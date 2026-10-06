温州园博会官微 2026-10-06 10:05:00

秋风送爽，丹桂飘香。国庆假期已近尾声，园博园里依然山水含情、灯火可亲。截至目前，园区累计接待游客突破千万人次。千万人次的选择，源于园博园从展会到城市公园的持续转型，更源于我们在文化体验、水上场景、夜间经济、生态运动和消费配套上的持续发力。趁游人渐散、秋光正好，不妨来园博园走一走，看一园江南入画，听一曲瓯越流芳，乘一叶扁舟入戏，赏一夜灯火璀璨。

以文化留人，沉浸感受国风雅韵

千万人流的背后，是园博园“一园一主题”的文化吸引力。浙山浙水展园全新推出“仙庄奇遇记”沉浸式国风游园项目，以浙江十城文化为内核，近百人演职团队轮番展演《南孔遗韵》《婺风雅韵》《东海潮生》等节目，让传统文化“活起来”。国内城市展园可“一日看遍全国”，北京园的皇家气派、苏州园的婉约精致、西安园的汉唐风韵各具特色；国际城市展园则让游客不出国门感受多国风情。神话主题NPC演艺精彩上演，游客可沿途与角色互动合影，感受国潮魅力。

游罢北园，南园同样值得驻足。葳蕤馆立足生态植物核心资源，整合植物科普、花艺美学、自然休闲等业态，打造沉浸式生态体验空间；南园崖壁大剧场晚间播放电影，游客可在星空下观影，感受不一样的游园体验。

以水岸留人，登船赏看水上舞台

千万人流的背后，是园博园独一无二的水上体验。园博园依托大小两条游船环线，以温州千年商港文化为底色，将整片水域化为流动舞台，还原瓯江水运鼎盛时期“商旅云集、百艺争艳”的码头市集。NPC游船互动精彩上演，游客登船即化身往来商旅，一路泛舟观绝技、打赏手艺人。温州非遗杖头木偶戏、喷火绝技、瓯剧武旦对打、乐坊秀丝竹声、水面舞次第铺展；时空隧道沉浸式光影秀梦幻流转，琵琶竹笛乐坊秀古风雅曲，主题舞蹈秀水月相映。行至中国馆水域，18米飞龙飞天秀·金龙献瑞在夜空中沿游船盘旋，寓意欢腾吉祥。

以灯火留人，越夜越精彩延长停留

千万人流的背后，是园博园夜间经济的持续发力。国庆期间，园博园夜间活动持续在线。八仙过海主题巡游每天准时上演，从水心桥沿路至国内园主路、三溪会市、滨水阳台，八仙与游客互动，沿途簪花少年郎、鱼戏百鸟等互动角色依次登场，花车随行，氛围感拉满。其中，仙门湖上演“二仙轻功水上漂”，两位仙人踏水而行、御剑飞行，配合水上光影，呈现“轻功水上漂”的国风绝技，成为八仙巡游中最具看点的水上名场面。此外，浙山浙水园夜场大秀、水上江湖夜场演出、国潮花海夜景灯光，共同点亮园博园的夜晚，让游客从“半日游”变为“全日游”。

以生态留人，乐享运动健身

千万人流的背后，是园博园生态运动空间的吸引力。园博园南、北两园串联亲水步道、花境草坡等核心生态景观，推出沉浸式徒步路线。穿行于山水绿植之间，游客在挥洒汗水的同时，可沉浸式饱览秋日园博的层林美景，实现“运动打卡”与“生态观光”双重体验。园区同步推出桨板研学亲子运动，将玩水与科普结合，让孩子在运动中学习、在自然中成长。欢迎广大游客放慢脚步，在行走中释放疲惫、感受自然，乐享全民健身的乐趣。

以烟火留人，消费赋能促增收

千万人流的背后，是园博园消费场景的不断完善。园区内可探索打卡各类特色商店。三溪会市、国潮花海打造秋日风物集，融合文创市集、主题摄影、诗歌鉴赏、草地音乐、农场等内容，让游客在花香与诗意中停留更久。潮玩集汇聚潮演、文创、美食、亲子游乐等业态，白天逛集、晚上听歌看秀。猜灯谜活动精彩继续，游客可在瓯风桥、西安园现场猜灯谜、赢取限定文创。园区联合智选假日酒店推出双节套餐，打通园区商业、门票、酒店资源，推出一日游、二日游组合产品，延长游客停留时间，提升人均消费。

来 源：温州园博会官微

原标题： 1000万人次游园博，我们怎么做到的？

本文转自：温州新闻网 66wz.com