这个国庆假期，温州文旅“新”意十足。线下，围绕“山海相约秋韵温州”主题，近千项文旅活动、惠民举措全域开展，老街区、老手艺、老景区纷纷催生新场景、新体验、新消费；线上，温州“趣拍点”同样持续出圈，一批“神仙机位”从网友推荐、达人探访中浮出水面，带动城市漫游、乡村度假、旅拍打卡持续升温，为这个假期的温州文旅再添一把“火”。

据省文广旅厅综合运营商手机信令大数据监测，截至10月7日，温州国庆假期7日累计接待游客超千万，去重后全域游客537.7万人次、总量居全省第三，过夜游客288万人次、占比全域游客达53.6%，旅游综合收入74.6亿元。全市82家开放A级景区累计接待游客518.5万人次，营业收入同比增长119%。永嘉楠溪江风景名胜区、乐清雁荡山风景名胜区、168黄金海岸线游客接待量分别达116.2万人次、89.3万人次、55万人次。园博园假期接待游客61.9万人次，并于10月3日主会场累计接待游客破千万，朔门古港考古遗址公园（含朔门片区）共有25.7万人次到访，两大文旅地标持续火爆。

苍南炎亭金沙滩

游客在温州园博园沉浸式邂逅精彩表演

老街区长出新场景

国庆假期，五马街、江心屿等地人头攒动。无论是自驾游客还是团队游客，到了点位都会自发地停下脚步，举起手机“咔嚓”一张——这似乎已成为温州最流行的打卡方式。从公园路古戏台的“飞檐戏影”到巽山塔与世贸大厦的“古今同框”，从江心屿的鳌鱼灯到朔门古港的宋韵街景，一个个趣拍点串起老城新景，也把游客带进老街深处。

江心屿

温州园博园

游客循着“趣拍点”走进老街，老街也长出多元新场景。朔门古港考古遗址公园推出“盛世华诞——潮启朔门游园会”，60多家店铺沿街开业，20多个NPC穿梭互动，20多场巡游演艺轮番登场。

朔门古港考古遗址公园

江心屿夜游升级，12米巨型鳌鱼灯沿岛巡游，非遗鱼灯、无人机光影秀、水上火壶秀、打铁花点亮诗岛夜色。

江心屿夜游

五马街“月满华诞·古巷烟火”双节市集与三十六坊音乐节升级回归，南塘老街水岸嘉年华汇聚本土小吃与非遗文创，南塘Live、花船歌舞、水上飞人次第点亮夜色。

五马街

龙湾寺前街迎来开街两周年，“寺前有礼·寻宝计划”以舞狮巡街、沉浸式剧情夺宝、创意市集串起趣味游园。

寺前街

瓯海梧田老街“月满塘河·鲤悦梧田”以鱼灯摇曳、锦鲤市集营造夜间场景。

梧田老街

温州园博园“国际风情节”“三溪会市·秋日风物节”“仙庄奇遇记”轮番上演，让五湖四海的游客沉浸式入戏。

温州园博园

老手艺玩出新体验

文博场馆里，老手艺成了可上手的新体验。温州博物馆推出“瓯韵·藏风”壤巴拉非遗艺术展，呈现来自壤塘的非遗盛宴；鹿城墨池坊“咫尺乾坤”扇面精品展展出110件明清至民国名家扇面书画；五马街郑曼青艺术中心“互见”艺术联展将瓯窑器物与书法艺术相融；瑞安王法万木活字传习馆推出免费基础木活字印刷、多彩雕版套印、活字大漆漂扇、古法造纸等惠民体验，让传统技艺从展板走进游客手中。

“瓯韵·藏风”壤巴拉非遗艺术展 温巧燕/摄

瑞安王法万木活字传习馆

乡村里，永嘉碧莲镇早香柚文旅生活季串起柚子采摘、柚香品鉴、柚趣儿童乐园；苍南莒溪镇大坪村“国庆秋收”游园会让300余亩梯田化身自然课堂；泰顺南浦溪镇南峤村“秋的邀约”把中药馆寻宝、乡土搓拉面、田野听秋音乐会安排进乡村慢游；平阳南雁荡山“南雁琴箫·山水清音”国庆音乐节在会文书院奏响，坡南古街“五花八门逛坡南”将木偶戏、黄汤茶、卖技、纸伞剧、鼓词等非遗元素嵌入街头巷尾。

泰顺南浦溪晒秋正盛

平阳坡南古街

红色研学与爱国主题活动，也成为假期里的一抹亮色。瑞安国旗教育馆前，儿童文艺汇演洋溢节日气氛；“十一”军营开放日，让游客在红色文化中感悟家国情怀；苍南县图书馆开展《我的祖国》绘本之旅；温州乐园里游客齐唱《我和我的祖国》，童趣与爱国情交织。

瑞安国旗教育馆

洞头先锋女子民兵连“十一”军营开放日活动

老景区催生新消费

这个假期，老景区不再只是“看山看水”，而是催生演艺、市集、音乐等新场景，让游客留下来、玩进去、带得走。雁荡山灵峰古亭安排越剧折子戏，夜间“月绘雁荡”以光影勾勒峰峦；大龙湫前，汉韵悠歌与高空飞车一静一动；灵岩景区“诗画雁荡”与经典飞渡表演，让游山不只是登高看景，也能循着戏韵与绝技发现山水的另一重魅力。

雁荡山大龙湫 林善江/摄

文成刘伯温故里，武阳村《伯温出山》实景音舞诗画剧每日两场上演，让游客在沉浸观戏中感受伯温文脉；百丈漈“武侠大会·仙侠江湖”邀游客手持修行手册，在飞瀑山水间寻找“侠客故事”。

文成刘伯温故里百丈漈景区 王安/摄

永嘉楠溪江，丽水街依托全新升级的夜景场景与文化载体，让游客于晚风月色中，邂逅永嘉千年文脉的温柔与新潮；瓯窑小镇端出“千年窑火+潮流市集”文旅大餐，草坪音乐、游园游戏、美食文创市集、永昆、打铁花、火壶等轮番上演。

永嘉丽水街

洞头望海楼前的国潮巡游，汉服快闪与传统技艺展示相映成趣；泰顺文兴桥、浪肆咖啡庄园以金黄稻田为天然舞台，民谣与民乐轮番奏响，让到访者在山野间听歌赏月欢度佳节；在苍南，山海之间的雾城景区，爵士乐与海浪声交织，为市民游客打造出一个慢享假期的“松弛季”，苍南168黄金海岸迎来客流高峰，多地举办特色国庆活动吸引远近游客前来体验滨海休闲之旅。

洞头望海楼龙狮共舞

苍南雾城“滨海疗愈·十一解压生活季”

此外，全市40多个市集铺展假日烟火，公园路市集、三垟湿地空气音乐派对、瓯海青灯市集等让夜购夜娱同步升温。

三垟湿地空气音乐派对