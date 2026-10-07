辟谣学堂NO.346丨网传“含姜片、喝姜水防晕车”靠谱吗？假期返程晕车必看→

央视新闻客户端 2026-10-07 10:59:08

国庆长途出行

为啥有人坐车没事

有人一上车就晕？

网传“含姜片、喝姜水防晕车”

到底靠不靠谱？

还有哪些方法能防晕、缓解不适？

一文说清↓

人为什么会晕车？

晕车是晕动病的一种，目前最广为认可的解释是“感觉冲突”，这与前庭太敏感有很大关系。前庭位于耳朵深处，一边一个。它可以感受到我们是否真的在动，是在上坡还是下坡，是在加速还是减速，是水平移动还是垂直移动。

坐在车上低头看手机，眼睛看到的是一个相对静止的屏幕，但内耳的前庭却在不断感受车辆的加速、减速、刹车和转弯。这就会导致——

前庭：你动了；

眼睛：你没动。

大脑接收到的信息匹配不上，就容易出现自主神经紊乱的症状，包括恶心、冷汗、面色苍白、头晕，甚至呕吐。通常，车辆越密闭，晕车的感觉就越明显。

哪些人更容易晕车？

合并偏头痛、眩晕或前庭功能比较敏感的人群，更容易出现晕车症状。

与成人相比，儿童更容易晕车。儿童，尤其是学龄期儿童，由于前庭发育不成熟，大脑对视觉与前庭觉冲突的解决能力较弱，也更容易晕车。随着前庭功能逐步完善，孩子晕车的症状可能会越来越轻，甚至消失。

坐在车辆后排的人更容易晕车。

生姜防晕车

并非人人适用

医生表示，确实有人喝了生姜水或含了姜片后，晕车症状会有所减轻，这是因为生姜中的一些成分能影响胃肠道里与恶心相关的通路。也就是说，生姜主要是减轻晕车诱发的恶心和胃部不适，并不是明确治疗晕车的标准方法，不能因为用了生姜就忽视其他有效的预防措施。

医生提醒，大多数人少量用生姜问题不大，但本身合并严重胃食管反流症状的患者，大量服用姜剂会加重反流症状，要慎用。

5个实用方法

可预防、缓解晕车

尽量减少感觉冲突的出现

不要和车辆前进方向反向而坐，坐车时尽量向远处看，看到道路变化，对转弯、加速、减速有预期，视觉和前庭觉匹配了，晕车症状就能减轻甚至避免。

按揉内关穴

晕车时，按揉内关穴，可起到缓解胸闷、恶心的作用。以轻柔的方式，画圈按揉内关穴，每10秒钟放松一下，持续按揉3分钟即可。戳视频↓

避免长时间低头

坐长途车时尽量不要一直低头刷手机、看书或打游戏。条件允许的话，尽量选择车辆中相对平稳、视野好的位置，头部保持相对稳定。

保持良好的身体状态

出发前保证充足睡眠，适量清淡饮食，不要空腹或过饱。要穿着舒适，衣领、腰带或扣子不要系得太紧，坐车过程中也应尽量保证环境通风透气。

食疗法

容易晕车的人，可以食用百合山楂粥，增强营养，改善体质。平常加强锻炼、训练前庭器官的稳定性，也能在一定程度上预防晕车。

注意：如果已经开始不舒服，就要停下当前的动作，向远处看，保持头部稳定。如果还不能缓解，在条件允许时，建议短暂停车，下车休息一下往往能明显减轻症状。

晕车药怎么吃才能有效果？

医生介绍，目前常见的晕车药有两大类：一类是一代抗组胺药，包括苯海拉明、茶苯海明、异丙嗪；另一类是抗胆碱能药物，即东莨菪碱。

不同于普通止吐药，这些药物需要进入大脑，作用于前庭相关通路，降低运动刺激引起的恶心呕吐神经反应。因此，晕车人群需要提前服用。例如，苯海拉明需提前半小时到一小时服用，东莨菪碱贴片则需要提前至少4小时贴才会起效。晕车症状已经发作时，再吃药可能就晚了。

此外，这两类药物都有一定副作用，包括嗜睡、口干、视物模糊，甚至心率增快、尿潴留。儿童、孕妇、老年人以及合并青光眼的特殊群体，建议先咨询医师或药师后再使用。

小提示

假期乘车出行时

如果容易晕车，最好不玩手机

多看窗外、多休息

来源：央视新闻客户端

原标题：网传“含姜片、喝姜水防晕车”靠谱吗？假期返程晕车必看→

本文转自：温州新闻网 66wz.com