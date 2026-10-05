网传四川乐山大佛被“掏耳朵”“掏鼻孔”？景区回应

四川互联网举报辟谣平台 2026-10-05 11:27:19

10月3日起，一段关于“乐山大佛开展养护作业”的短视频在网络平台传播，视频中配有相关文字，演绎所谓文保工人给乐山大佛“掏耳朵”“掏鼻孔”的养护现场。

网传视频中，养护工人为乐山大佛佛耳、鼻孔掏鸽子、清理落叶，猴子在大佛身上嬉闹，画面看着逼真。不少自媒体账号乃至个别官方账号未经核实便转发扩散，导致不实信息进一步传播。

经乐山大佛文物保护（景区）管委会核实，该视频属于AI制作生成的不实信息，并非乐山大佛景区内发生的真实场景。

“最近在网上传播的乐山大佛‘掏耳朵’‘掏鼻孔’的视频，属于AI生成的不实信息，并非发生在乐山大佛景区，请大家不信谣，不传谣。”乐山大佛文物保护（景区）管委会数字化信息中心副主任陈芮说。

乐山大佛是世界文化与自然双遗产，文物养护是严谨、专业的文保工程，每一项作业都有规范流程，容不得被AI恶搞、用于博取流量。

按照《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》，AI生成内容严禁伪造事实误导公众，必须标注显著AI标识。《网络安全法》《文物保护法》禁止编造传播文物相关虚假信息；散布谣言扰乱公共秩序，依据《治安管理处罚法》可处以拘留、罚款。

网络时代，AI内容泛滥，真假视频混淆。不管是自媒体，还是官方账号，都应当守住真实这道底线。网友们刷到新奇热点，也不妨多一份理性，先求证，再转发，不要被博眼球的内容牵着走，共同维护清朗的网络空间。

本文转自：温州新闻网 66wz.com