“西藏拉萨10月起开车接打电话扣留驾驶证”系谣言（2026·09·30）

全国网络辟谣 2026-09-30 17:25:00

辟 谣 “西藏拉萨10月起开车接打电话扣留驾驶证”系谣言

详情：近日，有网传消息称“西藏拉萨2026年10月起新交规实施，开车接打电话直接扣留驾驶证”，引发关注。对此，拉萨市公安局交管支队回应，目前并无2026年10月实施新版交规的官方通知，该说法系谣言。现行法规中，驾驶机动车拨打、接听手持电话属于妨碍安全驾驶行为，处罚为驾驶证记3分并处200元罚款。交通法律法规若有修订，会通过公安部交通管理局、交管12123等官方渠道发布，请以官方信息为准，切勿轻信谣传。（来源：中国西藏新闻网、“拉萨交警”微信公众号）

辟 谣 “新疆喀什英吉沙县要投资5000万元新建景区”不实

详情：近日，有网民发布视频称“英吉沙县拟在南湖旅游度假区对面地块，规划占地1500亩，新建一处旅游景区，项目总投资5000万元”，引发关注。经当地文化体育广播电视和旅游局核实，该网传信息不实。英吉沙县旅游景区建设依据相关法律法规、按照规范流程进行审批，并通过官方平台正式向社会发布公告。（来源：“喀什辟谣”微信公众号）

科 普 国庆出游，“十要十不要”请记牢

详情：国庆假期临近，出游高峰即将到来。自驾出行、宾馆住宿等活动增多，景区景点人流高度聚集，野外环境复杂多变，各类安全风险交织叠加，需时时留心防范，守护旅途平安。外出游玩“十要十不要”请收好！

拒绝“野生景点”

要选择正规开放景区和安全游玩路线。

不要擅自进入未开发、未开放、无安全保障的山野、峡谷、河道等区域，不要轻信社交平台非专业攻略，更不要盲目挑战高难度路线。

不为“出片”冒险

要遵守景区规定，拍照时站稳扶好，留意脚下和身后环境，确认安全后再取景。

不要随意翻越护栏、站在陡坡或临水危险区域拍照。

严防拥挤踩踏

要在景区出入口、栈道、观景台等人流密集区域有序通行，看护好老人小孩。

不要拥挤扎堆，不滞留拥堵点位，儿童不要追逐打闹。

注意森林防火

要自觉遵守林区防火规定，发现违规用火和森林火情，立即拨打12119报警。

不要携带火种进入山林，不在非指定区域吸烟、野炊、烧烤、使用明火。

防范极端天气

要提前了解目的地天气情况，遇降雨、大风等恶劣天气，及时调整户外行程。

不要在恶劣天气强行进行涉水、进山、登高等户外活动。

科学避险自救

要密切关注气象预警信息，遇到山洪、滑坡、泥石流等险情，迅速向两侧高地撤离避险。

不要在河道、山沟、低洼地带等危险区域逗留，遭遇险情不贪恋财物、不盲目折返。

谨慎体验项目

要提前了解漂流、潜水等高风险项目的经营资质与安全要求，确认自身身体状况，规范佩戴安全装备。

不要盲目跟风挑战超出自身条件的项目，不要忽视安全提示和装备要求。

景区防火须知

要主动了解景区安全通道以及消防器材的位置，发现火情及时报警。

不要乱扔烟头，不要堵塞或占用消防通道。

留心住宿安全

要在入住酒店、宾馆后及时了解安全出口、疏散通道位置和逃生路线。

不要躺在床上吸烟，遇火情不要盲目跳楼、不乘电梯。

规范交通出行

要提前检查车辆状况，合理规划路线，全程系好安全带。

不要超速、疲劳、酒后驾驶，也不要在行车途中分心看手机。（来源：中华人民共和国应急管理部）

通 报 安徽省滁州市通报5起打击整治网络谣言典型案例

详情：为持续深化网络生态治理、营造风清气正的网络空间，安徽滁州宣传、网信、公安等部门聚焦人民群众关切，依法依规打击整治网络谣言违法犯罪。现通报5起典型案例。

案例1：网民黄某某为博人眼球，编造发布捡拾农作物视频并评论“这不是捡玉米，是抢玉米”，引发关注。经查，视频现场农作物已完成收割，在承包户同意下，村民捡拾残留玉米，相关言论系谣言。

案例2：网民刘某某为博取关注，编造发布配文视频“大家一定要看好自己的孩子，最近偷小孩特别多”并评论“注意一点，他们有迷药，晚上连大人都偷”，造成群众恐慌。经查，相关言论系谣言。

案例3：网民陈某某编发视频称“天长出现一棵仙树，来摸摸靠靠，身上就不疼不痒了，大仙显灵了”，引发关注。经查，陈某某为博取关注，故意编造相关谣言信息，扰乱公共秩序。

案例4：网民谢某某为博取流量，编造发布“厂里一同事前几天老公被人弄死了”的不实信息。经查，相关言论系谣言。

案例5：网民丁某某为吸引关注，编造发布滁州地区大型冰雹来袭的不实信息，扰乱公共秩序。

上述5起案例中，谣言发布者均已被依法给予行政处罚或行政拘留，并责令删除不实信息。（来源：“安徽网络举报”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com