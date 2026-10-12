中央广播电视总台中国之声 2026-10-12 09:34:06

最近，网上出现了一张通体金色的所谓“社保卡金卡”。有发布者声称，办理这种“金卡”，不仅能提高医保报销待遇，还能领取养老补贴、享受免费文旅福利。这是一种新型诈骗。

社保卡是大家享有就业、社保等权益的凭证，是政府民生服务的重要载体。然而最近，网上出现了一张通体金色的所谓“社保卡金卡”。有发布者声称，办理这种“金卡”，不仅能提高医保报销待遇，还能领取养老补贴、享受免费文旅福利。甚至有人冒充人社部门工作人员，以“办理金卡”“发放补贴”为名，索取个人信息、诱导转账。

这种所谓的社保卡金卡，毫无疑问，是一种诈骗的幌子，如果您遇到这种话术，一定要提高警惕，那么在日常生活中，对于社保卡的申领和使用，有哪些事项需要我们了解的？

网传资料显示，造假素材为一款样式通体金色的社保卡，宣称由人社部统一管理，附带养老资金发放、免费文旅福利等宣传用语；还有伪造的中央一号文件截图、仿冒人社部官网的资金审批后台页面，页面虚构了个人养老金大额出款记录。甚至还有人冒充人社局工作人员，在社交群内发布消息，亮出所谓工作证，要求市民保持通信畅通、配合办理养老款项业务，以此获取信任。

实际上，真实的社保卡和网传的这张金色社保卡有明显区别。按照人社部相关管理规范，社保卡实行全国统一基础标准。社保卡正面为统一模板，印有国徽、“中华人民共和国社会保障卡”字样，卡片尺寸、芯片技术、基础防伪标准全国统一，保证社保卡可以全国通用，支持异地就医结算、社保查询等基础业务。

记者梳理了解到，社保卡统一不等于完全一模一样，在背面细节上，各地第三代社保卡会增加本地特色元素。东南大学医疗保险与社会保障研究中心主任张晓告诉中国之声，卡片正面全国统一，卡面背面的本地化设计，是各省在国家统一框架下，拓展本地文旅、交通、政务场景的配套设计，属于规范允许范围内的差异化设计，卡片核心社保功能、芯片标准没有区别，参保权益不会因为卡面图案不同产生高低之分。

东南大学医疗保险与社会保障研究中心主任 张晓：各地管理规范和标准还不一样，政策之间有差异，实际上还有技术标准的问题，地方的社保系统存在差异。国家是要求有统一的技术标准，社保卡出台了相关的技术规范和标准，而且立法也在跟进，所以这些做下来以后基本上逐渐在统一，不断完善调整的过程当中，而且是一个加快的过程。

网上传播的“社保卡金卡”的说法，看病报销比例更高，甚至出现代办金卡、申领金卡享受专项补贴的诈骗信息，属于典型电信诈骗。对此，人社部门明确辟谣：全国现行社会保障卡，没有官方定义的金卡、银卡分类，不存在金色社保卡对应更高社保待遇的国家标准。张晓解释，随着社保卡迭代升级，确实会附加很多额外的功能，会让一些不法分子钻空子冒充人社工作人员误导市民。实际上，实体社保卡由人社部门联合合作银行统一制发，个人无法付费升级卡片等级。

张晓：因为整个业务的经办管理是由政府委托给银行机构在具体操作，主要是现在整个社保卡它不仅是医保，加入了很多金融功能。社保卡的管理政策里边，实际上它是要求加在这个金融功能，但是具体在经办发行的时候，实际上是跟合作银行进行深度绑定的。

张晓提醒，辨别社保卡相关信息，认准人社部、各地人社局官方发布渠道。凡是声称可以花钱升级社保卡为金卡，升级后提高报销待遇、发放额外补贴的，都是虚假信息。

张晓：既要了解国家的政策，也要了解当地的一些具体实施的管理办法。真正了解政策以后，你才知道权益它的功能究竟在什么地方。因为社保卡的金融加载功能越来越多，要去区别对待，哪些是可以去享受的，毕竟社保卡的发行主要是为了保障这个持卡人的权益。当然政府也要做一些更好的宣传，老百姓要通过正规的渠道来了解相关的政策，包括卡的使用。

需要注意的是，参保人员申领社保卡有以下多种渠道。线下可携带本人身份证，前往社保经办服务窗口，或是人社部门授权的合作银行网点现场填表申请；线上可通过当地人社App、微信或支付宝人社小程序上传材料提交申领。提交资料后等待制卡，接到领卡通知后，本人凭有效证件领取，并按需激活社保、金融功能。

张晓坦言，面对网上五花八门的社保卡科普帖，市民需要理性甄别，不要轻信谣言，更不要向陌生账户转账办理所谓“金卡升级”，如果对社保卡有疑问，可以拨打12333人社服务热线核实。

张晓：我们开通了很多这种简便的或者是有帮助性的这样一些方式，使得市民更好地去使用这个卡。社区、街道、居委会都有这种功能，社会保障机构已经涉及最基层的社区了，包括农村现在都有，所以相关的一些权益一些政策可以到具体的政府部门去了解。它还有专门的服务热线，有问题也可以打电话请他们上门服务。

来源：中央广播电视总台中国之声

原标题：办“社保卡金卡”能提高报销、领补贴？警惕诈骗新话术

本文转自：温州新闻网 66wz.com