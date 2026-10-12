健康真相NO.718丨打了也可能“中招”，流感疫苗今年还要打吗？

新华社微信公众号 2026-10-12 09:34:06

虽说接种疫苗不能做到百分之百预防，但接种疫苗后能大大降低感染、重症风险，减少聚集发病风险。对于老人、孕妇、孩子、慢病患者等还是最佳的预防方式。

进入10月，全国多地气温逐渐走低，昼夜温差加大，部分地区流感病毒活跃度上升，许多地方进入流感疫苗接种期。流感疫苗什么时候打？有哪些注意事项？记者采访了权威专家。



工作人员在北京一社区卫生服务中心内为市民接种流感疫苗。新华社记者 张玉薇 摄

何时打？现在正好！

北京市疾病预防控制中心免疫规划所副所长张朱佳子表示，我国通常在11月左右进入冬春季流感流行季。但9至10月才是流感疫苗的“黄金接种期”。流感季预防，最好要打出“提前量”。

张朱佳子介绍，流感疫苗接种后需要2至4周才能产生具有保护水平的抗体。提前接种，可以在流感高峰到来前建立起免疫屏障。

北京市疾控局介绍，接种流感疫苗是预防流感最经济有效的手段。接种疫苗后，人体可产生特异性保护抗体，能有效降低发病风险，大幅减少重症及死亡病例发生。

图片由AI生成

疾控部门建议，重症高风险人群，如60岁及以上老年人、6月龄至5岁儿童、慢性病患者、免疫力低下人群等；重点场所人群，如医务人员，养老机构、福利院工作人员，托幼机构、中小学校教职工与学生等聚集性传播风险较高，且无接种禁忌的人群在流感季前接种流感疫苗。

相关指南明确指出，即使9至10月未完成接种，整个流行季也都可以接种。流感高峰通常集中在12月至次年1月，持续到次年2至3月，只要在流行季内接种，就能获得保护。

打几价？怎么打？

张朱佳子表示，“在当前的流感流行形势下，三价和四价疫苗的实际保护效果基本一致”。

两者的区别在于三价疫苗覆盖两种甲型流感病毒及一种乙型流感病毒；四价疫苗在此基础上多覆盖一种乙型流感病毒。

中国疾控中心介绍，2026至2027年度我国上市的三价流感疫苗包括三价灭活疫苗和三价减毒活疫苗，其中三价灭活疫苗有裂解疫苗和亚单位疫苗，可用于6月龄及以上人群；三价减毒活疫苗适用于3至17岁人群。

很多网友在互联网平台留言询问，“去年打了流感疫苗今年还要打吗”？专家介绍，接种流感疫苗后产生的保护性抗体水平会随时间逐渐衰减，保护作用一般仅维持6至8个月，加之病毒还会自己“刷新”，疫苗也会针对当年“流行趋势”进行“适配”，因此会出现去年的疫苗防不住今年病毒的情况，还是建议每年流感季进行重新接种。

打了也“中招” 还“打不打”？

首都医科大学附属北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾说：“虽说接种疫苗不能做到百分之百预防，但接种疫苗后能大大降低感染、重症风险，减少聚集发病风险。”对于老人、孕妇、孩子、慢病患者等还是最佳的预防方式。

此外，针对今年流感特点，李侗曾介绍，以南方部分省份流感病毒检测情况看，流感病毒包含甲型H3N2、乙流以及甲型H1N1，“都是已知常见流感病毒”。

李侗曾介绍，甲型、乙型流感病毒毒株同时出现是流感高发季常见的现象，往年流感季，也会出现两种毒株交替或共同流行的情况，公众对此无需恐慌。

专家表示，临床中不排除会出现同时感染两种病毒的情况，但合并感染的概率较低。短期内可能出现先感染一种毒株，康复后又感染另一种毒株的可能，因此不能放松警惕。

除通过接种疫苗的方式预防流感外，专家建议日常要养成良好卫生习惯，勤洗手、常通风，进入人员密集的场所应规范佩戴口罩；流感高发期尽量减少不必要的聚集活动，保持安全社交距离；做好自我健康管理，如出现发热、咳嗽等流感样症状时及时就医，不带病上班、上学，避免交叉感染。

来源：新华社微信公众号

原标题：打了也可能“中招”，流感疫苗今年还要打吗？

本文转自：温州新闻网 66wz.com