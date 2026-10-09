曲解政策 捏造灾情 虚假摆拍 多部门协同整治谣言乱象

全国网络辟谣 2026-10-09 17:46:50

2026年9月，网络谣言主要集中在民生政策、自然灾害、社会热点等领域。这些谣言或曲解民生政策，误导公众认知，制造焦虑；或夸大灾情，干扰防汛防灾工作秩序；或利用AI技术编造虚假事件，消费公众信任。网信、公安等部门持续强化联动，及时核查澄清不实信息，依法严厉打击造谣传谣行为。

曲解民生政策，误导公众认知。“民政部推出‘国盛民安’养老补贴惠民工程”“湖南医保可办理二次报销”等传言，系不法分子为实施诈骗而虚构的所谓政策。这类谣言利用群众对养老、医保等惠民政策的关注设下圈套，极易让老年群体蒙受财产损失；网传“出境将全面收紧，普通人出境变难”的说法则是对法律法规修订内容的误读，新规并非限制普通民众出行，而是针对高危目的地、异常出行人员做前置劝阻。此外，9月适逢开学季，教育类谣言也频频滋生。网传“新疆2027年中考科目及分值重大调整”即典型的涉教育谣言，易引发家长焦虑、扰乱正常教育秩序。

捏造灾情险情，干扰防汛防灾。9月多地遭遇强降雨天气，涉地质灾害、水利工程类谣言借机滋生。网传“强降雨致北川多处泥石流、山体塌方道路中断”的视频，实为拼接影像素材剪辑而成；“江西遂川防洪堤段发生溃决、万安一电站水坝被洪水冲垮”等信息系个别网民借灾情蹭流量、刻意炮制的虚假信息。此类谣言虚构夸大灾情态势，干扰防汛救灾工作大局，扰乱基层应急处置工作，误导群众避险决策，危害不容小觑。

杜撰社会事件，消费公众信任。一些谣言蹭炒社会热点，刻意编造冲突情节，以此博取眼球、收割流量。“停止资助学生后反遭威胁”“外卖员向餐食吐口水”“实习生往鲜花饼里吐痰”等不实传言，均系人为刻意杜撰，消解公众信任、抹黑行业形象；“江苏车主送闺女上哈工大”虚假视频则是个别网民为了炒作话题，利用AI技术伪造合成车牌号、横幅等虚假信息，博人眼球，混淆视听。

近期，中央网信办组织开展“清朗·整治AI应用乱象”专项行动第二阶段工作，聚焦利用AI制作发布虚假信息、传播暴力低俗内容、假冒仿冒他人、侵害未成年人权益等突出问题，进行专项整治。深入开展“清朗·优化营商网络环境 整治恶意炒作涉企信息”专项行动，集中整治抹黑诋毁企业、集纳炒作负面信息、借监督牟利、挑动群体对立等违规行为，从严处置一批散布涉企不实信息、挑动消费群体对立的账号。公安机关依法打击造谣传谣行为，对“停止资助某学生后遭对方威胁”“某企业宜宾基地班长不让普工上厕所”等多则虚假信息相关责任人依法处置，有力震慑造谣传谣行为。

本文转自：温州新闻网 66wz.com