央视财经、公安部网安局、国家应急广播 2026-09-30 09:26:02

淘汰的旧手机，很多人会考虑置换或是卖到二手市场，先别急！账户、隐私、工作信息若没清干净，就可能被不法分子利用，留下风险隐患。

那么换下来的旧手机该如何处理呢？

吉林省磐石市公安局新闻宣传科民警卢瑶琳介绍，为了防止个人隐私泄露，大家通常会选择格式化或者恢复出厂设置以后再处理掉，但是这些操作并不能彻底清除手机上的信息，也就是说，只要技术到位，格式化后的信息依旧可以被恢复。

这时候不妨多做一步：把旧手机恢复出厂设置以后，用电影、电视剧或其它大一点的文件把手机重新装满，将原来的数据全部替换掉，然后再恢复出厂设置一次，这样数据即使被不法分子恢复了，他们得到的也只能是一堆电影和电视剧。

警方提示：手机信息一旦泄露，不法分子会利用获取的个人手机号、身份信息，实施冒充客服退款、虚假贷款、亲友借钱甚至以公检法人员身份进行各类电信诈骗。请妥善保管自己的手机，减少信息泄露风险。

日常使用手机，如何防范信息泄露？

公共设备慎使用

谨慎使用无密码的Wi-Fi、公共手机充电桩等，以防手机里未经加密处理的信息被窃取。

警惕“钓鱼攻击”

需要输入个人信息的网上测试、来历不明的二维码、短信中的不明链接……都别乱点，它们很可能被植入了木马病毒。

设置隐私保护

常用的聊天软件中，关闭容易泄露信息的功能。发布动态时，也请注意保护自己与家人的信息安全。

拒绝“过度采集”

选择官方渠道下载，尤其是银行类APP。在授权APP相关权限时，一定要仔细查看通知的内容，没有必要的权限要及时关闭。同时，对于长期不用的第三方平台或者网站，也要取消账号授权。

遭遇信息泄露，有哪些补救办法？

若察觉信息有泄露风险，采取以下五步维护权益：

五步应对“信息泄露”

切断风险源：立即退出异常登录设备，冻结涉及的账户（如微信“冻结账号”功能）。

修改密码：所有关联账户（如同一手机号注册的APP）全部更换高强度密码，避免使用近期用过的旧密码。

留存证据：保存泄露相关截图、短信、邮件等，记录泄露时间、途径。

投诉举报：向涉事平台投诉（如应用商店举报违规应用），或拨打12321网络不良与垃圾信息举报受理中心、12377互联网违法和不良信息举报中心电话。

法律维权：若因信息泄露导致财产损失，保留证据并报警，必要时提起民事诉讼追究责任。

来源：央视财经、公安部网安局、国家应急广播

原标题：旧手机格式化后仍有隐私泄露风险？这样处理最安全！

本文转自：温州新闻网 66wz.com