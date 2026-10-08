工人日报 2026-10-08 09:32:00

用自己的银行卡刷几笔流水，就能申领国家扶贫款项；只需帮忙取现、代购黄金，短短几天就能赚取数千元佣金……这些看似轻松的“兼职”，实则是为电信网络诈骗赃款“洗白”。

“用自己的银行卡刷几笔流水，就能申领国家扶贫款项；只需帮忙取现、代购黄金，短短几天就能赚取数千元佣金……”这些看似轻松的“兼职”，实则是为电信网络诈骗赃款“洗白”。近日，四川省成都市双流区人民法院审结一起涉电诈下游洗钱犯罪的案件，涉案电诈资金超228万元，涉案5人分别获刑。

2025年1月，王某指挥焦某勇、杨某、李某星纠集“卡主”赴外地办理银行卡，以“国家扶贫款”“找工作”等话术，诱使张某华、曹某（另案处理）等人异地办卡。随后，该团伙通过把约2万元资金转入转出制造“流水”养卡，待电信网络诈骗赃款集中入账后，再带领“卡主”到银行通过虚假购销合同取现，并前往不同商场购买大量黄金，以此转移赃款。

经查，张某华名下银行卡承接被害人易某的被骗资金148万元，后在银行取现99.6万元、金店购金48万余元交付上游犯罪人员。曹某名下银行卡则承接郑某、沈某、李某等多名被害人被骗款项共80.25万元，先后通过购金转移赃款77万余元、取现转移2.5万元。案发后，王某、焦某勇、杨某三人自述获利仅1400元至3700元不等。

据审理案件的法官介绍，该案作案链路形成固定模式：上游“隐形上家”通过加密通讯工具发布指令，中层指挥者负责“排人、接货、交差”，执行层车手带“卡主”办卡、刷流水、取现、买金，底层卡农则被“国家扶贫款”“刷流水办贷款”“高薪工作”等话术引诱前来提供银行卡。该案中，王某、焦某勇、李某星、杨某、张某华明知相关款项是犯罪所得仍予以转移，情节严重，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪。

法院根据“指挥者—车手—卡农”三个层级精准量刑。具体来看，指挥调度层的王某，通过加密群组承接上家任务、提供启动资金、排人派活、收取现金及黄金并送交上家，是连接上线与执行层的核心枢纽，被判处有期徒刑3年，并处罚金5万元。现场执行层的焦某勇、李某星、杨某负责带卡主办卡、取现买金、跟单盯场、事后删记录，其中焦某勇被判处有期徒刑2年8个月，并处罚金4万元；李某星、杨某分别被判处有期徒刑2年4个月、2年，各处罚金4万元和3万元。卡农层的张某华提供银行卡、配合刷流水、取现买金，被判处有期徒刑1年6个月，并处罚金2万元。

法官表示，认定“明知”并不仅仅依赖被告人口供。跨省销卡办卡、用虚假购销合同取现、短时间内批量购买巨额黄金，凭借这些客观异常行为，足以认定行为人明知资金来源非法。同时，上游诈骗分子即便在境外未到案，只要被害人陈述、转账记录等证据能查证上游犯罪事实成立，下游洗钱犯罪照样定罪量刑。

同时，法官提醒，国家帮扶资金等惠民政策，均有严格的官方审批流程、公示渠道和申领条件，绝不会要求个人接收陌生人大额转账、取现返现或代购黄金“刷流水”。凡是以“出借银行卡刷流水”等为由承诺高额回报的，大多是骗局。银行卡、电话卡、第三方支付账户属于个人重要金融凭证，仅限本人合法使用。出租、出借、出售个人银行卡、支付账户，均属于涉“两卡”违法行为，情节严重的，将构成帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

此外，司法机关定罪量刑的核心依据是涉案赃款总额、犯罪情节轻重，而非个人非法获利金额。该案中，张某华仅获利数千元，却因协助转移148万元诈骗赃款被依法判刑。

法官提醒，但凡遇到“高薪借卡刷流水”“异地出差办卡返利”“代购黄金赚取佣金”等非常规赚钱邀约，务必提高警惕，坚决拒绝、果断远离。一旦发现可疑线索，立即拨打110报警，切勿因一时贪念沦为犯罪“工具人”。

来源：工人日报

原标题： “刷流水”领扶贫款？当心沦为电诈“洗钱工”！

本文转自：温州新闻网 66wz.com