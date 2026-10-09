临安公安 2026-10-09 09:32:43

“动动手指刷网剧、点关注、加收藏，就能赚佣金？”别信，这是刷单返利换了个马甲。

“动动手指刷网剧、点关注、加收藏，就能赚佣金？”

别信，这是刷单返利换了个马甲。

近日，临安许女士（化姓）在刷短视频时，被一条“看网剧能赚钱”的广告吸引住。她点开链接，下载了一款陌生软件，注册完，客服马上来“带单”：追剧返利、店铺关注、收藏点赞，号称简单、秒结、零风险。

前几单，许女士真收到了佣金。

小额返利一到账，戒备心就掉了。接着，客服甩来“高阶任务”：扫码转账4000余元，返利更高。许女士转了。

然后画风突变——

“你操作失误，账户冻结。”

“想提现？先解冻。”

“流水不够？再刷一笔。”

“权限没开？继续补钱。”

为了把前面的本金和佣金拿回来，许女士越填越多，前后转出1万余元。直到软件打不开、客服消失，她才醒过神：哪是赚钱，是把钱送进骗子手中，于是随即拨打报警电话求助。

目前，案件正在进一步办理中。

小心典型的刷单返利类电信网络诈骗

本案是典型的刷单返利类电信网络诈骗，也是当下高发的诈骗变种骗局。骗子摒弃了传统刷单模式，包装成“看剧赚钱”“点赞关注返利”等休闲兼职形式，极具迷惑性。

此类骗局核心均为“小额返利获信任、大额投入套取资金”，先以低门槛、高收益的轻松赚钱方式吸引受害者，用小额盈利打消其顾虑，再通过编造各类违规、冻结理由，层层诱导受害者加大投入，最终卷走全部资金后跑路。

警方提醒

所有“足不出户、动动手指赚钱”的返利任务，100%是诈骗；

刷单本身违法，没有正规刷单兼职。

不点陌生链接、不下载非官方商店APP、不给陌生账户转账。

凡说“操作失误、账户冻结、刷流水解冻”的，全是收割话术。

发现不对劲，立刻停手，留好聊天、转账、截图，拨打110或96110。

来源：临安公安

原标题：刷短剧能赚钱？别上当了，这是刷单诈骗的变种

本文转自：温州新闻网 66wz.com