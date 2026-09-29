健康真相NO.709丨感冒别不当回事！出现这些危险信号，马上就医

科普中国 2026-09-29 10:45:26

秋冬季节，是北方流感的高发期。流感（Influenza）在中文中称为“流行性感冒”，由于其中带有“感冒”两个字，所以很多人以为它是普通感冒（Common Cold）在流行，对流感掉以轻心，但其实，得了流感有可能引起严重后果，甚至可能会有生命危险。

据WHO估计，流感在全球每年可引起300万～500万的重症和29万～65万呼吸道疾病相关死亡。一项全球的研究数据估算了1999～2015年33个国家的死亡率，估计每年流感相关死亡率平均值如下：

流感是什么？和普通感冒有什么区别？

普通感冒症状

典型的普通感冒通常表现为鼻涕、鼻塞明显，其他常见症状包括咽干、痒或痛，咳嗽和不适感，成人感冒很少发热或低热。咳嗽较常见，往往出现在鼻塞、鼻涕症状之后；鼻分泌物可能清稀，也可能呈脓性（不一定是细菌感染）。

流感症状

流感和普通感冒的最大的差异在于其严重性。不同人感染流感后的症状轻重不一。轻者症状跟感冒类似，重者则会诱发并发症。对流感掉以轻心，可能导致高危人群忽视疫苗接种或抗病毒药物的及时使用，进而引发严重的、不可逆转的后果。

例如，因忽略疫苗接种，使流感引发严重综合性疾病，导致儿童死亡；对于老年人来说，这个问题可能更为隐匿，但在临床，不少时候我们可以看到，一场看似普通的感冒可能导致老年人身体状况急转直下，甚至无力回天。

从症状上分辨流感和感冒，有时不会很准确。最快速、最精确的方法是病原检测，在临床上，如果非要鉴别是由何种病毒造成的感冒，方法可以有病毒培养、抗原检测和PCR。但是，如果没有办法及时进行检测，随着疾病的发展，两者的症状上还是可能出现一些差异：

在全球范围内，流感每年导致大量住院和死亡，属于严重的公共卫生问题。即使是健康成年人，流感感染后可能出现剧烈的疼痛，由此造成和引发的暂时性劳动力丧失或生活质量下降，也更强烈一些。

二流感会引发哪些常见的并发症？

临床上把小于5岁、大于等于65岁（也有指南界限在大于50岁）、孕妇、产后2周内和有慢性基础疾病的人群列为并发症高危人群。健康的中青年人群流感出现并发症风险低，但也不能因此忽视风险。

肺炎

肺炎是流感最常见的并发症，典型表现是咳嗽伴呼吸困难、呼吸急速（>24次/分）、缺氧和发热（>3天）。肺炎类型包括：

原发流感病毒性肺炎：流感发作3～5日后仍持续存在高热，以及有上述肺炎表现。通常很严重，进展可能很快，不积极干预会有生命危险，特别是有肺部或心血管疾病的人群。

继发细菌性肺炎：流感症状有所好转（包括热退）后，再次出现发热和咳脓痰。通常出现在流感数天后（7～14天），最常见，在重症流感中约占1/3，继发金黄色葡萄球菌肺炎往往危重。

细菌和病毒混合感染性肺炎：参考上两者，可表现为症状逐步加重，也可表现为短暂好转后加重。

心脏并发症

心肌缺血、心肌梗死、心力衰竭，约占成人流感的12%，但流感性心肌炎和心包炎罕见。

中枢神经系统并发症

癫痫发作多见于儿童和癫痫患者，流感相关性脑病更常见于儿童，流感导致成人脑炎、脑血管意外、急性播散性脑脊髓炎和吉兰-巴雷综合征，总体上不常见。

肌肉骨骼并发症

重度肌炎和横纹肌溶解（极度肌痛、无力、尿色加深）更常见于儿童。虽然肌痛是流感的突出特征，但真正的肌炎并不常见。

中毒性休克

在最近几年的甲型和乙型流感暴发期间，既往健康的儿童和成人中出现了中毒性休克样综合征，多跟继发产毒葡萄球菌感染有关。

合并感染

包括肺炎（其它病毒、细菌、真菌）、菌血症、脑膜炎和曲霉菌病。对于发热超过3～5日、退热后再次发热，或病程3～5天后症状仍持续加重的流感患者，需要警惕。

三得了流感后怎么办？

自我判断

对于平素身体健康的年轻人（15～65岁），在流感季节，自己的小区、学校、办公场所等有流感病例，突然出现发热、咳嗽、肌痛或无力症状时，临床可以疑诊流感。此时不需要流感检测来确诊。自购抗原家庭检测也是一种选择，但受采样技术影响，检测的检出率大约为50%～70%，一次阴性不能完全排除流感，有需要明确诊断时，在1～2天内多次采样有助于提高检出率。

无并发症的流感，成人的发热和呼吸道症状通常持续约3天，随后大多会改善，完全康复可能需要10～14日（年纪大、免疫力低下恢复时间更长），部分患者的乏力症状会持续数周。出现并发症的流感，或者有脱水（口渴、疲倦、尿少黄）、心肺功能受损、精神状态改变的情况，通常属于重症，应住院治疗。

疑诊或确诊流感时，符合以下任一情况，需要积极抗病毒治疗：

①并发症高危人群：高危人群流感，无论症状轻重、病程是否超过2天，都建议抗病毒治疗。

②高危人群接触者：非高危人群流感，但会接触到高危人群（比如家里有小孩、老人等），无论症状轻重、病程是否超过2天，也建议抗病毒治疗。

③流感持续或重症：出现重症、并发症或病情进行性加重时，无论病程是否超过48小时，都应及时就医并评估抗病毒治疗。

不属于以上三种情况，用药前先权衡利弊：

病程在48小时内，可以根据自身生活、工作或学习等需要，跟医生沟通后决定是否给予抗病毒治疗，因为轻症流感可以自愈，药物可以缩短病程，但同时有增加耐药风险。如果病程已经超过48小时，又不符合上面三点需要用药的情况，不建议抗病毒治疗。

划重点

流感危害可以很大，易引发严重并发症，对高危人群尤为致命，因此，一定要重视流感疫苗接种！！！

每年的9月和10月通常是接种流感疫苗的好时机，但即便在10月底前没有打上疫苗，在整个流感季都是可以接种的。而且，由于流感病毒易发生变异，每年流感流行株可能发生变化，因此，流感疫苗每年都要接种！

本文转自：温州新闻网 66wz.com