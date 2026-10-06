国庆出行紧急辟谣：高铁座椅不是HPV重灾区，环境传播几乎不可能

人民日报健康客户端 记者 侯佳欣 2026-10-06 11:34:17

10月3日，首都医科大学附属北京佑安医院感染科主任医师李侗曾在接受记者采访时明确表示，网传图表信息不可靠，公众无需过度恐慌。

国庆假期期间，“坐高铁用不用一次性座椅套垫”再次引发网友热议。记者了解到，部分乘客在乘坐高铁、飞机等公共交通工具时，会自带一次性座椅套垫，从头到脚罩住座椅，以防范可能出现的皮肤感染。与此同时，一张网传图片进一步加剧了公众担忧，图中“高铁座椅”被列为HPV（人乳头瘤病毒）感染的首要来源。

高铁一次性座套。

10月3日，首都医科大学附属北京佑安医院感染科主任医师李侗曾在接受记者采访时明确表示，网传图表信息不可靠，公众无需过度恐慌。李侗曾进一步解释，公共交通工具上的座椅、小桌板确实可能残留大量细菌甚至真菌，但HPV在环境中相对脆弱，尤其在干燥物体表面存活时间很短，像座椅、针织物等表面很难有活病毒。HPV基本上是通过性接触或皮肤密切接触感染的，经环境、物品传播的概率极低。

对于网传数据图，李侗曾分析，类似研究在酒店马桶等表面检测到HPV核酸是可能的，但检测到核酸不代表有活病毒、完整病毒或有传染性。目前官方机构均未报道过公共座椅感染HPV的案例，理论上也说不通。图上数据若真实，顶多说明检测到了核酸片段，而非活病毒。

不过，公共小桌板上的病原体传播风险并非完全为零。陆军军医大学西南医院皮肤科副主任医师王春又提醒，感染风险与个体状况密切相关。抵抗力较差或有基础疾病（如糖尿病）的人群，接触后更容易发病；皮肤屏障受损、近期有剃刮或摩擦较多者，以及高温潮湿环境中久坐出汗者，暴露风险相对上升。若属于上述人群，出行时更建议做好物理隔离与手部卫生，降低意外暴露的影响。

用酒精擦拭小桌板、给座位套一次性座套有用吗？李侗曾表示，这些做法更多是心理作用，对预防细菌真菌感染有一定作用，但对降低HPV感染风险作用非常微弱。如果皮肤有伤口，正确做法是用创可贴或无菌纱布遮挡，避免接触环境中的细菌、真菌。皮肤破损或敏感人群可穿长裤、长裙，避免直接接触座椅表面；接触公共扶手、座椅后要勤洗手，尤其是饭前便后。

本文转自：温州新闻网 66wz.com