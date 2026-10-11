冒充人社部门发补贴、办社保卡金卡，都是诈骗

近期，一些冒充人社部门、以“发放补贴”为诱饵的虚假信息在网络流传。经各地人社部门和辟谣平台核实，这些信息均为虚假骗局，大家务必擦亮双眼，谨防上当受骗。

“2026年度个人综合补贴申领平台”正式上线？假的！

近日，网传“2026年度个人综合补贴申领平台10月1日正式上线”海报引发关注。经核查，并不存在该申领平台，海报涉嫌诱导用户扫码进入钓鱼网站，目前网站已无法打开。

上海辟谣平台核对发现，海报宣称可申领“薪资补贴”“医保社保补贴”“住房补贴”“交通补贴”，还将“等综合补贴”列为补贴项目，存在明显错误；海报自称是“政府网站”，却未注明所属政府机构；按海报提示用支付宝扫码“领补贴”，跳转页面并非支付宝官方功能，而是第三方网站。

扫码会发现，该二维码跳转的并非支付宝功能，而是第三方网站。

进一步核查发现，“个人综合补贴申领”本身就是诈骗陷阱，并没有官方机构发放过“个人综合补贴”。今年4月，曾有诈骗分子称该补贴由人社部发放。之后，人社部官方公众号表示，从未发放过所谓的“2026年度综合补贴”，并指出网传“领取2026年度综合补贴通知”是诈骗文件，文件中的链接对应的是不法分子伪造的诈骗网站。

人社部还表示，这类诈骗的常见套路是编造虚假福利信息，诱导群众点击链接或扫描二维码，进入假冒的“官方”网站或小程序等，填写身份证、银行卡、密码、验证码等个人信息，以达到骗取钱财的目的。

冒用官方机构名义发布“扫码领取补贴/补助/优惠/专项资金”信息的诈骗陷阱近年来时有发生，只不过每次表现形式略有差异：有时是类似本次读者举报的海报，有时是“红头文件”，有时是邮件发送的“领取通知”……但万变不离其宗，这类诈骗图文都会诱导网友“扫一扫”跳转到钓鱼网站的二维码。

在部分案例中，不法分子为让钓鱼网站以假乱真，还会将网站页面设计得与官方网站十分类似，或者在网页跳转过程中插入“安全验证通过”等页面，一定要注意识别。

扫码跳转到钓鱼网站过程中，有时还会跳出不法分子故意设计的“安全验证”页面，大家务必提高警惕，不要轻信。

社保卡还有金卡？还每月有补贴？诈骗！

还有另一类社保骗局需要警惕。有网民反映，近期有人冒充北京市人社局工作人员，声称可办理社保卡金卡，拉人进群，并承诺每月发放补贴。

对此，北京市人社局郑重辟谣并提示：这是诈骗！社保卡为统一蓝色版本，不存在所谓 “社保卡金卡”；人社部门不会以办理社保待遇为由，用单位或个人名义建群拉人。

识别此类虚假信息，请牢记：不扫不明二维码，不在陌生网站填报个人信息。遇人社部门相关补贴、福利、办卡拉群信息，提高警惕，保护好个人信息，有疑问可通过官方渠道核实。