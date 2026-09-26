中秋佳节，这份反诈“月饼”请收好~

南阳市反虚假信息诈骗中心 2026-09-26 10:22:29

桂风送爽，皓月当空，中秋假期如约而至。愿大家在放松身心、感受团圆美好的同时，守住安全底线，度过平安的中秋小长假。无论是返乡与家人团聚，还是外出旅游,为了避免不法分子趁虚而入，请收好这份提醒，你的警惕是团圆最坚实的保障!

桂风送爽，皓月当空，中秋假期如约而至。愿大家在放松身心、感受团圆美好的同时，守住安全底线，度过平安的中秋小长假。无论是返乡与家人团聚，还是外出旅游,为了避免不法分子趁虚而入，请收好这份提醒，你的警惕是团圆最坚实的保障!

一.警惕四类高频诈骗

红包补贴诈骗，小心“福利”藏“猫腻”

中秋假期，各类“节日红包”“补贴福利“信息在微信群、朋友圈频繁出现。不法分子冒充学校、政府或企业，以“中秋补贴”、“学生福利”、“节日红包”为名，诱导人们点击链接领取，实则是钓鱼网站，窃取个人信息和银行卡账号；还有不法分子在群聊中发送“中秋红包”链接，要求转发后领取，实则传播木马病毒，盗取用户资金。

温馨提示：凡是陌生链接声称可领取节日补贴、红包福利的，切勿随意点击。不轻信群内陌生福利消息，保护好个人身份、银行卡信息，谨防信息泄露与财产被盗。

票务诈骗莫让“好票”变“泡影”

中秋假期，各类出行、观演票务需求激增。不少人会在线上抢购交通票、景区票与演出门票。不法分子会在社交平台散布虚假票务、私人转让、黄牛低价票等信息，谎称 “仅剩少量余票”“内部优选座位”，诱导大家先行转账出票，收款后便拉黑失联，造成钱票两空。还有骗子伪造电子门票，致使受害者无法入场，蒙受财产损失。

温馨提示：购票请选择官方APP、正规售票渠道，拒绝私人转账与陌生购票链接；切勿相信“低价票”“内部票”，仔细核验订单信息，留存交易凭证，遇到可疑情况及时联系平台客服或报警。

刷单返利诈骗“小利”背后是“大坑”

假期闲暇时段，部分人希望通过兼职赚取零花钱，易被 “刷单返利” 类虚假信息吸引。不法分子以 “操作简单、日入数百”“首单返利、多刷多赚” 为诱饵，先用小额返利博取信任，待其投入大额资金后，便以 “任务未完成”“账户需充值解冻” 等借口拒绝兑付，随即拉黑失联，造成个人财产的巨额损失。

温馨提示：牢记刷单本身就是违法行为，天上不会掉馅饼。任何要求先垫钱的兼职都是诈骗。请通过官方途径寻找实习机会，提高警惕，谨防被骗！

冒充客服诈骗警惕“退款”变“骗局”

中秋前夕网购礼品订单增多，不法分子会伪装成电商客服，谎称包裹丢失、订单异常，主动提出退款理赔，诱导大家点击陌生链接、填写银行卡号和短信验证码，伺机盗取账户资金。

温馨提示：凡是主动来电提出退款理赔，切勿轻信。请在购物官方 APP 核验订单，不点陌生链接，不泄露银行卡信息与短信验证码，守护个人信息安全。

二.假期防诈通用准则，记牢不踩坑

不轻信陌生来电、短信与微信消息。凡涉及转账汇款、索要验证码、账户冻结、涉嫌违法等说辞，务必高度警惕。

不点击陌生链接，不安装非官方 APP，防止设备植入木马，造成信息泄露、账户被盗。

遇可疑情形，请及时询问辅导员老师，切勿独自决断。如不慎被骗，第一时间留存聊天、转账等证据，拨打 110 报警，并联系银行办理止付止损。 牢记 “三不一多”原则：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实。

三.下载国家反诈APP

为进一步提升防诈能力，守护自身及家人财产安全，建议广大市民下载国家反诈中心 APP。开启来电预警功能，及时接收官方反诈提醒，精准规避诈骗陷阱。全民共筑反诈安全网，让诈骗分子无机可乘！

本文转自：温州新闻网 66wz.com