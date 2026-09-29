网传“电子竞技2026年后退出亚运会”不实（2026·09·29）

全国网络辟谣 2026-09-29 17:00:26

辟 谣 网传“电子竞技2026年后退出亚运会”不实

详情：近日，有网传消息称“电竞将在爱知·名古屋亚运会后退出亚运会竞赛项目，转入亚洲电子竞技与智力运动会”，引发关注。对此，亚奥理事会表示，该传闻与亚奥理事会的工作安排不符。

亚奥理事会已于9月19日与科威特签署举办城市合同，确认由科威特承办2027年首届亚洲电子竞技与智力运动会。亚奥理事会总干事侯赛因·阿尔-穆萨拉姆表示，电竞在亚洲拥有广泛受众，是亚奥理事会作出上述安排的重要原因。创设亚洲电子竞技与智力运动会，是为了给亚洲运动员提供更多展示才华的舞台，不会因此削弱电子竞技在亚运会体系中的地位。（来源：新华网）

误 区 螃蟹靠激素催肥

真相：这是一个常见的误区。

大众认知中的“激素”多为孕激素、雌激素等人用动物激素，但螃蟹作为无脊椎甲壳动物，其内分泌系统与人类差异极大。螃蟹体内主要依赖的是蜕皮激素、性激素（如睾酮、雌二醇）等自源激素，这些激素的结构、功能与人类激素完全不同。

人用激素进入螃蟹体内后，无法被其代谢系统识别或利用，反而会干扰其正常的生理节律，比如导致蜕皮异常（如提前或延迟），蟹壳变薄、肢体残缺，或蟹黄分泌减少，直接影响品质；甚至可能导致出现拒食、活动减少等应激行为，最终因代谢紊乱死亡。

退一步说，即使假设人用激素对螃蟹有效，养殖场通常也没有动力使用。一方面，激素成本高昂，且需精准控制剂量，操作难度大；另一方面，风险远大于收益：激素可能导致的蟹黄减少、性腺异常等问题会直接降低商品蟹的市场价值，甚至引发大规模死亡，造成经济损失。养殖场的核心目标是“提高成活率、提升品质”，而非冒险使用无效且有害的方法。

当前大闸蟹养殖已形成一套成熟的生态化、标准化技术体系，可通过水质调控、科学投饲、水草护养、疫病防控等方式，提升螃蟹的品质与产量，完全无需依赖激素。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 河南省洛阳市通报3起“清朗”系列专项行动典型案例

详情：为持续营造风清气正的网络空间，构建“双节”期间清朗有序的网络环境，河南省洛阳市网信、公安等部门强化联动配合，不断健全网络生态治理长效机制，聚焦“清朗”系列专项行动，严厉打击编造传播网络谣言、发布涉未成年人不良信息等网络乱象。现将有关案例通报如下：

案例1：网民王某为博取流量、吸粉引流，在某短视频平台发布“拦婚车要价一万元，不给不让走”的不实信息。伊滨区网信、公安部门迅速联动处置，公安机关依法对其予以行政拘留并处罚款。

案例2：网民秦某某在某短视频平台发布恶性网络谣言，引发群众恐慌情绪，造成不良影响。经核查，秦某某为博取流量、吸粉引流，利用AI技术生成不实信息，并制作发布短视频。涧西区网信、公安部门迅速联动处置，目前秦某某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

案例3：河南某物业有限公司、河南某健康科技有限公司、洛阳某科技有限公司未履行网络安全保护义务，疏于网站管理，网页被篡改为色情内容。涧西区网信部门迅速处置，督促其及时整改到位。（来源：“清朗河南”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com