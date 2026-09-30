国家应急广播 2026-09-30 09:31:23

近日，在多个社交平台上，“闪身步”突然走红，引发大量网友的模仿和二创。

据了解，该视频片段来自中国舞蹈家协会第十一届副主席赵铁春教授等人教学安徽花鼓灯舞蹈的视频，“闪身步”正是其中的一个教学动作。

随着“闪身步”的爆火，扬州大学附属医院发文称多地医院的骨科、运动医学科陆续接诊了多名年轻患者，均为跟风练“闪身步”导致膝盖受伤，到医院检查后发现是十字韧带拉伤，甚至部分撕裂。

挑战虽有趣，膝盖“伤不起”

“闪身步”源自安徽花鼓灯，是专业舞者常年训练的基本功。专业从业者依靠强大的核心、臀肌、大腿肌群控制身体，整体重心平稳平移，膝关节受力均匀、可控。

但普通人跟风复刻，只会复刻动作表象：双脚死死钉在地面，上半身猛然扭转、重心瞬间偏移，膝盖被迫超角度旋转，承受不应有的剪切力。而这，正是临床上前交叉十字韧带撕裂最典型的非接触性损伤机制。

膝关节内的十字韧带，是连接大腿骨与小腿骨的“核心安全带”，负责稳定关节、限制旋转和错位。它质地坚韧，但几乎没有自愈能力。普通人肌肉力量薄弱、关节稳定性差，毫无热身就做爆发式扭膝动作，一瞬间的剪切力会直接拉松、撕裂韧带。

远离高危网红动作

日常护膝做好这四件事

膝关节作为人体核心的“负重”与“轴承”关节，其损伤具有不可逆性。因此，加强膝关节保护至关重要。除了避开高危网红动作之外，日常护膝还可以做好这四件事。

控制体重：体重每增加10斤，膝关节的承重负担会额外增加30斤。减轻体重能帮助减少负重关节负担，减少膝关节磨损。

日常饮食均衡，及时补充营养：对于健康成年人来说，从牛奶、鱼类、鸡蛋、豆制品等食物中可以获取足够的钙和维生素D。而更年期女性、骨质疏松症患者以及吸收能力较差的老人，建议在医生指导下服用钙片；对于维生素D缺乏或不足者，建议在医生指导下服用维生素D补剂、多晒太阳。

注意保暖：秋冬季节天气寒冷，可以通过穿秋裤、佩戴护膝等方式为膝盖保暖；而夏季虽然天气炎热，但空调、电扇使用频率增加，也可能会让膝盖受凉，可以在膝盖上盖条毛毯保暖。

避免姿势长期固定：日常要避免久站、久走、久蹲，以免增加关节负担，加速关节退变。

温州辟谣侠提醒，屏幕里的网红动作再酷，也千万不要轻易模仿，别让一时的跟风，变成永久的伤痛。

来源：国家应急广播

原标题：“闪身步”爆火，医院接诊多名患者！千万别随意模仿

本文转自：温州新闻网 66wz.com