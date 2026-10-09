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10月8日，据最新农情调度显示，全国秋粮收获过四成。其中，黄淮海收获过半，东北两成半，西南过七成，西北近五成，长江中下游过半，华南过两成。图为10月8日，农民驾驶收割机在浙江省金华市武义县双岩农业产业园抢收水稻。新华社发（张建成摄）