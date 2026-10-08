网传“喀纳斯棕熊索食险酿大祸”系AI编造（2026·10·08）

全国网络辟谣 2026-10-08 17:25:07

辟 谣 网传“喀纳斯棕熊索食险酿大祸”系AI编造

详情：近日，网上流传“新疆喀纳斯景区游客投喂棕熊，引发棕熊疯狂索食，险酿大祸”的帖文，引发关注。经新疆喀纳斯景区管理委员会核实，景区从未发生游客投喂棕熊、棕熊疯狂索食引发安全隐患的相关事件。网传的图文、视频均为该帖文发布者利用AI技术生成，内容系虚假杜撰，与喀纳斯景区真实运营情况、生态环境及动物管护现状无任何关联。（来源：“新疆网络辟谣”微信公众号）

科普 是否为冷冬需在冬季结束后判定

详情：每年寒露前后，网络常流传“多少年一遇超级冷冬”的传言。根据国家标准，冷冬是冬季结束后的事后认定结果，不能提前用寒露交节时间或单日天气下结论。所谓“今年寒露不一般，为60年一遇冷冬”属于自媒体夸大噱头，无官方气候预测支撑。而且，即便冬季出现阶段性寒潮，也不等于就是冷冬。（来源：“广西网络举报”微信公众号）

误区 高铁座椅成HPV感染重灾区

真相：国庆假期期间，“高铁座椅被列为HPV（人乳头瘤病毒）感染的首要来源”“坐高铁用不用一次性座椅套垫”相关话题引发热议。对此，首都医科大学附属北京佑安医院主任医师明确：HPV在环境当中存活时间很短，传染的可能性非常低。

HPV的传染源为HPV感染者，主要传播途径为性传播、母婴传播和皮肤黏膜接触传播。大多数的HPV感染会被机体清除，只有少数HPV持续感染并最终发展为癌前病变及癌变。根据致癌风险，HPV分为高危型和低危型，皮肤上的各种疣一般由低危型HPV感染引起，临床比较常见，基本不会导致癌变。

常见的消杀手段如酒精擦拭小桌板、使用一次性座套，虽对预防细菌真菌感染有一定作用，但对降低HPV感染风险作用非常微弱。如果皮肤有伤口，正确做法是用创可贴或无菌纱布遮挡，避免接触环境中的细菌、真菌。皮肤破损或敏感人群可穿长裤、长裙，避免直接接触座椅表面；接触公共扶手、座椅后要勤洗手。

假期出游可通过以下方式降低感染风险：首先，接种疫苗、避免不安全性行为。目前国家已启动适龄女生免费接种HPV疫苗项目，适龄人群应接种HPV疫苗，老年人、免疫力低下者等高风险人群，也可接种疫苗预防相应疾病。同时避免不安全的性行为，这是预防HPV最有效的方式。其次，做好日常卫生防护。注意开窗通风，在人多空气流通不好的场所佩戴口罩。最后，避免不文明行为，保持理性防护。乘坐公共交通工具时，不脱鞋踩踏座椅、小桌板等公共设施，这些行为不仅影响他人乘车体验，也容易留下皮屑、真菌等污染物，给后续乘客带来健康隐患。（来源：“中国新闻网”微信公众号）

通 报 西安通报5起打击整治网络谣言典型案例

详情：近日，西安公安网安部门聚焦人民群众反映强烈的网络谣言突出违法犯罪，持续加大打击整治力度，通报5起典型案例。

案例一：乔某为博取关注、吸粉引流，使用AI工具制作多条某品牌新能源汽车存在质量问题的虚假内容，并搭配恶搞音频，在抖音平台发布，恶意诋毁相关企业及产品。

案例二：田某为博取关注、吸粉引流，在某网络社交平台编造并发布“2027年西安中考生物地理将改为开卷考”的虚假信息。

案例三：王某某为博取流量、吸引关注，通过某短视频平台发布拼接剪辑的虚假视频，将外地桥梁垮塌、车辆坠河被冲走事件嫁接为蓝田暴雨洪灾相关内容。

案例四：周某某为博取流量、吸引关注，在某短视频平台评论区编造并发布何家营发生砍人事件且致多人死亡的虚假警情。

案例五：马某某为博取流量、吸引关注，通过某短视频平台编造并发布西安某小区存在拐卖妇女儿童事件的虚假警情。

目前，公安机关已依法对上述违法行为人作出行政处罚。（来源：“网信西安”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com