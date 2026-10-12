关于厄尔尼诺的三个认识误区（2026·10·12）

全国网络辟谣 2026-10-12 17:53:00

辟 谣 关于厄尔尼诺的三个认识误区

详情：近日，国家气候中心发布消息，监测显示，一次超强厄尔尼诺事件已于今年9月正式形成。网络上随之出现众多关于厄尔尼诺的传言。在此，澄清三个典型认识误区。

真相一：厄尔尼诺不等于超级高温，它是气候异常的“助跑器”，可能引发包括暴雨、台风、暖冬、干旱等在内的区域或全球一系列复杂极端事件。厄尔尼诺会让全球平均气温升高，但具体到某个地区，结果可能完全不同。受它影响降水偏多的区域，反而可能会因阴雨天气多而降温。

真相二：厄尔尼诺的影响重在大气的响应。响应可以是立竿见影的及时影响也可以是滞后效应。这与其发展的不同阶段有关。厄尔尼诺如同太平洋的“流感”，虽源于赤道中东太平洋海洋，却能搅动全球风雨。

真相三：厄尔尼诺并非“天气乱套”的唯一“元凶”。厄尔尼诺虽然能搅动全球风云，显著增加极端高温和区域性洪涝、干旱的发生概率，但每次极端天气都是“多方势力”叠加的结果，厄尔尼诺只是提供了一个容易出现异常的气候背景，具体到某一天、某座城市的高温暴雨，还受当地地形地貌、局地天气系统多重因素影响。（来源：“中国气象”微信公众号）

科 普 风电光伏装机量过多并不会轻易引发大面积停电

详情：近年来，青海锚定打造国家清洁能源产业高地目标，大力培育光伏、风电、光热等新能源产业，纵深推进能源结构绿色转型。有网民产生疑虑，风电光伏装机量如果太多，是否会容易引发大面积停电。

事实上，网民不必过度担忧。国网青海省电力公司有关工作人员表示，青海各大变电站配备了科学充足的调压装置，调压装置坐拥黄河上游的各大水电站，这些水电站是青海电网的天然稳定器，响应速度快，调压的能力突出。同时，青海各级新能源电站可以自动应对电压的波动，各类能源共同保障电网的安全稳定运行。青海新能源规模虽然庞大，但电网有着完备的调度调控机制，通过多种电源互补协调，能够平稳保障供电稳定，有效规避大面积停电风险。（来源：全国网络辟谣、浪涨新闻）

通 报 安徽宿州埇桥警方通报3起涉农网络谣言典型案例

详情：2026年，安徽省宿州市埇桥公安机关依托“净网-2026”专项行动，依法严厉打击涉农网络谣言违法犯罪活动，全力维护清朗网络空间环境。现面向社会通报3起典型案例。

案例一：10月6日，王某某在互联网平台发布一段自己坐在收割机里，前方有村民的视频，并配文称：“大部队来了，土匪进村了”。经查，王某某为博取网络流量，故意虚构事实扰乱公共秩序，造成不良社会影响。10月6日，公安机关依法对王某某作出罚款二百元的行政处罚。

案例二：10月8日，秦某某在互联网平台发布一段在收割机内拍摄的视频，并配音称：“厉害咯，我的天啊，都在这抢玉米了”。经核实，相关情况不属实。经查，事发地段不存在哄抢玉米行为，秦某某为博取网络流量，故意虚构事实扰乱公共秩序，造成不良社会影响。10月8日，公安机关依法对秦某某行政拘留二日。

案例三：5月5日，付某某为吸粉引流、博取关注、牟取私利，召集赵某某、孟某某、孟某、吴某某在埇桥区虚假摆拍“哄抢农作物”视频，并通过短视频平台对外发布，误导网民关注和讨论，扰乱公共秩序，造成恶劣影响。5月6日，公安机关依法对付某某行政拘留十四日，对赵某某、孟某某、孟某、吴某某行政拘留五日。（来源：“安徽网络举报”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com