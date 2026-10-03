洗发水会让头发越洗越油？别被“古法洗发”忽悠了

光明网 2026-10-03 13:02:21

这是真的吗？洗发水会把头皮越洗越油吗？今天，我们就来聊一聊背后的真相。

“洗发水会让头发越洗越油。”

网上有人说洗发水就是商家为了赚钱，在里面加了月桂醇和硅油，染头发越洗越油。

这种说法没有科学依据。

洗发水里的月桂醇类化合物是强效的表面活性剂，可以有效起到清洁和去油污的作用，虽然这类化合物有刺激性，但洗头的短暂停留和用大量清水清洗后，残留量很少。

洗发水里的硅油类成分是在头发表面形成薄层，降低摩擦、减少梳理时的断裂。

而且头发出油是由身体激素控制的，和外部使用的洗发水无关。

网上流传着一种说法：现在的人头发出油快、掉发多，是因为洗发水里的化学成分把头皮洗坏了，甚至洗得越勤，皮脂腺越报复性分泌，于是越洗越油。

相反，感觉几十年前的人用皂角、茶麸这类东西洗头，头发反倒又黑又密。最终得出结论——呼吁大家“古法”洗发，远离“工业”洗发水。

这是真的吗？洗发水会把头皮越洗越油吗？今天，我们就来聊一聊背后的真相。

图源：AI生成

洗发水没有越洗越油的能力

我们说的头皮油，主要是因为皮肤的皮脂腺分泌了皮脂。从理论上来说，洗发水并不会刺激皮脂腺分泌油脂。

那么，什么因素会影响皮脂腺的分泌？

要知道的是，皮脂腺附着在毛囊上，它分泌多少，主要由体内的信号控制，尤其是雄激素。它进入皮脂腺细胞后，被5α-还原酶转化为二氢睾酮，与雄激素受体结合，便会推动腺体细胞增殖和脂质合成。此外，还有胰岛素样生长因子1、瘦素、促黑素、促肾上腺皮质激素释放激素等多条通路参与。

这套调控解释了很多日常观察：为什么出油从青春期开始明显增加，为什么男性平均比女性油，以及为什么同一个人在熬夜、压力大的时候会觉得头发更油。这几乎都是通过内分泌的调节来间接影响到皮脂腺和皮脂分泌的。

至于洗发水，属实没有促进皮脂分泌的作用。洗发水做的事情，是把已经排到头皮和发根表面的皮脂带走。这个动作发生在皮肤外面，它不会给皮脂腺下达加快生产的指令。所以，“越洗越油”的情况，并不真实。

有人洗完头感觉干净、隔一天又觉得油，那只是因为皮脂在持续不断地排出，不洗的话，肯定更油……此外，皮脂排出后要是长时间停留在头皮表面，会被头皮上的马拉色菌等微生物分解，产生刺激性的游离脂肪酸与氧化产物，进而引发瘙痒和头皮屑。及时清洁带走这些代谢产物，恰恰是在保护头皮屏障，而非破坏屏障。

2021年，有学者在学术期刊公布了一项针对中国人的研究，他们发现，随着每周洗头次数增加，头皮状况和使用者满意度总体上是改善的，满意度在每周5~6次时表现是最好的。此外，每天都洗头与每周只洗一次相比，前者在所有观察指标上都更好，包括出油、头皮屑以及瘙痒等维度，且没有观察到客观上的头发受损。

这项研究表明，按照自身出油情况合理增加洗头频率（哪怕是每天洗头），反而能有效改善头皮油脂与瘙痒问题，并不会越洗越油，也不伤害头皮和头发。

工业成分，对头皮真的好吗？

有人会担心洗发水全是化学添加，担心这些工业成分对头皮不好。他们批判得比较多的是表面活性剂和硅油。

表面活性剂中，常见的是月桂醇硫酸酯钠和月桂醇聚醚硫酸酯钠，用来清洁和去油。它们确实是较强的阴离子表面活性剂，在皮肤科的斑贴试验中，前者还常被用作标准刺激物来做阳性对照。

但要注意的是，不能“脱离剂量聊毒性”。所谓的斑贴试验，是把物质封包在皮肤上停留几小时到几十小时，浓度也固定。而洗发是短短几分钟的接触，随后被大量水冲走，表面活性剂残留得极少。把封包试验的结果直接搬到冲洗类产品上，推论并不那么成立。

所以，有的产品含有月桂醇硫酸酯钠和月桂醇聚醚硫酸酯钠也无可厚非。要是头皮本身容易有问题，比如患有脂溢性皮炎、湿疹或头皮敏感，那也可以换成其他的替代成分，比如以两性或非离子表面活性剂为主的温和体系。

再来说硅油类成分（常见的是聚二甲基硅氧烷），很多人把硅油当做过街老鼠，认为会堵塞毛孔、在头皮堆积、把发根压塌什么的。它其实并没有批评的那么不堪，硅油类成分实际作用是在头发表面形成薄层，降低摩擦、减少梳理时的断裂。

美国化妆品原料评估委员会对这一类聚合物做过多次安全性评估，结论是在现有的使用方式和浓度下安全。至于用久了头发是否显得沉重，那是使用感和配方问题，正常清洁即可解决。所以，“无硅油”洗发水固然也行，但“有硅油”洗发水也不应该加入黑名单，萝卜青菜各有所爱，就看自己选择。

古法洗发=安全有效吗？

古法、无添加听上去挺有吸引力的。但作为洗发产品，这不能确保就有足够的效果和安全性。

常见的茶麸（油茶籽饼）能用来洗头发，靠的是其中的茶皂素，它本身就是一种非离子表面活性剂。所以茶麸里面起效的，还是化学成分，并不是“不使用表面活性剂”，而是换了一种表面活性剂，并且浓度和纯度都不受控制。皂角同理。

另外，要注意的是，“天然”也不等于低致敏。植物提取物是接触性皮炎的常见原因，在化妆品相关接触过敏的病例统计中占据相当比例，茶树油、含倍半萜内酯的菊科植物、洋甘菊、山金车等都有明确记载。

要是产品规避防腐剂，还面临着微生物污染的问题，含水的化妆品能够支持微生物生长，污染后存在感染风险，头皮有搔抓破损时风险更高。所以，防腐剂在这里承担的是安全功能，不是可以随手删掉的多余项。

另外，古法洗发的另一常客是何首乌。它在中药中很常见，但国家药品监管部门的通告和多项药理与临床研究都已确认它与肝损伤相关，属于有明确肝毒性风险的中药。虽然外用经皮吸收有限，风险不能与口服等同，但把它当作“天然所以安全”的证据，方向是错的。

如果有批量的帖子都在推广某个产品，大家要留心，看是不是广告。如果是广告，不要轻信。

另一个容易被忽略的法规事实是，在我国，以清洁、保护、美化为目的的产品都属于化妆品，需要依照《化妆品监督管理条例》完成注册或备案后才能合法上市销售。以古法手作、自制名义在社交平台销售的洗发产品，如果没有备案，本身就不合规，也意味着它没有经过配方安全评估、微生物限度和重金属检测。

最后，我们还想说的是，下次再遇到那些强烈否定我们的日用产品时，我们不妨停下来思考一下，这是真的吗？帖子是在讨论问题，还是在携带私货？

照“谣”镜

这类谣言属于“甩锅归因型”，把身体内部问题（如激素、作息、饮食）引发的头油、脱发，简单归咎于外部日用品（洗发水），制造“洗发水有毒”的恐慌。

遇到这类谣言，要警惕商家借谣言卖新品。理性做法是：选适合自己发质的洗发水、规律作息、严重脱发就医，别让洗发水背锅。

本文转自：温州新闻网 66wz.com