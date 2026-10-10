乐清公安 2026-10-10 10:19:45

近日

乐清公安破获一起诈骗案

成功打掉一个利用AI技术

实施网贷诈骗的特大犯罪团伙

累计抓获涉案人员90余名

涉案流水超千万元

让我们再回顾一下

事情经过↓↓↓

今年7月，浙江乐清的王先生想借笔钱给孩子交暑期补课费，在得知王先生有借贷需求后，业务员引导他在正规借贷平台上申请贷款15500元。成功放款后，对方谎称其中5500元是“资方垫资”，要求王先生返还到指定账户。因为王先生之前确实在该平台贷过款，见对方又对自己的借款情况了如指掌，便下意识认定对方就是平台工作人员，放松了警惕。

王先生转账后，业务员又引导他在多个渠道继续借贷。王先生觉得麻烦，提出想终止操作，业务员提出可以把10000元打到公司指定账户由他们进行还款，这样还可以给王先生再增加10000元的贷款额度。王先生觉得自行还款手续烦琐，还能白白提高额度，就把10000元转给了业务员。然而转账之后，王先生发现他个人平台上的贷款需还款金额一分未少，多次催促均无果，王先生这才意识到被骗，选择了报警。接到报案后，乐清警方立即立案调查。不到5天，就锁定了一个诈骗团伙。

在搜查中警方发现，窝点隐匿在某地铁口的高档写字楼里，外表与正规公司没有什么区别。公司内严格按照工作分工进行区域划分，分为人事组、话务组、技术组，每个组别的工作内容都不同。这家公司在短短2个月时间内，竟然诈骗了上千人，受害群体分布在不同地区、不同年龄段，且被骗手法高度一致。

按以往办案经验，如此大的受害面，要么是团伙作案时间跨度长，要么是话务员队伍庞大。但经过逐一排查，这两项因素均不明显。警方最终判定，这是一个通过AI机器人进行引流、再交由真人实施诈骗的诈骗团伙。

据大部分接到过AI诈骗电话的被害人回忆，无论是语气还是问答过程，不仔细听根本无法分辨到底是AI还是真人。

犯罪嫌疑人用一台普通的电脑就可以完成这样的新型引流：先在AI平台付费获取动态账号密码，只需导入从非法渠道获取的手机号码库，设定好拨打时段和频率，系统便会自动批量拨号；一旦对方表现出兴趣或询问具体额度，系统便自动判定为有效意向，随即将这通电话无缝转接给人工话务员。整个过程中，话务员无需主动拨号，而针对不同的被害人，AI均有话术应对。

乐清市公安局刑事侦查大队民警 叶捷：对骗子而言，依靠AI通话账号当日可呼出电话的数量超20万次，相比较传统的人工群呼效率更高。而且利用AI能快速筛选出意向客户，还可以节约部分人力成本，起到降本增效的作用。

诈骗团伙使用的这套AI语音传呼系统，系统拨打时间从上午10点到12点、下午2点到6点。这套事先录制好、成体系的语音话术，只要当事人不挂断电话，即便最初表示拒绝或者没兴趣，AI语音系统仍然会根据相应的关键词自动推进语音片段，诱导当事人继续沟通和对话。

这套系统根据沟通中出现的几个关键词，对受害人进行A到F六个等级的分类，随后再根据分类情况，采取人工转接或人工拨打电话的方式，进一步骚扰当事人诱导当事人贷款。

警方在侦查中还发现，除了“加贷返还垫资”，该团伙还有另一个骗取信任的伎俩。不少被害人此前在正规网贷平台开通了会员，这笔会员费按照正规流程本可以合法退费，该团伙谎称由自己公司帮忙退费，一步步取得被害人信任。

乐清市公安局刑事侦查大队副大队长 连舒泉：正规的网络平台，部分受害人都已经开通了会员，这笔会员费按照正规的流程是可以合法退费的，但是诈骗集团利用这一点知识盲区，获得了被害人的信任，实际上是本身就可以退费的。

那么，谁最容易成为目标？警方梳理发现，被害人都有一个共同点——明显有资金需求，比如说像刚刚毕业的大学生，还有中老年者。这批人也有网贷经历，那么他自己的认识就是，谁能帮我办出这个贷款，我就相信谁。

目前，本案已抓获犯罪嫌疑人90余名，冻结涉案资金100余万元，查缴各类作案工具百余件，团伙涉案流水超千万元。嫌疑人均因涉嫌诈骗罪被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

来源：乐清公安

原标题：乐清抓获90余人，涉案超1000万！

本文转自：温州新闻网 66wz.com