健康真相NO.710丨酥酥脆脆的油炸食品怎么吃才健康？这些技巧请收好

人民网科普 2026-10-01 11:02:52

不少人都偏爱酥脆可口的油炸美食，炸丸子、酥肉、炸薯条、炸鸡……这类食物香气十足，很容易让人忍不住多吃，但是近些年少油少盐的生活方式逐渐深入人心，那么这些油炸食品到底能不能吃，应该怎么吃？

油炸食品吃太多可能导致这些症状

可导致肥胖、高血脂、高血糖、高血压、皮肤长痘、加重过敏症状等。

健康食用油炸食物的小技巧

要注意选对油，学会油炸的技巧，并掌握一些食用方法。

怎么挑选高温油炸的食用油?

高温油炸建议选择一级油。一级油精炼程度较高，烟点较高，在高温烹饪时不易产生有害物质。

烟点是指油加热后开始冒烟时的温度，烟点越低的油，越不耐热，越不适合高温烹饪。二级油和三级油保留了更多的营养物质，更适合低温烹饪，不适合高温油炸。

油炸食物好吃不易胖的烹饪秘诀

裹糊。裹糊后再油炸，可以减少里面的肉类蛋白质因过度加热产生的有害物质‌，淀粉糊还可以吸附油脂，减缓油渗透到内部的速度。食用时，可适量去掉外壳，减少油脂摄入。

擦干表皮水分后再炸。食物表面如果有较多的水分，放到油锅里之后，不仅会导致热油飞溅，还容易发生水解，加快油脂劣变的速度。

复炸。第一次烹炸时，用相对不太高的油温炸熟定型，第二次升高油温，快速烹炸，可排出多余的油脂。复炸需注意油温不宜过高，时间不能太长。

先煮熟或蒸熟后再油炸。食物先做熟后，擦干表面水分，再放入锅里油炸。做熟的食物内部空隙已被水分填充，油不容易进入内部，可以减少菜品的含油量。

吃多油炸食物易引发“三高”，这些“刮油”小技巧用起来

适量用油，普通健康成年人每天的烹调油摄入量建议不超过25克至30克。

油炸时，巧用姜黄降低油脂的吸收。姜黄中含有的姜黄素，具有抗炎、抗氧化、调节血脂等作用。在烹炸之前，可以在食品中放一些姜黄粉进行腌制，或者在裹糊中，加入一些姜黄粉。

餐后服用中药代茶饮。葛根茶：适量的葛根洗净后，放入开水冲泡大约5到10分钟。有辅助降血脂的作用。

健康用油需注意

炒菜时不要等到油冒烟再放菜，此时的油温过高，可能产生多种有害物质。

一般来说，未开封的油保质期在18个月左右，但如果已经开封的油，最好在三个月内吃完，超过三个月不建议食用。

本文转自：温州新闻网 66wz.com