国庆七天假期内，温州园博园重磅推出“灯耀瓯越家国同庆”系列活动，多场年轻化、沉浸式、场景化的国风大戏轮番上演，让传统文化“活”起来、“潮”起来，为游客带来耳目一新的体验。10月3日，记者来到温州园博园，看见园内游人如织，处处洋溢着喜庆浓厚的节日氛围。

下午三点，仙侠气十足的配乐渐起，“吕洞宾”“何仙姑”从远处御水而来。在这场二仙“轻功水上漂”表演里，演员们借助脚下的无动力水翼，将神话故事中踏水而行的画面搬到现实中，为大家带来一场实景视觉盛宴。只见仙门湖水面波光粼粼，演员衣袂随风翻飞，在水面上从容定格造型，举手投足间古韵流转，仙气扑面而来。“园博园风景很美，这些特色表演更是增添了不少游玩乐趣。”游客陈女士表示。

随后，八仙全员集结，开启国风巡游。队伍自水心桥出发，游客跟随“八仙”沿巡游路线漫步赏景，一路行至国内展园主道路，再抵达三溪会市、滨水阳台，沉浸式饱览园博园湖山风光。每途经一处点位，“八仙”便会同鱼戏百鸟、簪花少年郎等NPC角色上演定点表演。节目负责人李筱敏介绍，八仙代表社会不同群体，寓意普惠大众，国庆节推出这场八仙巡游，就是希望活化传统文化，让游客感受其中的美好寓意。

在浙山浙水园，全域沉浸式国风游园项目“仙庄奇遇记”精彩来袭。全园45名专业演职人员就位，遵循“一园一主题、一人一人设”的创作思路，搭建起完整的全场景沉浸演绎体系。游客参与园区任务游戏、与NPC完成互动演绎，就能获得专属银票。银票可前往浙北钱庄体验博戏、参与定时拍卖会，也可直接兑换特色文创礼品。漫步其间，浙江十一城的人文风华随一步一景缓缓铺展，让游客体验一场可游、可赏、可玩的江南仙侠文化盛宴。据介绍，“仙庄奇遇记”将会成为园区常驻节目。

国庆假期期间，猜灯谜、潮玩集、秋日风物节等配套活动同步上演。系列活动融合实景演绎、互动游戏、市集体验，让典籍里的文化走出书页，融入现代场景，为市民游客打造了一处感受古韵、欢度国庆的文旅好去处。