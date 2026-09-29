央视新闻 2026-09-29 10:45:47

在三大运营商线下营业厅，不少消费者都碰到过“免费领手机”“办宽带送礼品”的宣传。看似是办套餐就能白拿手机，实际是‌签了贷款合同‌，每月话费里包含还款金额。有消息称，9月24日起，三大运营商金融分期购机业务暂停，不能再新增办理这类0元拿手机业务。

“分期购机”投诉不断

送的是手机，办的是贷款

近年来，关于分期购机的投诉从未间断。

案例一：湖南株洲吴先生便遭遇过业务员上门承诺在网三年就送一部手机，几天后吴先生收到的却是一条“贷款成功”的短信。合同显示，他名下多了一笔1950元、36期的消费贷款。

案例二：辽宁沈阳的夏先生上周投诉反映，他办理“办宽带送手机”业务，事后才发现，自己的支付账户里多了一笔分期贷款，36期，每期49.9元，这笔钱就藏在他每月139元的话费里。

案例三：浙江宁波王先生的遭遇则更为离奇，业务员以上门测网速为由进门，更换了他的宽带运营商，还给他办了一笔1500多元的全屋Wi-Fi设备，分36期。

这类投诉中，用户以为自己办的是通信业务，签下的却是贷款合同；以为交的是话费，实际上是在还贷款。一旦手机欠费停机，贷款随即逾期，个人征信跟着受损。

三大运营商全面暂停0元购

近日，有消息称，三大运营商已经暂停此类业务，总台记者致电电信、联通运营商客服以及移动“和包信用购”客服，对方都表示，此类分期购机项目已经暂停。中国移动的“和包信用购”、中国电信的“橙分期”、中国联通的“沃分期”9月24日起均已全面暂停新增办理分期购机，恢复时间未定。

电信分析师付亮回顾，电信市场进入3G时代初期，智能手机迎来普及浪潮。为争夺用户，运营商曾大规模采用“预存话费送手机”的营销模式，要求用户缴纳一定额度话费即可获赠手机。

该模式在推行过程中逐渐走形变样。过去用户晚交几天话费，可能只是停机；而此类信用购模式，晚交话费甚至欠交话费会影响信用，成了金融违约。再加上在渠道利益的驱动下，一些线下业务员屡屡出现“选择性隐瞒风险”的行为。

在工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员盘和林看来，三大运营商之所以全面暂停该业务，最直接的导火索是这套模式早已沦为典型的“负资产”——在经济账上得不偿失，在法律与声誉层面更是风险重重。盘和林介绍，数字化技术不断发展的背景下，线下实体营业厅的职能持续收缩。同时，常态化落地的“携号转网”政策，彻底打破了运营商依靠长周期合约深度锁定用户的运营壁垒。

来源：央视新闻

原标题：办套餐免费领手机？别信！三大运营商已全面叫停

本文转自：温州新闻网 66wz.com