上海网络辟谣 2026-10-10 09:03:55

“骑车的时候风大，眼睛感觉进了什么东西……”李先生（化名）怎么也没想到，一阵再普通不过的风，会让他的左眼里嵌进近100根带倒钩的细刺。

前几天，李先生像往常一样在路上骑行。当天风很大，他感觉左眼进了什么东西，本能地揉了揉，异物症状非但没有好转，还出现了刺痛、流泪。强忍着难受回家后，他用自来水反复冲洗眼睛，依然不见好转。又想着或许睡一觉就好了，结果晚上睡觉时疼痛难忍，于是凌晨1点，赶紧来到上海市同济医院眼科急诊检查。

检查一看，当日值班的张娟医生吃了一惊：李先生的左眼中密密麻麻嵌入了黑色毛刺状异物，睑结膜、球结膜、角膜缘、泪阜……到处都是。许多细刺都扎进了组织深处，眼睛充血明显、角膜上皮点片状脱落。因异物数量太多，门诊很难处理干净。最终，医生们为李先生安排了紧急手术，术中仔细探查后发现眼内竟然有近百根细小刺状异物并全部取出。

放大后的细刺结构十分“凶悍”：它们整体呈钩状，头部尖锐，杆部边缘长着一排排倒刺，像鱼钩一样。医生介绍，正是这种倒刺结构，让细刺一旦进入眼睛，就会像钩子扎进肉里一样，越揉眼反而扎得越深。“患者受伤后揉眼、冲洗这些操作，很可能使原本停留在表面的异物扎入进组织深处。”接诊医生张娟说。通过初步的形态观察，医生推测这些细刺来源于某种植物——很可能是秋季随风传播的某种植物果刺或种子纤毛。每年秋季，这类异物在上海及周边地区并不少见，几乎都和阵发性大风有关。

在此，上海市同济医院眼科专家毕燕龙教授提醒，秋日风起时，尤其要注意眼部防护。专家解释，每年九、十月份，正值多种植物果实成熟、种子传播的季节。秋季果实与种子上的钩刺、表皮毛及禾草芒等结构，成熟脱落后大量随风飘散——平时可能沾在裤脚、鞋带上，大风天就可能直接吹进眼睛。

以下几类人要特别注意

骑行和电动车通勤者，特别是外卖员，行进速度快，迎风时异物更容易被风吹入眼睛。

户外工作者包括环卫工人、绿化养护人员、建筑工人以及秋收农忙人员等，长时间在路边、荒地、草丛附近作业。

秋游和露营爱好者，秋季草地、荒地中带钩刺植物较多，孩子在草丛中玩耍时尤其要留意。

医生提醒：如果遇到，请这样做

切勿揉眼，不要自行取出眼内异物。揉擦眼睛，或是用手指、棉签、镊子等工具自行挑取异物，会加重眼部损伤，还可能将异物推向眼内更深的组织。眼睛进入异物后，可轻柔眨眼，依靠眼部反射性分泌的泪液，冲刷将异物排出。

可尝试用流动净水冲洗。用清洁温水或生理盐水冲洗一分钟左右，冲洗时撑开上下眼睑，让水从内眼角流向外眼角。注意动作轻柔，勿用力揉搓。

冲洗后疼痛和异物感若没有缓解，请立即到医院眼科就诊。就医时提供受伤的经过，说明进入异物的时间、环境（如大风天、骑行、草丛附近），有助于医生判断异物性质并选择处理方式。

上海市同济医院眼科主任毕燕龙教授建议：大风天，骑行、电动车通勤者，建议佩戴护目镜或防风眼镜。从事户外作业、园艺、秋收相关工作的人群，同样建议做好眼部防护。处理此类异物后需遵医嘱复查，避免细小断刺残留引发慢性炎症。“秋日风起时，沐浴阳光固然重要，注意眼部防护同样重要。”

来源：上海网络辟谣

原标题：男子正常骑车时眼睛扎入近100根细刺？是真的！专家提醒→

本文转自：温州新闻网 66wz.com