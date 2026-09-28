健康真相NO.708丨洗澡前这个习惯，小心引发肺部感染！

央视新闻、央视网 2026-09-28 10:30:00

洗澡，对大多数人来说是一件再平常不过的事。但就是这天天都在做的事，让李女士吃尽了苦头——反复咳嗽、咳黄白痰，严重时甚至咳出血来。折腾了三年，辗转多家医院，好不容易控制住，一年后又复发了。最后医生终于揪出了元凶，大家绝对想不到——只是她洗澡前一个不起眼的小习惯。

反复咳嗽咳血

竟是淋浴“洗出”肺部感染

李女士每次洗澡都喜欢先开热水，等浴室里充满热腾腾的水雾，再进去慢慢洗。而她家的淋浴头，已经十多年没换过了。

诊断结果表明，她患上的是一种叫“鸟分枝杆菌”感染引起的肺病。

这名字听着陌生，简单来说就是：淋浴喷头长期处于潮湿、温暖的环境中，里面藏了大量这种细菌。

热水一开，细菌随着水雾飘散出来，被吸入肺部，于是就造成了李女士的反复感染，反复咳嗽、咳血。

医生提醒：淋浴喷头里鸟分枝杆菌的含量，可能比自来水里的高出许多倍。尤其是十几年不换的旧喷头，简直就是细菌的“豪华公寓”。

鸟分枝杆菌最爱“盯上”这几类人

出现这些症状，千万别大意

鸟分枝杆菌喜欢在温暖、黑暗、潮湿的环境中生长，而花洒提供了这一环境。长期暴露在这种病菌面前，会导致人出现持久的轻度肺部感染，感染的症状包括疲倦、虚弱、持久的干咳、呼吸急促等。

这几类人最容易被鸟分枝杆菌“盯上”：

有慢性阻塞性肺病的人

免疫力低下的人

有类风湿关节炎等自身免疫病的人

得过肺结核或肺部结构异常的人

上了年纪的中老年人

鸟分枝杆菌的入侵渠道比想象中多——不光是吸入，皮肤有伤口、黏膜破损，甚至吃东西时都可能被它“钻空子”。

感染后的症状五花八门：咳嗽咳痰、胸闷胸痛、发烧乏力，淋巴肿大、关节也跟着疼，还可以像李女士的情况一样影响肺部，肺部组织会受损，严重时呼吸都受影响。

因为这种细菌感染往往发生在肺部，和肺结核的症状很像，但起病更隐蔽，影像检查也看不出明显特征，特别容易误诊漏诊，治疗难度也比普通感染大得多。

如果出现反复咳嗽、咳血，一定要警惕非结核分枝杆菌感染的可能，早点去医院排查。

洗澡注意这些

洗得安心又健康

喷头定期换、水垢定期清

淋浴喷头时间长了要及时更换，此外3个月左右要定期除一次水垢。

除垢小妙招：白醋和清水1:1混合，把喷头拆下来浸泡3小时，再用旧牙刷刷洗干净。

另外，免疫力不好的朋友，减少淋浴时间，或者改成盆浴，能有效减少吸入含菌水雾的风险。

洗澡顺序要注意

很多人一进浴室就冲头，热水猛地一浇，头部血管突然扩张，血压一下子波动，对有心脑血管基础病的人来说风险不小。

正确的顺序是：先洗脸（避免热水打开毛孔后脏东西堵进去）⇒再洗身体（让身体适应水温）⇒最后洗头（头皮充分滋润，更容易清洁干净）。

水温不宜过热也不宜过凉

水太烫：全身血管扩张，心脑供血反而减少，容易缺氧、头晕；

水太凉：毛孔突然收缩，血管骤缩，对心脑血管也是个刺激。

《中国皮肤清洁指南》建议，夏天洗澡的水温可以稍低于体温，冬天稍高一点，一般在38~40度。温温的、舒服就好，别追求烫得发红或者冲凉水澡。

洗澡时间不宜过长

长时间待在浴室这种封闭的环境里，容易喘不过气。并且，洗澡时间太长还会对皮肤表面起保护作用的皮脂膜造成影响，长此以往，没问题的皮肤也可能“洗”出问题，引起皮肤干痒。

正确做法：一般淋浴5～10分钟就足够了，即便是泡澡，最好也不要超过20分钟。特别是本身有心血管疾病的人群，更不建议长时间泡澡。

洗澡力度不宜过大

适当搓澡对清洁皮肤有好处，但也要以皮肤不发红、不疼痛为准。如果搓澡力度太大，会破坏皮肤屏障功能，加速水分流失，造成敏感、干痒，也更容易被细菌感染。所以，洗澡时适度清洁就好。

正确做法：少搓澡，健康皮肤2～4周搓一次澡就可以了。力度要轻，以皮肤不发红、不疼痛为准。

洗澡后，可以先用柔软的毛巾擦拭身体，然后尽快使用保湿身体乳锁住皮肤水分，皮肤干痒的症状也能有所缓解。

这3个时刻千万别洗澡

高热状态下：发高烧时一般不建议患者洗澡。首先，体表的水分在蒸发时会带走一部分热量，如果患者正处于体温上升期，可能会加重寒战的症状，对病情不利；其次，洗澡还会导致血管扩张、心率加快，加重高烧引起的乏力、心悸、头晕等症状。

空腹或饱食后：饭后不要马上洗澡，如果饱餐以后立即洗澡，消化道的血流量就相对减少，消化液分泌减少，会导致消化不良，也有可能会加重心脏负担。而且饭后马上洗澡有可能会引起低血糖，甚至出现虚脱、晕倒等症状。在饱餐和空腹的情况下都不建议洗澡，最好是在饭后一小时以后再洗澡。

过度疲劳或体力透支时：长时间体力活动或剧烈运动后，血液循环处于活跃状态，立刻洗澡会加重心脏和血管负担，体质差的人还有致命危险。长时间脑力活动时，大脑对血液需求量非常大，如立刻去洗澡，血液会向体表皮肤进行转移，很可能造成大脑供血量迅速降低，从而导致晕厥。

除了花洒喷头

家里这些角落也要注意

除了花洒，致病菌还经常活跃在大家意想不到的地方。

卫生间：除了瓷砖缝隙、马桶、洗手池等卫生死角，还要关注牙刷、毛巾、花洒、排气扇等容易被忽略的位置。清洁卫生间，从相对干净的地方清洁起，避免“污染交叉感染”，可以使用经稀释的消毒水或3%的过氧化氢，或水与白醋按照1:1调配，或用专业的溶菌酶、除菌剂进行清洁。

冰箱：冰箱门上的密封橡胶条处，容易藏大量细菌如链格孢、青霉、黄曲霉、烟曲霉等，可用吸水性强的纱布或纸绕在叉子上，蘸取专用的除霉剂、除菌剂，沿着冰箱门缝隙擦拭清除霉菌。

洗衣机：病菌容易聚集在滚筒洗衣机的门圈胶皮层、内桶、洗涤剂盒、排水管等位置。建议定期使用桶自洁功能，如果洗衣后经常能看到桶内、衣服上附着像紫菜一样的脏东西，建议请专人拆洗内桶。

空调、加湿器：长期未拆洗的空调散热片，病菌总数不容忽视；加湿器内的水如果不定期更换，也容易滋生霉菌。建议在换季开空调之前，清洁一下空调滤网。不建议整天开着加湿器，要定期更换干净的水。

来源：央视新闻、央视网

原标题：洗澡前这个习惯，小心引发肺部感染！

本文转自：温州新闻网 66wz.com