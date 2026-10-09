网传“成都一小区楼顶现坟堆”系谣言（2026·10·09）

全国网络辟谣 2026-10-09 17:50:08

辟 谣 网传“成都一小区楼顶现坟堆”系谣言

详情：近日，网传“四川成都金堂县一小区楼顶出现坟堆，里面安葬着一名病逝的7岁男童”，引发关注。10月8日，金堂县公安局发布警情通报：经现场勘查，楼顶所谓“坟堆”系杂物覆盖的花坛，现场未发现有墓碑、棺木、骨灰盒等墓葬设施，也无香烛、纸钱等祭祀痕迹；送检结果显示，花坛里的骨骼残片及带有牙齿的骨碎片均不属于人类，骨片符合畜禽类特征，牙齿符合鱼类咽齿特征；该传言系小区住户刘某某（男，73岁）在无任何事实依据的情况下捏造发布，造成不良社会影响。目前，违法行为人刘某某已被公安机关依法行政处罚。（来源：四川互联网举报辟谣平台、成都网络辟谣）

科普 超市卖20元一只的烤鸡能放心吃吗？

详情：日常生活中，部分食品安全相关信息容易引发公众对平价食品的疑虑。比如超市里售价20元一只的烤鸡，就常被消费者质疑：一整只鸡，再加上烤制、调料等成本，售价这么低，会不会存在安全隐患？

20元买一整只烤鸡，怎么做到的？

烤鸡价格低廉，首先得益于规模经济与完整产业链，大型超市大批量采购，依托自有品牌直连养殖场，省去中间商与营销成本，配套自建物流仓储进一步压缩开支；其次是肉鸡品种的科学选育，烤鸡原料多为“白羽快大型肉鸡”，35至45天就能出栏，饲料转化率高，依靠育种技术而非激素催长，我国现已自主培育该肉鸡品种，摆脱种源进口依赖，压低肉鸡原料成本；最后依靠工业化标准化加工，肉鸡经过流水线自动清洗、真空滚揉腌制、机器烘烤，成品快速冷却真空包装，再经冷链配送至超市，由熟食区复热售卖，规模化生产降低了加工费用。

便宜烤鸡可以放心吃吗？

弄清烤鸡低价的原因后，不少人仍担心其存在安全隐患，而这些担忧其实都不会发生。首先是激素问题，白羽鸡天生生长速度快，使用激素促长性价比很低，而且我国《兽药管理条例》明确禁止用激素促畜禽生长，违规处罚很重，企业一般不会铤而走险；其次是抗生素问题，依据《农业农村部194号公告》，自2022年7月1日起禁止生产促生长类药物饲料添加剂，抗生素仅能在兽医指导下“治疗性使用”，并且必须遵守“停药期”（即在鸡出栏前一段时间停止用药，让鸡体代谢掉药物，保证鸡肉中的药物残留低于国家安全标准），养殖场用药全程留档，上市前会经过官方检疫和残留抽检，超标产品会整批销毁；最后是新鲜度方面，这类烤鸡采用全自动化、标准化生产，能最大限度抑制细菌滋生，鸡肉高温烤制后迅速降温，再经冷链运输，可避免细菌大量繁殖。

可以经常吃吗？

超市烤鸡虽然安全实惠，但从营养健康角度，不建议经常食用。它属于高油高盐食物，单只烤鸡钠含量容易超出每日推荐摄入量，高血压、高血脂人群更要控制食用量。烤鸡放置在超市保温环境中存在细菌增殖风险，建议购买后尽快食用。选购时优先选择大型正规超市，这类商家熟食保质期管理严格，食用前可通过外观、气味判断是否变质，若出现异味、浑浊汁液则不要食用。（来源：科普中国）

通 报 安徽警方通报4起打击整治网络谣言典型案例

详情：安徽公安机关依托“净网-2026”专项行动，依法严厉打击虚假摆拍引流网络谣言违法犯罪活动，全力维护清朗网络空间环境。近日公布4起典型案例。

案例一：安庆网民张某（男，41岁）为博取流量、提高店铺知名度，摆拍自己被顾客殴打的视频并发布，误导部分网民关注和讨论，产生不良影响。

案例二：宿州网民张某（男，56岁）为博取流量、提高酒店知名度，摆拍视频谎称“租客将房间内物品全部拿走”并发布，误导部分网民关注和讨论，产生不良影响。

案例三：芜湖网民蒋某（女，34岁）为博取流量、吸粉引流，摆拍自己被多人殴打并利用AI工具生成虚假伤情的视频并发布，营造卖惨人设，误导部分网民关注和讨论，产生不良影响。

案例四：蚌埠网民丁某（男，41岁）、豆某（女，38岁）为博取流量、吸粉引流，在直播间刻意摆拍演绎驾乘电动车抢夺手机剧情，误导部分网民关注和讨论，产生不良影响。

目前，上述涉案人员均已被属地公安机关依法行政处罚。（来源：“安徽网警”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com