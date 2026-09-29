国庆假期，知名景区住玩全包只要670元？揭秘旅行产品营销新套路

上海网络辟谣 2026-09-29 10:41:07

随着国庆假期临近，市场出游热情高涨，机票、酒店等服务价格也水涨船高。不过，有消费者发现，社交平台部分账号，包括一些景区、酒店的官方账号，在推广价格诱人的“特价机酒”。“特价机酒”真的划算吗？

广告宣传“起”字有玄机

“社交平台推送了一条广告给我，大意是‘亲子国庆出游不操心，全家住玩全包只要670元起’，我查看了广告发布主体，是某知名景区的官方账号。但查看房源时，发现实际预订价格与广告宣传相差很大。”消费者严女士分享了自己的经历。

广告来自一个包含数家酒店、数个亲子乐园的景区。按照严女士的理解，所谓“住玩全包”的意思是包含酒店住宿与乐园门票，最低房价670元一晚。当她打开广告关联的订房小程序时，始终找不到标价为670元的房型。仔细查找后发现，国庆假期期间的最低房价为每晚798元，而且不包含早餐和乐园门票。同样的房型，如果增加两张单个乐园的成人门票，定价立刻上涨至962元；如果想去两个乐园，房费飙升至1968元。

相关景区发布的长假促销广告写着“全家住玩670元起”，但实测发现长假期间最便宜的房间要798元一晚，且不包含乐园门票（网络截屏）

记者联系了景区客服，被告知景区在推广时已经标注了“670元起”，所以“670元”是指特定日期的净房费，“不包含早餐和乐园门票，目前已经售罄”；对于节日期间的房价和门票价格，按照线上明示收取。

“酒店房价随行就市很普遍，尤其对人气较高的亲子乐园、亲子酒店来说，节假日很少有特价房。景区用一个‘起’字突出低房价，既是为了吸引消费者，也是为了排除自己的法律责任。”旅游业从业者军先生解读。

他透露，对于节假日出现的特价房，消费者还要关注计价单位，因为部分商家会将消费者默认的“单间每晚总价”偷换为“单人每晚费用”，通过拆分计价制造低价假象。

消费者通常认为“XX元/晚”的意思是一间客房一晚价格，可双人入住，或者免费携带儿童或青少年入住。但部分商家为鼓吹低房价，会将房费均摊到入住人数上。例如，一间原价560元的双人房，在营销时标注为“每晚280元”，仅在房型详情中标注“按2人入住一晚计算”；部分亲子房型甚至会将总房费分摊到3人甚至4人身上。

部分酒店预订平台还存在阶梯房价隐藏问题。军先生解释，周五、周六入住酒店，房价往往比其余日子高。如果消费者入住日不是周五、周六但入住时间含周五、周六，那么平台显示的单晚价格一般是平日低价，但收取的总房费会包含周五、周六的溢价。消费者如果不仔细，会错误估算房价。他提醒，消费者预订酒店时务必查看每晚房价，避免被“打闷包”。

“五钻酒店”≠“五星级酒店”

另一个套路是商家将国家标准《旅游饭店星级的划分与评定》中所称的“星级酒店”与平台自行确定的“钻级酒店”混为一谈，用“五钻酒店”“四钻酒店”等表述误导消费者。

今年暑假，消费者夏女士带孩子和老人一起出游，选择了某平台的“豪华”线路，宣称“全程入住五钻酒店”。可她在实际出游中发现，有多家酒店压根没有星级，“我们这才知道，‘钻级’不是‘星级’，‘钻级’是平台自行确定的，但平台没有提前说明两者区别。”

记者调查发现，“星钻混标”在旅游行业很普遍，不仅预订平台上既标“星级”也标“钻级”，很多旅行社的行程介绍也同时出现“星级住宿”与“钻级住宿”。

某平台推出的长假游线路，住宿标准“星/钻”混标（网络截屏）

可事实上，按照国标审定的星级酒店与平台自行推广的钻级酒店，是两套完全独立、互不通用的评级体系。

其中，星级酒店由全国旅游星级饭店评定委员会统筹评审，由酒店自愿申报，按照国家标准进行现场核验。只有硬件设施、服务标准、卫生安全、配套功能等数十项必备指标达标后才能获评，具备统一国标和法律效力，行业认可度、服务比较有保障。

旅行服务预订平台（OTA平台）和旅行社所称的“钻级”酒店，来自平台自主搭建的商业参考体系，行业里没有统一标准，也没有官方核验或监管制度。平台主要依据酒店装修档次、用户点评分数、经营热度、订单销量等算法动态打分评级，不代表官方品质认证。

更具迷惑性的是商家的标注细节。部分平台和旅行社在介绍酒店或住宿条件时，采用“星/钻”混合选项，将官方星级酒店和平台钻级酒店归为同一档位展示，普通消费者很难一眼区分。有的标注“五钻豪华”的酒店，本质是普通商务酒店或条件相对完善的民宿，没有五星级酒店的配套服务。但在节假日等客流高峰，以及商家推出的“高奢”“豪华”线路中，这类酒店或民宿却能凭借“五钻”“四钻”等标签卖出高价。

市场监管部门早已明确，商家借用平台钻级标签对标星级服务、误导溢价销售的行为，构成虚假宣传。对消费者来说，在预订酒店或选择旅游服务时，要注意查看到底是“星级”还是“钻级”，避免货不对板；如果发现商家故意误导，可以向监管部门举报。

私人代理预订风险不低

“内部低价票”“员工折扣房”“住宿兑换券”等低价营销在社交平台上也很常见。记者查看发帖者信息，发现大部分为个人用户，无法验证身份。

业内人士揭露，这类私人预订代理背后陷阱不少。多地市场监管、文旅、公安部门也都曾发布预警，提醒消费者谨慎通过私人代理预订旅行产品。

此前，有多地消费者通过私人代理预订长假期间的酒店，付款后收到了“预订成功”的截图，但抵达酒店后被告知“查无此单”，代理失联。原来，“预订成功”的截图是伪造的；甚至有造假者先预订、后取消，目的是获取真的“预订成功”截图骗取钱财。

“还有部分私人代理涉嫌盗刷信用卡、套用特殊人群优惠资质等兜售低价机票、住宿等，也要提高警惕。”业内人士提醒。

有信用卡用户在随身携带信用卡且本人未操作的情况下，突然收到银行短信，提示信用卡被异地消费数万元用于购买机票。该用户报警后，警方顺藤摸瓜，发现是机票代订灰产团伙使用了该用户的信用卡。机票代订灰产团伙非法获取大量信用卡信息后，通过社交平台发布“可低价预订机票”“内部资源打折票”等广告，招揽消费者。之后，灰产团伙利用机票平台无密支付、核验相对宽松的漏洞，盗刷他人信用卡购买机票，赚取票款。消费者以为“捡漏”了低价“内部票”，实际却卷入盗刷信用卡案件。

还有些代理商盗用他人会员积分、会员特权预订机票、住宿，然后销售给第三方。

正因为此，文旅、市场监管和公安部门等多次提醒，所谓“内部价”“员工福利价”大多为骗局，私人代理无法提供售后保障，一旦出现虚假出票、无单、退改纠纷，消费者难以举证维权，资金和行程双重受损。所以，出行出游应当通过正规的平台或官方渠道订购机票、酒店，避免私人私下转账、扫码付款。

来源：上海网络辟谣

原标题：国庆假期，知名景区住玩全包只要670元？揭秘旅行产品营销新套路

本文转自：温州新闻网 66wz.com