

近日，浙江省人民医院感染病科门诊来了一位特殊的发热患者。

他不仅高烧不退，额头、腋下更是惨不忍睹：大片皮肤呈现出明显的烫伤样改变。这是怎么回事？

问题出在一块“冰”上

原来，几天前，60多岁的老方（化姓）因饮食不当出现腹泻且伴随发热。于是，女儿想起家里有干冰，便将大袋干冰直接敷在了老方的额头和腋下。

几小时后，“物理降温”竟降出一身伤——老方局部的皮肤开始发红、起泡，疼痛难忍，一家人这才意识到不对劲，匆忙赶往医院。经治疗，老方冻伤的皮肤已结痂愈合，避免了继发感染。

干冰不是“冰”

使用不当有风险

很多人以为干冰就是“很凉的冰”，这是不对的。浙江省人民医院感染病科主任医师童永喜解释，干冰是二氧化碳的固态形式，温度低至-78.5℃，远低于普通冰块的0℃。

因此，干冰使用不当将有安全隐患。

冻伤

童永喜表示，当皮肤直接接触干冰，短短几秒内，就会发生严重的“冷烧伤”，医学上称之为“冻伤”，其破坏力丝毫不亚于开水烫伤。

爆炸

不要把干冰放在密闭容器内，因为当干冰不断升华，会产生大量二氧化碳气体，易致容器内部压力过大，发生爆炸。

窒息

干冰升华后形成的二氧化碳气体会导致人呼吸困难，短时间内就可引发窒息甚至死亡。

随着冷链运输的普及

很多人在收到包裹时会接触到干冰

那么，若不慎被干冰

或其他极寒物体冻伤要怎么办？

冻伤后如何科学处置？

轻度冻伤的复温可遵循“缓慢、温和”原则。

首先应立即脱离干冰等冷源，避免持续损伤。

若衣物与冻伤皮肤粘连，不可强行撕扯，应先用温水浸湿粘连处再缓慢分离，防止皮肤破损。随后将冻伤部位浸泡在40℃左右的温水中，持续15至30分钟，直至皮肤恢复红润。

若复温后冻伤部位出现皮肤破损或疼痛、麻木感持续，需及时就医，避免病情加重。

温州辟谣侠提醒，若快递包裹内有干冰袋，将其放置在通风良好的空旷处自然升华即可，处理干冰时务必戴好手套，并告知老人儿童切勿随意碰触，谨防发生意外。

来源：国家应急广播

原标题：千万别拿它“退烧”！已有人全身多处被冻伤

本文转自：温州新闻网 66wz.com