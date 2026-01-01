2026年国庆假期（10月1日至7日），温州全市跨区域人员流动量突破2151万人次。其中，全市营运性客运总量（不含城市公共交通）达386.74万人次，同比增长3.07%；仅10月1日单日，铁路温州南站发送旅客首破10万人次，创下车站历史新高；轨道交通客运量同比增长9.88%，水上客运量增速突破20%。超2151万人次的流动、多项指标的同比正增长，勾勒出这座城市旺盛的出行需求与消费活力。

铁路破纪录，轨道加速跑

志愿者在闸机旁引导乘客进站。

国庆期间，我市营运性客运总量（不含城市公共交通）386.74万人次，同比增长3.07%，整体稳中有升。其中，铁路到发195.07万人次，同比增长6.49%，挑起国庆客流超一半的运力。客流高峰尤为突出，10月1日，铁路温州南站单日发送旅客达10.1万人次，创下该站历史新高。为应对高峰出行需求，温州南站在国庆期间加开临客25趟，温州北站加开临客16趟，主要方向涵盖杭州、上海、蚌埠、徐州、六安等中长途热门目的地。

铁路是温州连通外部的“大动脉”，轨道交通则是串联城市内部的“毛细血管”。9月30日-10月7日，温州轨道交通线网总客运量达113.5万人次，同比增长超11%，增速位居全省第二，日均客运量超14万人次，单日（9月30日）最高客运量近17万人次，线网客流量前三车站分别为S1/S2线机场站、S1线动车南站、S1/S2线灵昆站，列车正点率100%，运行图兑现率100%，各项运营指标均优于国标要求。

水路涨两成民航优运力

轨道交通工作人员协助行动不便的乘客乘车。

今年国庆，水路运输成为温州旅游的一抹亮色。国庆期间，水路运输旅客22.74万人次，同比增长20.01%。假期7天，我市共营运客运航线9条，投入客船运力19艘、4179客位，安排应急货船运力11艘、7.5万载重吨，应急客船运力6艘、1174客位。江心屿、南塘夜游、南麂岛等热门水上旅游目的地迎来客流高峰，其中江心屿轮渡航线完成客运量15.46万人次，同比增长62%，水上旅游的升温，反映出温州文旅产品的多元化发展和市民休闲消费的持续升级。

道路运输旅客141.86万人次，基本保持平稳。据统计，我市交通运输部门节日期间累计投入车辆9456辆，全面推行动态化、差异化运力投放模式，加密B1路、55路、83路等17条重点线路班次，实现运力供给与客流变化高效匹配。高速公路出入口流量达726.20万辆次。免费通行政策下自驾出行热度不减，与道路客运共同撑起假期公路出行的主力。

民航吞吐量达27.06万人次。根据旅客出行偏好，国庆期间温州机场合计加密增班151架次，优化成都天府、北京首都等重点航线运力结构，调整部分航班改由宽体机执飞，进一步提升高峰时段运力供给和旅客出行体验。

一点一方案全力保畅行

检修人员正在对线路轨道开展巡检维护。受访对象供图

超2151万人次的大规模流动背后，是一套高效的交通保障体系在运转。

轨道交通方面，市铁投集团延长高峰时段较日常增加10小时、运力提升10%，重点加强温州南站、龙湾机场等枢纽运力投放。并开通温州南站西站房至S1线动车南站单向临时免安检通道。节日期间，210名志愿者驻站疏导，2800余名一线员工、38支应急队伍24小时待命。

道路运输方面，我市交通运输部门针对南雁荡山、顺溪古镇等景区调派30辆公交接驳，加大园博园接驳专线运力投放，运力由日常1至2辆增至10辆，累计运行393趟、接驳1.5万人次。同时，开通4条国庆文旅定制线路，并投入运行动车南站凌晨接驳和“温医大假日线”定制公交。

高速公路与交管方面，市交发集团在所辖25个收费站设置便民服务站，联合高速交警在金海湖收费站设立“枫警驿站”，五对服务区充电枪达136把、同比增长66%，假期累计为约3.12万辆车充电；公安交管部门针对离温潮、返温潮制定“一点一方案”疏导预案，全方位护航旅客出行与返乡安全。