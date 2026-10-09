2026-10-09 09:56
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
10月8日，据最新农情调度显示，全国秋粮收获过四成。其中，黄淮海收获过半，东北两成半，西南过七成，西北近五成，长江中下游过半，华南过两成。图为10月8日，农民驾驶收割机在浙江省金华市武义县双岩农业产业园抢收水稻。新华社发（张建成摄）
10月8日，在河南省驻马店市西平县老王坡高标准农田示范区，收割机收获成熟的高粱。新华社发（赵永涛摄）
10月8日，河南省商丘市夏邑县会亭镇崔楼村村民在田间收获玉米。新华社发（王高超摄）
10月8日，在江苏省连云港市海州区云台农场张圩生产区，工作人员晾晒收获的玉米（无人机照片）。新华社发（耿玉和摄）
10月8日，在云南省曲靖市陆良县芳华镇雨补村，农民收割稻谷。新华社发（王勇摄）
10月8日，在河南省洛阳市瀍河回族区白马寺镇金村，农机手将收获后的大豆装入运输车辆。新华社发（李卫超摄）
10月8日，在河南省沁阳市西万镇邘邰村，工人驾驶收割机抢收大豆。新华社发（张新雨摄）
10月8日，湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县曲江镇双拱桥村村民在自家院坝翻晒秋粮（无人机照片）。10月8日，湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县曲江镇双拱桥村村民在自家院坝翻晒秋粮（无人机照片）。
10月8日，在山东省临沂市平邑县温水镇，农民驾驶农机收获玉米（无人机照片）。新华社发（武纪全摄）