金风送爽，山海迎宾。国庆假期，温州围绕“山海相约秋韵温州”主题，全域联动推出了近千项文旅活动和惠民福利，为海内外游客带来一场欢乐祥和、精彩纷呈的假日盛宴，并多次获各大媒体高光关注。人民网推出《在温州园博园领略国风新模样》专题报道；新华网专题报道温州全域联动推出园博园、朔门古港、江心屿、南塘街区等系列秋日文旅活动。

永嘉楠溪江狮子岩景区

据省文广旅厅综合运营商手机信令大数据监测，截至10月7日，温州国庆假期7日累计接待游客超千万，去重后全域游客537.7万人次、总量居全省第三，过夜游客288万人次、占比全域游客达53.6%，旅游综合收入74.6亿元。全市82家开放A级景区累计接待游客518.5万人次，营业收入同比增长119%。永嘉楠溪江风景名胜区、乐清雁荡山风景名胜区、168黄金海岸线游客接待量分别达116.2万人次、89.3万人次、55万人次。园博园假期接待游客61.9万人次，并于10月3日主会场累计接待游客破千万，朔门古港考古遗址公园（含朔门片区）共有25.7万人次到访，两大文旅地标持续火爆。

雁荡山方洞景区悬崖咖啡 章露霜/摄

苍南炎亭景区 苍南旅投集团供图

城市文旅，沉浸精彩

温州园博园 王斌/摄

温州朔门古港考古遗址公园@鹿城发布

温州城市旅游，各点位差异化打造宋韵研学、光影夜游、古街市集、实景互动等多元文旅产品，持续释放老城、塘河沿线文旅消费活力。温州园博园重磅打造“三溪会市·秋日风物节”，依托园区山水园林基底，融合宋韵美学与秋日风物意境，构建沉浸式宋韵游园场景与烟火秋日市集；朔门古港考古遗址公园立足千年海丝文化底蕴，精心打造海丝主题游园会，深挖港口遗存的历史文脉，打造氛围感十足的古风游园场景；江心屿以“诗岛秋韵”为核心，推出“孤屿月·盛世秋”主题夜游活动，盘活孤屿千年诗词文化与夜景资源；吴百亨故居深挖温州近代工商文化、老字号文脉，活化利用历史名人故居资源，推出主题展览、文化沙龙、老字号风物分享、沉浸式故居研学等特色体验活动。

五马历史文化街区@鹿城发布

吴百亨故居@鹿城发布

水岸联动，好戏连台

永嘉楠溪江丽水街

洞头金沙滩洞头区文广旅体局供图

国庆假期收官之日，楠溪江“月满金秋·楠溪有戏”七天山水文化盛宴迎来完美谢幕，将这个假期最后的温度留在了溪水与古村之间。永嘉县推出系列惠民举措，“浙BA”赛事期间凭赛事证件可免费游览苍坡古村、崖下库等景区，7日内多景区通兑。

温州乐园瓯海区文广旅体局供图

三垟湿地“有时疗愈节”有时SPACE供图

瓯海区推出“一张票（动车票）游瓯海”惠游优惠，凭票可享全区景区、酒店、民宿、商业街区100余家协议商户折扣；三垟湿地“有时疗愈节”历经七天，以现场音乐、情绪雕塑展、落日普拉提等疗愈体验，让都市人在假期最后时光里于青山绿水间舒缓身心；瑶溪风景区以“秋日山水含翠，风光旖旎宜人”的山野氛围，接续迎来假期尾声的悠游客群。

龙湾寺前街历史文化街区

龙湾中国眼谷小镇

文成县国庆假期七天文旅市场持续升温，龙麒源景区优惠联票、天湖景区入园赠饮品、猴王谷自驾团票优惠等系列惠民举措有效激活消费活力；星空露营营地预约火爆，多个场次一票难求。

文成刘伯温故里百丈漈景区@刘伯温故里景区

文成刘伯温故里刘基庙景区@刘伯温故里景区

寻仙名山，秒入江湖

雁荡山方洞景区“天空之桥” 章露霜/摄

雁荡山以“山水+演艺”的深度融合欢迎八方游客，景区落地5处《中国国家地理》专属打卡点，以图文共鉴的方式定格旅人与名山的相遇。乐清市“雁楠飞仙海天游廊道”门票互惠政策贯穿整个国庆假期，景区内自购任意全价门票，有效期180天内可享同景区指定线路联票六折优惠。

平阳“南雁仙游记”活动 平阳县文广旅体局供图

平阳“宠出南雁·圣在顺溪”活动 平阳县文广旅体局供图

平阳南雁荡山“仙游记”主题活动，将东西洞、雁荡仙踪、会文书院等核心景点联动，朱仙姑情景剧、儒门礼仪演绎、群仙古典舞、群英巡山轮番上演；大南雁片区以“宠出南雁·圣在顺溪”为主题，深化萌宠业态承接假日亲子客流，打造双节西游嘉年华。

瑞安忠义街历史文化街区@天瑞地安

瑞安寨寮青空@天瑞地安

瑞安圣井山凭“浙BA”门票免费游览的惠民政策持续生效，赛事流量带动周边山水游览热度不减，游客比赛日凭相关证件可享部分A级景区首道免票、星级酒店折扣和精品民宿优惠折扣等系列权益，让赛事红利真正转化为文旅消费实惠。

泰顺南浦溪景区@泰顺发布

泰顺飞云湖国际旅游度假区@泰顺发布

泰顺乌岩岭重阳康养主题活动在国庆尾声迎来登高祈福的高峰，森林徒步、林间观鸟游客络绎不绝，偶遇黄腹角雉的欣喜在朋友圈持续发酵。乌岩岭景区国庆期间门票五折的惠民政策为泰顺山岳游吸引了大批游客，让绿水青山真正走进寻常家庭的假日清单。

踏歌逐浪，烟火佳节

苍南“南哥一条街”特色市集 李士明/摄

苍南莒溪镇大坪云上梯田 陈裕良/摄

“浙BA”苍南队对战宁波队在苍南体育中心燃情开打，场馆外“南哥一条街”特色市集人气旺盛。国庆期间，流石山景区免费开放、韭菜园房车营地度假酒店住宿七五折、168落日营地入场满减、夏荷西餐厅凭“浙BA”票根免费领取咖啡、上岸咖啡“浙BA”消费满减优惠、东风破浪咖啡凭“浙BA”门票免费换取指定饮品、玉苍山萌宠乐园门票八折……多重优惠叠加，让苍南海岸线成为假期性价比最高的滨海目的地之一。

游客观赏韭菜岙沙滩烟花 洞头区文广旅体局供图

龙港“潮起龙港·金曲回响”港台经典金曲演唱会 龙港市委宣传统战部供图

洞头霓屿花卉大地艺术节国庆期间吸引大批游客穿行花海，用镜头定格海岛秋日的绚烂色彩；龙港“潮起龙港·金曲回响”港台经典金曲演唱会在青龙湖公园温情开唱，怀旧旋律与湖畔夜风交织，让人们在歌声中度过一段美好假期时光。

温州园博园

乐清“瓯潮里”文旅街区@乐清发布

温州博物馆“瓯韵·藏风”壤巴拉非遗艺术展 温州博物馆供图

此外，假日期间各地还积极优化完善入境游服务，向国际游客展示温州的城市魅力。楠溪江景区配备多语种讲解服务，以英、日、韩三语导览接待海外游客；洞头东沙不夜港海上实景演艺《向洞头》吸引多批次外籍游客观演，现场提供英文字幕服务；园博园“国际风情节”延续至国庆假期尾声，来自东南亚、欧洲等地的留学生及外籍人士参与国风体验活动，在瓯越山水间留下跨文化交流的美好记忆。