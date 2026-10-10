“河南新乡可直接申领摩托车D证”不实（2026·10·10）

全国网络辟谣 2026-10-10 17:00:21

辟 谣 “河南新乡可直接申领摩托车D证”不实

详情：近日，有自媒体发布题为《这个城市可以直接申领D证》的文章称，“新乡交管最新发布信息：18-60岁可以直接申领摩托车D证。”经核实，所谓“18-60岁可直接申领摩托车D证”“有C1驾照的只要一年内没有扣12分都可以申领D证”等说法系谣言。驾驶证申领有严格的法定程序，申领摩托车D驾驶证需满足18周岁以上、70周岁以下的年龄条件，经体检合格、按流程报名，并通过科目一至科目四的考试。

网传文章所称的“新政策”，实为河南省新乡市针对电动三轮车规范管理出台的惠民措施。据9月29日新乡市公安局交通管理支队官方微信公众号《电动三（四）轮车规范管理专项行动政策鼓励人员摩托车驾驶证报考流程》明确：2026年10月8日之前购买的电动三轮车完成登记上牌后，对应的1名驾驶人在半年政策鼓励期（2026年10月8日至2027年4月7日）内报名并完成摩托车驾驶证全部考试的，考试费用和驾驶证工本费由政府承担。该政策并非免试拿证，且仅限在新乡市区报名、在新乡市车管所管辖考场参考的人员，不存在“直接申领D 证”的情况。（来源：“清朗河南”微信公众号、新乡市互联网举报和辟谣平台）

辟 谣 警惕多地反复流传的“孩子被拐寻人启事”谣言

详情：近日，社交媒体流传一则“寻人启事”消息，在内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市出现转发传播情况。经公安机关核实，该信息为多年反复传播的网络谣言，全国多地公安机关均已对此类内容发布过辟谣声明。警方提醒广大网民：不轻信、不传播、不编造此类无官方权威来源、带有高额悬赏、道德绑架、金钱诱惑要求转发的网络信息。若发现儿童走失、被拐等真实紧急情况，请第一时间拨打110报警，或向就近公安机关求助。（来源：@内蒙古网络举报）

科 普 世界精神卫生日 | 如何温柔地接纳自己的情绪

详情：10月10日是世界精神卫生日。情绪管理的必修课，是看见、接纳情绪，学会与各类情绪共处。如何温柔地接纳自己的情绪？当不良情绪来袭时，可尝试以下四个步骤。

识别：看看正在发生什么，当下是什么情绪感受，在心里说出它的名字。

允许：对自己说，允许这份情绪存在，不去推开它。

探究：感受情绪落在身体哪个部位，是闷、紧绷还是燥热？告诉自己这只是感受，不去评判。

不认同：对自己说，这是情绪，但不等于我有情绪。此时，就已从“我就是情绪”退后了一步。

接纳是第一步，与不良情绪共处是更深层的修炼。需要注意，与不良情绪共处不等于硬扛。若情绪持续数周，影响生活、工作，或产生自伤、伤人想法，请及时寻求专业帮助。（来源：“健康中国”微信公众号）

通 报 新疆曝光4起网络违法违规典型案例

详情：近日，“新疆网络举报”微信公众号公布4起网络违法违规典型案例。

案例一：网民付某为博取关注通过其运营的微信公众号发布“2027年中考将新增音乐、美术计分”等虚假信息，引发家长恐慌和网络传播。新疆昌吉州教育局于9月7日发布辟谣声明称，截至目前，新疆维吾尔自治区教育厅、昌吉州教育局均未发布任何关于2027年中考科目及分值调整的官方文件。付某因虚构事实扰乱公共秩序，被公安机关依法处以行政拘留五日。

案例二：有网民在网络平台发布“禾木野生猴群下山抢手机”的图文、视频，引发部分网民、游客关注。经新疆阿勒泰地区‌布尔津县林业和草原局野生动物保护站实地核查及常态化巡护监测确认，禾木景区及全域辖区内无野生猴群分布，无任何猴群栖息、活动记录。目前，公安部门已依法开展处置，平台已对相关不实信息下架处理。

案例三：接企业举报，有网民在今日头条等平台发布信息称该企业生产的啤酒使用化学制剂酿造速成酒，损害企业声誉。经属地市场监管部门核查及第三方检测机构检测，涉事企业生产的啤酒各项质量指标均符合国家相关标准，网民所称“使用化学制剂酿造速成酒”情况不属实。目前，已依法依规协调处置相关侵权信息。

案例四：接交管部门举报，有网民在网络平台擅自以“XX县交通管理大队”名称作为个人账号用户名，并搭配交管人员卡通头像发布信息，极易误导社会群众认为该账号为官方账号。该行为涉嫌违反《互联网用户账号信息管理规定》第八条有关规定，目前，已依法依规对相关账号予以处置。（来源：“新疆网络举报”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com