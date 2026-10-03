“火车票候补妙招”靠谱吗？12306：假的

央视新闻客户端 2026-10-03 13:02:20

最近，短视频平台上出现多位穿着类似铁路制服的博主，传授所谓“候补小妙招”，有的声称在12306公众号后台不停地发信息，15分钟就能候补成功；有的则引导旅客用第三方购票App同步订单，号称能“预测出票时间”。

今年的中秋假期紧挨着国庆假期，铁路售票进入高峰期。不少没抢到票的旅客把希望寄托在12306的候补功能上。

最近，短视频平台上出现多位穿着类似铁路制服的博主，传授所谓“候补小妙招”，有的声称在12306公众号后台不停地发信息，15分钟就能候补成功；有的则引导旅客用第三方购票App同步订单，号称能“预测出票时间”。这些“妙招”真的靠谱吗？背后究竟藏着什么陷阱？

网传第三方App有AI预测功能 抢票成功率高?

出行高峰期，不少热门火车线路一票难求。短视频平台上出现了多个身着类似铁路制服的博主，教授大家所谓的“候补购票小妙招”。

记者发现，这些视频在多个平台的点赞、收藏量都不小，评论区里，不少网友留言说已经照做，还有人在博主的引导下，自称已经转去第三方平台购买所谓的候补、加速服务。

多人轻信“第三方平台候补火车票”遭遇损失

记者在相关投诉平台发现，不少旅客因轻信第三方平台的候补同步而遭遇了麻烦。

北京的刘女士反映，她在第三方平台取消候补后，对方竟然自作主张，连同她在12306官方系统的候补订单一并取消了。

刘女士：我是自己在12306上候补了，这是我单方面的操作，当时只能候补硬卧，没有软卧。在“智行”App上可以选择软卧候补，我当时就选了。过了一周，我觉得没有用，就把“智行”的订单取消了，结果它连同我在12306候补的那个订单也取消了，我觉得这个事情非常不合理。

而浙江的李女士先是在第三方平台同步了车票订单，又在12306App上买到了其他车票，之后她主动在12306取消了先前的候补订单，但第三方平台没有做“取消”的操作，它反而给李女士抢了票，李女士最后只得退票，损失了退票费。

第三方App号称有“高阶托管 捡漏专属引擎”

记者在此类第三方抢票App上看到，所谓的“候补管家”不仅提示了“预估出行解决率”，还有专门的“捡漏专属引擎”“专人抢票引擎”可以选择开启，号称低价抢票、专业抢票、售后保障；还有的App有托管等级的选项，高阶托管24小时专人监控余票，监控加开车次。

事实上，铁路12306已多次辟谣，通过第三方平台买票的行为不仅不会加速，反而会出现新的问题。

12306多次辟谣：第三方平台抢票不会加速

9月19日，“中国铁路”公众号发布声明称，自中秋国庆假期运输火车票开售以来，铁路12306已累计将711.7万笔交易放入慢速队列，拒绝出票133.1万张，遏制了恶意抢票行为。

12306特别提醒，广大旅客朋友务必使用“铁路12306”官方网站、手机客户端等官方渠道购票。铁路12306从未与任何第三方平台机构开展合作，没有任何购票加速包、购票会员费、挑选车厢座位费等额外收费，发生改签、退票时严格按规定办理，同时严格依法保护旅客个人信息安全。通过第三方平台购票不仅不会增加成功率，反而会更慢或购票失败。拨打12306热线，提及候补，就会自动提醒候补车票的来源。

12306自动语音：候补车票的来源是旅客的退票、改签或在规定时间内未支付后所产生的剩余票额。候补订单状态显示兑现成功的方可乘车。

12306客服也表示，所谓的在12306微信公众号后台发信息，完全是错误消息。

此类网络视频属于“伪科普”本质为谣言

法律专家表示，类似于在12306后台留言就能加速候补的这类内容，在传播学上其实是“伪科普”，本质上是谣言的一种，驱动它不断出现的，是实实在在的流量利益。

中国政法大学副教授 朱巍：有的人认为自己是通过这种方式抢到了票，但是事后证明，实际上都是巧合，并不能把这种结果和行为之间产生的偶然联系，变成一种所谓的科普。我们在传播学中一般把它叫成“伪科普”，伪科普是一个典型的谣言的范畴。一到放假期间，有人担心抢不到票的时候，他更希望通过一种“另辟蹊径”的方式去获得这个票。这样的谣言帖子往往有很高的流量。

多次辟谣之下，这些包装逼真的“候补攻略”，为什么屡禁不止？和传统谣言相比，这类内容的识别难度更大，普通消费者很容易上当。而正因为它们打的是“擦边球”、花样不断翻新，无论是平台治理还是监管打击，都面临不小的挑战。

北京大学政府管理学院教授 马亮：这种类型的谣言和传统的谣言相比，有很强的隐蔽性、迷惑性和逼真性，所以一般的消费者可能没有办法进行有效的识别。从博主来讲，他穿着类似于铁路工作人员的制服，这样一种噱头也是非常逼真和吸引人，有很强的迷惑性。类似这样花样翻新的操作不断升级，也给我们识别和打击制造了难题。要考虑怎么样去抓住这种周期性的规律，进行更有效的治理。比如在买票高峰期出现以前，进行更多的宣传和引导，同时也能够提醒大家提前去规划路线。

身着铁路人员样式制服发布视频是否违法？

网络博主身着铁路工作人员样式的制服，发布此类视频，非常具有迷惑性。那么这样的行为又是否违法呢？

中国政法大学副教授 朱巍：网络博主本身并不是铁路部门的工作人员，他却购买了相关的服装，伪装成铁路部门的票务人员，这样做的目的实际是为了让消费者误以为他们是官方售票机构，本身的性质就是一种欺诈行为。如果这种相关的视频用作广告推广或者用作商业推广，这本身就是违反广告法的行为，同时也侵害了消费者权益。即便是没有用作导流或者引流，这样的视频也是伪造他人身份，属于违法视频的范围。

此类视频将出行焦虑变成收割流量的生意

专家表示，这些传授所谓“候补妙招”网络视频，其实就是将别人的出行焦虑，变成自己收割流量的生意。

提醒大家购票请认准“铁路12306”官方网站和手机客户端；候补兑现按照订单提交的先后顺序，从来不存在所谓的“加速通道”。

本文转自：温州新闻网 66wz.com