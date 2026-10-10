秋天到，得赶紧贴点秋膘？医生：不如贴肌肉

温州都市报 2026-10-10 14:24:00

入秋转凉，“贴秋膘”成了不少家庭养生的热门选择。很多人觉得秋天就该多吃肉，把夏天掉的膘补回来。中医师提醒：盲目照搬过去猛吃大鱼大肉的“贴秋膘”方式，反而给身体添负担。秋季食疗的关键是“平补、润燥、好消化”，因人而异才养生。

入秋转凉，“贴秋膘”成了不少家庭养生的热门选择。很多人觉得秋天就该多吃肉，把夏天掉的膘补回来。中医师提醒：盲目照搬过去猛吃大鱼大肉的“贴秋膘”方式，反而给身体添负担。秋季食疗的关键是“平补、润燥、好消化”，因人而异才养生。

老年人：

补优质蛋白，增肌防摔倒

温州市中医院门诊部原主任、温医大生殖生物医学研究院教授王卫和说，“贴秋膘”是物资短缺年代的养生做法——夏天胃口差、体重掉，入秋补回来好过冬。但在如今的生活环境下，这套“多吃肉长膘”已不再适用，还可能给老年人的慢性疾病管理带来风险。

中医师王卫和将骨骼与肌肉的关系比作“钢筋与水泥”：骨骼是支撑身体的钢筋，肌肉就是包裹、缓冲的水泥。步入老年后肌肉流失快，很容易出现肌少症，缺少足够肌肉的包裹，骨骼就像没有减震器的自行车行驶在颠簸路面上，不仅关节磨损速度加速，骨质疏松风险上升，身体平衡能力也会大幅下降，摔倒骨折的概率随之升高。

老年人想要延缓肌肉流失，除了坚持适度的力量锻炼，日常饮食里的优质蛋白补充是关键：

优先选择鸡蛋、牛奶、鱼虾、豆制品这类食材，建议每天吃1个蛋黄，蛋白可以吃到3~4个。

适量吃虾肉，它富含亮氨酸，能促进肌肉合成。

少量食用猪前蹄，有助于提升肌肉弹性。

有冠心病、动脉硬化和胆固醇高的老人，别吃肥肉，以瘦肉为主，遵循“四条腿不如两条腿，两条腿不如没腿的”原则，多吃鸡肉、淡水鱼，尽量避开胆固醇含量较高的无鳞鱼。

儿童青少年：

不靠滋补品，三餐均衡就够了

秋季开学之后，不少家有学龄孩子、初高考生的家长，总想着买些滋补品给孩子“补脑补身体”，王卫和表示，没有必要。儿童、青少年正处在代谢旺盛的生长阶段，只要三餐规律、食材多样，保证充足的优质蛋白摄入，均衡饮食的效果远胜过各类滋补品。过量的营养补充可能打乱体内激素水平，影响身高发育。

体型偏瘦的“豆芽菜”孩子，可以适当增加牛羊肉的摄入，兔肉是非常优质的选择：它的蛋白质含量高、脂肪仅为猪肉的五分之一，赖氨酸、蛋氨酸等孩子生长必需的氨基酸含量十分丰富，不容易给肠胃造成负担。

幼儿和学龄期孩子，秋季建议每天吃个梨，滋润肺阴，预防秋燥咳嗽。橘子、李子少吃，易上火。秋燥便秘，可吃火龙果、香蕉。

秋季“养阴”：

多吃白色食物，少吃燥热食物

秋天气候干燥，很多人会明显感觉到口干舌燥、皮肤紧绷、鼻腔发干，此时别急着进补大鱼大肉，而是先补足身体里损耗的津液，遵循“秋冬养阴”的原则，优先选择温润平和的白色食材：

润肺润燥选梨、银耳、百合、莲藕，能改善秋燥带来的咽干发痒、皮肤干痒、大便干结等不适；

健脾养胃选山药、南瓜、小米，脾胃功能强健之后，食物里的营养才能被充分吸收；

益气安神选莲子、少量红枣，能缓解秋乏心烦。

两类食物，秋季要尽量少吃，避免加重秋燥、损伤脾胃：

辛辣烧烤类：辣椒、花椒、烤串、炸鸡这类辛辣燥热的食物，会进一步耗伤津液，容易诱发长痘、咽喉肿痛、便秘等问题；

冰镇寒凉类：入秋后脾胃功能逐渐偏弱，过多食用冰饮、生冷食物很容易引发腹痛腹泻，损伤后天之本。

本身血脂偏高的人群，还要注意避开蟹黄这类高胆固醇食材，避免指标出现波动。王卫和最后提醒，养生食疗没有统一标准，不同年龄、体质需求差异极大。秋季讲究“秋收”“养阴”，大家需结合自身脾胃状态，合理搭配杂粮蔬果，顺应时节理性调养，避免过度进补，才能平稳、舒适地度过整个秋季，为冬天的健康打下扎实基础。

来源：温州都市报

原标题：“贴秋膘”不如“贴肌肉”！中医师提醒：老年人秋季养生，重在增肌

本文转自：温州新闻网 66wz.com