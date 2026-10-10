健康真相NO.716丨食有寸，动有尺，秋日养生不贴膘

学习强国温州平台 2026-10-10 10:20:26

“贴秋膘”源于农耕时代，是我国民间流传已久的秋季养生习俗。古人贴膘，是为弥补盛夏苦暑之下的身体耗损，储备能量抵御寒冬。而今日物质丰足，我们早已没有夏季体虚亏空、脂肪匮乏之忧。若一味承袭高脂厚味的进补旧习，只会热量壅滞，体态失衡。所谓秋收冬藏，本是顺天时以养身心；保持身形清健，方是当今秋日养生应有之义。

食有寸，解馋不贴膘

秋风肃降，人体气机随之收敛，食欲自然兴起，对滋味丰美的食物生出向往。月饼、奶油糕点、烧烤一类糖油混合物，香气诱人，最易使人贪食，亦是脂肪蓄积的源头。佳肴在前，贵在浅尝，可享口腹之乐，不可放纵过量。

食欲升腾之时，宜调整膳食结构，提高鱼虾、瘦肉等优质蛋白与时令鲜蔬占比，可有效增加饱腹感，遏制过量进食。另进餐宜缓，细品食材本味，从容感受一餐一饭。慢食不仅能够减少总食量，更能让进食回归本身的愉悦，而非无意识的暴食。

偶有贪食、一餐过盛，亦不必心生焦虑。只需此后两日清淡饮食，补足饮水，便可调和。可行之法：食量较平日清减三分之一，每日饮水约2000毫升。不苛责、不极端，便可稳住身形，不令脂肪堆积。

动有尺，量力不耗身

饮食调养之外，适度运动，是秋日养生的重要抓手。每日可留出半小时至一小时锻炼，不必强求高强度锻炼，饭后闲步、简单快走，就是很好的选择。

天朗气清的休息日，不妨走向郊外。骑行、登山、徒步，皆是佳选。置身层林尽染的山野，看木叶浸染秋色，在松弛的步履间消耗多余热量。以运动呼应秋光，在赏览山河景致的同时，维持身形，不负这一季清旷秋景。

秋收冬藏，是天地节律。真正的秋日养生，从来不是肆意进补、盲目贴膘。而是饮食有节，动静相宜，守一份从容自律。于沉静的秋日沉淀蓄养，保有轻盈清朗的身心，静待冬日缓缓而至。

来源：学习强国温州平台

原标题：县级融媒丨健康知识·食有寸，动有尺，秋日养生不贴膘

本文转自：温州新闻网 66wz.com